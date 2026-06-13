Νέα-Υόρκη:-Νεκρός-12χρονος-που-φέρεται-να-πνίγηκε-με-ντόνατ,-εξετάζεται-αν-συμμετείχε-σε-challenge-του-tiktok

Σοκ έχει προκαλέσει στη Νέα Υόρκη ο θάνατος του 12χρονου Τζέικομπ Μεντίνα, μαθητή της έκτης τάξης, ο οποίος πνίγηκε μέσα στο σχολείο του, με τις Αρχές να εξετάζουν αν το περιστατικό συνδέεται με επικίνδυνη διαδικτυακή πρόκληση που κυκλοφορεί στο TikTok.

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Ο 12χρονος φέρεται να έχασε τη ζωή του ενώ προσπαθούσε να ολοκληρώσει τη λεγόμενη «One-Bite Challenge», μια διαδικτυακή πρόκληση κατά την οποία χρήστες επιχειρούν να καταπιούν τρόφιμα με μία μόνο μπουκιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο Τζέικομπ Μεντίνα φέρεται να προσπάθησε να καταβροχθίσει ολόκληρο ντόνατ μέσα στο σχολικό κτίριο.

Τα βίντεο της συγκεκριμένης πρόκλησης έχουν γίνει viral στο TikTok, με χρήστες να δοκιμάζουν να καταπιούν σε μία μπουκιά λουκάνικα, μπουρίτος, κέικ ή άλλα τρόφιμα, πρακτική που μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Δεν μπορούσε να αναπνεύσει

Το περιστατικό σημειώθηκε στον τέταρτο όροφο του σχολικού κτιρίου. Ο 12χρονος, σύμφωνα με όσα ερευνούν οι Αρχές, φαίνεται πως επιχείρησε να καταπιεί το γλυκό, όταν ξαφνικά άρχισε να αντιμετωπίζει σοβαρή δυσκολία στην αναπνοή.

Ένας υπάλληλος του σχολείου εντόπισε τον μαθητή και προσπάθησε να του προσφέρει άμεσα πρώτες βοήθειες. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα έφτασαν και άλλοι ενήλικες στο σημείο, προκειμένου να βοηθήσουν.

Ο διευθυντής του σχολείου ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου: «Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, έφτασαν και άλλοι ενήλικες για να βοηθήσουν τον νεαρό ή να εφαρμόσουν μέτρα πρώτων βοηθειών».

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν στο σχολείο, το παιδί κατέρρευσε. Διασώστες και γιατροί το μετέφεραν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, ωστόσο ο 12χρονος κατέληξε λίγο μετά την άφιξή του στο νοσηλευτικό ίδρυμα, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, ενώ η αστυνομία της πόλης Γιόνκερς έχει ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του μαθητή.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Γιόνκερς, Κρίστοφερ Σαπιένζα, δήλωσε ότι οι ερευνητές θα εξετάσουν κάθε πιθανό στοιχείο, ανάμεσα στα οποία και το ενδεχόμενο το περιστατικό να συνδέεται με πρόκληση στο TikTok.

«Οτιδήποτε σχετίζεται με μια πρόκληση στο TikTok, οτιδήποτε σχετίζεται με καταθέσεις μαρτύρων και τα γεγονότα που οδήγησαν σε αυτό το περιστατικό, θα τα ερευνήσουμε όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος των γονέων, Ραφαέλ Οτάνο, ζήτησε να εξεταστεί αναλυτικά το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του σχολείου, ώστε να αποσαφηνιστεί τι συνέβη πριν από την κατάρρευση του παιδιού.

«Έχουν πολλές κάμερες. Θέλω να δω βήμα προς βήμα τι συνέβη με το αγόρι. Πότε πήρε το ντόνατ, πότε έφυγε, πότε το δάγκωσε και στη συνέχεια πότε λιποθύμησε. Πρέπει να το γνωρίζουμε», δήλωσε.