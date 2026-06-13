Ναυπηγεία-Χαλκίδας:-Επένδυση-35-εκατ.-ευρώ-σε-νέα-δεξαμενή-panamax-για-μεγαλύτερα-έργα-επισκευής

Η επένδυση δεν αφορά μόνο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας αλλά και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την προσέλκυση νέων έργων που μέχρι σήμερα κατευθύνονταν σε ναυπηγεία του εξωτερικού.

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Η απόκτηση νέας πλωτής δεξαμενής τύπου Panamax αποτελεί το επόμενο επενδυτικό βήμα των Ναυπηγείων Χαλκίδας, σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής ναυτιλιακή βιομηχανία επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό του στόλου της και αυξάνει τις ανάγκες για υπηρεσίες επισκευής, μετασκευών και τεχνικών αναβαθμίσεων.

Όπως σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος των Ναυπηγείων Χαλκίδας, Ashraf Bayoumi, η συγκεκριμένη επένδυση ύψους 35 εκατ. ευρώ, εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό αναβάθμισης των υποδομών της εταιρείας, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά της Ανατολικής Μεσογείου και την καλύτερη εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών της διεθνούς ναυτιλίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η νέα πλωτή δεξαμενή αναμένεται να είναι έτοιμη και να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 2026.

Η ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα διεθνώς βρίσκεται σε φάση σημαντικών αλλαγών, καθώς οι νέοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί και η μετάβαση σε πιο ενεργειακά αποδοτικά πλοία δημιουργούν αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένες τεχνικές εργασίες. Οι ναυτιλιακές εταιρείες αναζητούν πλέον συνεργάτες που μπορούν να προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες με ταχύτητα, αξιοπιστία και συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η νέα δεξαμενή Panamax αναμένεται να διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες των Ναυπηγείων Χαλκίδας, επιτρέποντας την εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού πλοίων και την ανάληψη έργων αυξημένων τεχνικών απαιτήσεων.

Όπως αναφέρει στο - ο Ashraf Bayoumi, η αγορά στρέφεται πλέον προς πιο σύγχρονες και περιβαλλοντικά συμβατές λύσεις, γεγονός που καθιστά αναγκαίες τις επενδύσεις σε υποδομές και εξοπλισμό.

«Η νέα δεξαμενή Panamax αποτελεί στρατηγική επένδυση και εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό αναβάθμισης των υποδομών μας. Στόχος μας είναι να ανταποκριθούμε στις αυξημένες απαιτήσεις της διεθνούς ναυτιλιακής αγοράς», επισημαίνει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επένδυση δεν αφορά μόνο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας αλλά και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την προσέλκυση νέων έργων που μέχρι σήμερα κατευθύνονταν σε ναυπηγεία του εξωτερικού. Όπως σημειώνει, η ενίσχυση των ελληνικών ναυπηγοεπισκευαστικών υποδομών μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση μεγαλύτερου μέρους της σχετικής δραστηριότητας εντός της χώρας, ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Η απόκτηση της νέας δεξαμενής αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος εκσυγχρονισμού που περιλαμβάνει αναβάθμιση εγκαταστάσεων, ανανέωση εξοπλισμού και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού με εξειδικευμένους τεχνικούς και μηχανικούς.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η Ανατολική Μεσόγειος εξελίσσεται σε περιοχή αυξημένου ενδιαφέροντος για τη ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, καθώς συγκεντρώνει σημαντική ναυτιλιακή δραστηριότητα και βρίσκεται πάνω σε κρίσιμες εμπορικές διαδρομές που συνδέουν την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Ασία.

Ταυτόχρονα, ο ανταγωνισμός μεταξύ των ναυπηγοεπισκευαστικών κέντρων της περιοχής εντείνεται, με αρκετές χώρες να επενδύουν σε νέες υποδομές προκειμένου να διεκδικήσουν μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, τα ελληνικά ναυπηγεία επιχειρούν να ενισχύσουν τη θέση τους αξιοποιώντας τόσο τη γεωγραφική θέση της χώρας όσο και τη μακρά παράδοση της Ελλάδας στη ναυτιλία.

Ο Ashraf Bayoumi εκτιμά ότι η συνδυασμένη επένδυση σε υποδομές, τεχνολογικό εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού ναυπηγοεπισκευαστικού κέντρου. Όπως σημειώνει, η στρατηγική των Ναυπηγείων Χαλκίδας βασίζεται στη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών τους και στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της νέας εποχής για τη διεθνή ναυτιλία.

Με την ολοκλήρωση της επένδυσης και την έναρξη λειτουργίας της νέας δεξαμενής, που προγραμματίζεται έως το τέλος του έτους, η διοίκηση της εταιρείας προσβλέπει στην περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά της Ανατολικής Μεσογείου, διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο σε έναν κλάδο που βρίσκεται σε φάση μετασχηματισμού και αυξημένων επενδυτικών αναγκών.

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