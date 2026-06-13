Οι-Ελβετοί-ψηφίζουν-αν-θα-περιορίσουν-στα-10-εκατ.-τον-πληθυσμό-με-περιορισμό-στις-άδειες-διαμονής-και-το-άσυλο

Σε δημοψήφισμα που ολοκληρώνεται αυτό το Σαββατοκύριακο έφτασε η πρόταση ακροδεξιού κόμματος στην Ελβετία για τον περιορισμό του πληθυσμού της Ελβετίας στα 10 εκατομμύρια.

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Αν περάσει η πρόταση θα υποχρεωθεί η κυβέρνηση της Ελβετίας να λάβει μέτρα για τον περιορισμό του πληθυσμού στα 10 εκατομμύρια έως το 2050, επιβάλλοντας αυστηρούς περιορισμούς στην επανένωση οικογενειών, στις άδειες διαμονής και στο άσυλο, εάν ο αριθμός των κατοίκων φτάσει τα 9,5 εκατομμύρια πριν από την εν λόγω ημερομηνία.

Εάν το όριο των 10 εκατομμυρίων ξεπεραστεί πριν από το 2050, η πρόταση του ακροδεξιού Ελβετικού Λαϊκού Κόμματος (SVP) θα υποχρεώσει την κυβέρνηση να αποσυρθεί από τη συμφωνία ελεύθερης κυκλοφορίας της χώρας με την ΕΕ – τερματίζοντας την πρόσβασή της στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.

Περίπου το 27% των κατοίκων της Ελβετίας δεν είναι πολίτες της χώρας. Οι υποστηρικτές της πρωτοβουλίας «Όχι σε μια Ελβετία με 10 εκατομμύρια κατοίκους» υποστηρίζουν ότι η εισροή κυρίως εργαζομένων από την ΕΕ ασκεί αφόρητη πίεση στη στέγαση, τα σχολεία, τις μεταφορές, την κοινωνική πρόνοια και τον ίδιο τον ελβετικό τρόπο ζωής.

Ο πληθυσμός της Ελβετίας έχει αυξηθεί πολύ ταχύτερα από αυτόν των γειτονικών κρατών της ΕΕ, αναφέρει το BBC, σημειώνοντας άνοδο 23% από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας ελεύθερης κυκλοφορίας το 2002. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά περίπου 24% την ίδια περίοδο, σύμφωνα με στοιχεία της κυβέρνησης.

Πολλοί ήταν αυτοί που προειδοποιούσαν για καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία της χώρας, σε περίπτωση που οι ψηφοφόροι υποστηρίξουν την πρωτοβουλία.

Ποιοι είναι αντίθετοι με την πρόταση

Το σύστημα άμεσης δημοκρατίας της Ελβετίας επιτρέπει λαϊκές πρωτοβουλίες που υποβάλλονται σε δημοψήφισμα εάν συγκεντρώσουν 100.000 υποστηρικτές εντός 18 μηνών. Τα δημοψηφίσματα, τα οποία διεξάγονται συνήθως τέσσερις φορές το χρόνο, αποτελούν ένα εργαλείο που χρησιμοποιεί το αντιμεταναστευτικό SVP.

Η επταμελής κυβέρνηση, η οποία αποτελείται από υπουργούς των τεσσάρων μεγαλύτερων κομμάτων της Ελβετίας, μεταξύ των οποίων και του SVP, αντιτίθεται ομόφωνα στην πρωτοβουλία, προειδοποιώντας ότι θα απειλούσε την εθνική σταθερότητα, θα έβλαπτε την οικονομία και θα έπληττε την ελβετική ευημερία.

Σαφείς πλειοψηφίες και στα δύο σώματα του κοινοβουλίου έχουν επίσης συστήσει την απόρριψη της πρότασης, όπως έχουν κάνει και η Ελβετική Ομοσπονδία Συνδικάτων, η Ελβετική Ένωση Εργοδοτών και η Economiesuisse, η κύρια ομπρέλα επιχειρηματικών οργανώσεων της χώρας.

Πρόσφατες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η εκστρατεία κατά της πρότασης έχει κερδίσει έδαφος από την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος τον Φεβρουάριο, αλλά οι περισσότερες έρευνες υποδεικνύουν μια οριακή αναμέτρηση, με το στρατόπεδο του «όχι» να προβλέπεται να κερδίσει με περίπου 52% των ψήφων. Για να εγκριθεί, η πρωτοβουλία πρέπει να κερδίσει τόσο την λαϊκή ψήφο όσο και την πλειοψηφία των 23 πλήρων και έξι μισών καντονιών της Ελβετίας.

Τα αποτελέσματα αναμένεται να γίνουν γνωστά μέχρι το μεσημέρι ή το απόγευμα της Κυριακής.