Ομάδα-χάκερ-που-συνδέεται-με-το-Ιράν-ισχυρίζεται-ότι-παραβίασε-drones-του-fbi-και-απειλεί-το-Μουντιάλ:-«Μερικές-ομάδες-δεν-μας-αρέσουν-καθόλου!»

Σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκαλούν οι ισχυρισμοί της φιλοϊρανικής ομάδας χάκερ Handala, η οποία υποστηρίζει ότι έχει παραβιάσει συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών του FBI και απείλησε με πιθανές ενέργειες κατά της διοργάνωσης που ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε η οργάνωση παρακολούθησης εξτρεμιστικών ομάδων SITE Intelligence Group, οι χάκερ ισχυρίζονται ότι είχαν πρόσβαση «εδώ και μήνες» σε δεδομένα που συλλέγουν τα drones τύπου FPV (First Person View) του FBI.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, τα συγκεκριμένα μη επανδρωμένα αεροσκάφη χρησιμοποιούνται για αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις και διαθέτουν δυνατότητες αναγνώρισης προσώπων και καταγραφής πινακίδων κυκλοφορίας.

🇮🇷🇺🇸 Iran’s Handala Claims to HACK FBI Security Drones Handala claims it infiltrated FBI surveillance drones equipped with facial recognition and license plate recognition systems, gaining access to live feeds, images, and internal monitoring data for months. The group says it… pic.twitter.com/QSnD1H9o5U — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) June 11, 2026

Απειλές για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Στο μήνυμά της, η Handala προχώρησε σε έμμεσες απειλές κατά της διοργάνωσης που ξεκίνησε χθες στην Αμερική. «Καλύτερα να ενισχύσετε τα μέτρα ασφαλείας του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δεν μας αρέσουν καθόλου ορισμένες από αυτές τις ομάδες. Μην ξεχνάτε ότι τα FPV είναι παντού. Ποτέ δεν ξέρετε πότε κάποιο μπορεί να καταλήξει ακριβώς πάνω στο λεωφορείο μιας ομάδας», ανέφερε η ομάδα, σύμφωνα με τη SITE.

Οι αμερικανικές αρχές έχουν ήδη ανακοινώσει ότι χρησιμοποιούν drones γύρω από τα γήπεδα της διοργάνωσης για την προστασία από μη εξουσιοδοτημένες πτήσεις και άλλες πιθανές απειλές.

Παράλληλα, έχει επιβληθεί απαγόρευση πτήσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από τα στάδια που φιλοξενούν αγώνες, καθώς και πάνω από τις επίσημες εκδηλώσεις φιλάθλων.

Αμφισβητούνται οι ισχυρισμοί

Παρότι η Handala δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο τα οποία υποστηρίζει ότι προέρχονται από τα υποτιθέμενα παραβιασμένα drones, η SITE Intelligence Group αμφισβητεί την αυθεντικότητα των στοιχείων.

Σύμφωνα με την ανάλυσή της, ένα από τα βίντεο που παρουσιάστηκαν ως απόδειξη της παραβίασης είχε δημιουργηθεί τον Δεκέμβριο του 2024 από εταιρεία λογισμικού για διαφημιστικούς σκοπούς, προβάλλοντας τη χρήση τεχνολογίας drone από αμερικανική αστυνομική υπηρεσία για την καταγραφή ζημιών μετά από ανεμοστρόβιλους.

Προηγούμενες κυβερνοεπιθέσεις

Η Handala είχε αναλάβει την ευθύνη και για άλλη κυβερνοεπίθεση τον περασμένο Μάρτιο, όταν ισχυρίστηκε ότι παραβίασε τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ, δημοσιεύοντας προσωπικές φωτογραφίες και άλλο υλικό στο διαδίκτυο.

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη επικηρύξει τα μέλη της ομάδας, προσφέροντας αμοιβή έως και 10 εκατομμύρια δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους.

Αυξημένη επιφυλακή στις ΗΠΑ

Το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει για τον κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων από φιλοϊρανικούς παράγοντες μετά την πρόσφατη σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν.

Μέχρι στιγμής, οι αμερικανικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ότι υπήρξε παραβίαση των συστημάτων του FBI, ενώ οι έρευνες για τους ισχυρισμούς της ομάδας συνεχίζονται.