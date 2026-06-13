Στον-δρόμο-προς-τα-10-τρισεκατομμύρια:-Πώς-θα-έρθουν-οι-επόμενοι-Μασκ

Πριν από έναν αιώνα, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου είχε χτίσει την αυτοκρατορία του πάνω στο πετρέλαιο.

Αργότερα ήρθαν τα αυτοκίνητα, οι υπολογιστές, το λογισμικό, το Διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Σήμερα ο Έλον Μασκ έχει συνδέσει το όνομά του με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τους πυραύλους και τους δορυφόρους.

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Κάθε εποχή γεννά μια νέα βιομηχανική επανάσταση και μαζί της μια νέα γενιά υπερ-πλούσιων. Το ερώτημα που απασχολεί πλέον επενδυτές, αναλυτές και επιχειρηματίες είναι ποια θα είναι η επόμενη μεγάλη πηγή πλούτου.

Ποιος κλάδος θα δημιουργήσει τις εταιρείες που θα αξίζουν δεκάδες τρισεκατομμύρια δολάρια και τους επιχειρηματίες που θα ξεπεράσουν ακόμη και τον Μασκ;

Κάθε εποχή έχει τον δικό της Ροκφέλερ

Η ιστορία του πλούτου είναι, σε μεγάλο βαθμό, η ιστορία της τεχνολογίας.

Ο Τζον Ροκφέλερ έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της εποχής του χάρη στο πετρέλαιο. Ο Χένρι Φορντ εκμεταλλεύτηκε τη μαζική παραγωγή αυτοκινήτων. Ο Μπιλ Γκέιτς αντιλήφθηκε πρώτος τη δύναμη του λογισμικού. Ο Τζεφ Μπέζος είδε πριν από όλους τι θα σήμαινε το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ο Έλον Μασκ πόνταρε στα ηλεκτρικά οχήματα και στο διάστημα όταν οι περισσότεροι τα θεωρούσαν παράλογες ιδέες.

Κανένας από αυτούς δεν δημιούργησε απλώς μια επιτυχημένη εταιρεία. Βρέθηκε στην καρδιά μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης.

Σήμερα η Wall Street προσπαθεί να εντοπίσει ποια θα είναι η επόμενη.

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μόνο η αρχή

Η προφανής απάντηση είναι η τεχνητή νοημοσύνη.

Η έκρηξη της αξίας εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο έχει ήδη δημιουργήσει τεράστιες περιουσίες. Όμως αρκετοί επενδυτές πιστεύουν ότι η πραγματική ευκαιρία δεν βρίσκεται στα ίδια τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, αλλά στις υποδομές που απαιτούνται για να λειτουργήσουν.

Κάθε νέα γενιά μοντέλων χρειάζεται ολοένα μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ, περισσότερα τσιπ, περισσότερη ενέργεια και μεγαλύτερα κέντρα δεδομένων.

Με άλλα λόγια, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποδειχθεί λιγότερο μια επανάσταση λογισμικού και περισσότερο μια επανάσταση υποδομών.

Τα data centers που καταναλώνουν όσο ολόκληρες χώρες

Ίσως η μεγαλύτερη επενδυτική ιστορία της επόμενης δεκαετίας να μην είναι τα chatbot αλλά τα κτίρια που βρίσκονται πίσω από αυτά.

Τα σύγχρονα data centers καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ανάγκες αυξάνονται τόσο γρήγορα ώστε σε ορισμένες περιοχές των ΗΠΑ οι πάροχοι ηλεκτρισμού δυσκολεύονται ήδη να καλύψουν τη ζήτηση.

Αυτό δημιουργεί ευκαιρίες σε μια ολόκληρη αλυσίδα δραστηριοτήτων:

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

πυρηνική ενέργεια νέας γενιάς

δίκτυα μεταφοράς

εξοπλισμό ψύξης

ημιαγωγούς

αποθήκευση ενέργειας

Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η πραγματική «χρυσή φλέβα» της τεχνητής νοημοσύνης ίσως αποδειχθεί η ενεργειακή υποδομή που τη στηρίζει.

Η βιοτεχνολογία και το μεγάλο στοίχημα της μακροζωίας

Αν η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται να αυξήσει την παραγωγικότητα, η βιοτεχνολογία υπόσχεται να επεκτείνει τη διάρκεια και την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής.

Εργαστήρια σε όλο τον κόσμο επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια σε έρευνες που αφορούν τη γήρανση, τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες, τις γονιδιακές θεραπείες και την αναγεννητική ιατρική.

Το οικονομικό μέγεθος μιας πιθανής ανακάλυψης είναι δύσκολο να υπολογιστεί. Μια αποτελεσματική θεραπεία για το Αλτσχάιμερ, για παράδειγμα, θα μπορούσε να μεταμορφώσει όχι μόνο την αγορά υγείας αλλά και ολόκληρες οικονομίες που γερνούν με ταχύτατους ρυθμούς.

Για πολλούς επενδυτές, η βιοτεχνολογία παραμένει η πιο υποτιμημένη υποψήφια για την επόμενη μεγάλη επανάσταση.

Η κβαντική υπολογιστική και το νέο «ίντερνετ του 1990»

Λίγοι κλάδοι συνδυάζουν τόσο υψηλές προσδοκίες και τόσο μεγάλη αβεβαιότητα όσο η κβαντική υπολογιστική.

Οι υποστηρικτές της πιστεύουν ότι οι κβαντικοί υπολογιστές θα μπορέσουν να επιλύσουν προβλήματα που σήμερα θεωρούνται πρακτικά αδύνατα, από την ανάπτυξη νέων φαρμάκων έως τον σχεδιασμό προηγμένων υλικών και τη βελτιστοποίηση σύνθετων βιομηχανικών διαδικασιών.

Οι επικριτές αντιτείνουν ότι η τεχνολογία απέχει ακόμη χρόνια από την εμπορική ωρίμανση.

Ακριβώς γι’ αυτό αρκετοί τη συγκρίνουν με το Διαδίκτυο των αρχών της δεκαετίας του 1990: μια τεχνολογία που φαινόταν πολλά υποσχόμενη, αλλά λίγοι μπορούσαν να φανταστούν πόσο βαθιά θα άλλαζε τον κόσμο.

Το διάστημα δεν τελείωσε με τη SpaceX

Για δεκαετίες η ιδέα της εξόρυξης αστεροειδών ανήκε αποκλειστικά στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.

Σήμερα εξακολουθεί να μοιάζει μακρινή, αλλά δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως αδύνατη.

Η μείωση του κόστους εκτόξευσης πυραύλων, η πρόοδος στη ρομποτική και η αυξανόμενη ζήτηση για σπάνια μέταλλα έχουν επαναφέρει τη συζήτηση.

Ορισμένοι μεταλλικοί αστεροειδείς εκτιμάται ότι περιέχουν τεράστιες ποσότητες νικελίου, κοβαλτίου, πλατίνας και άλλων πολύτιμων μετάλλων. Αν η εξόρυξή τους γίνει κάποτε οικονομικά βιώσιμη, θα μπορούσε να ανοίξει μια εντελώς νέα αγορά φυσικών πόρων.

Ακούγεται εξωπραγματικό. Όμως και η ιδέα ότι ιδιωτικές εταιρείες θα εκτόξευαν πυραύλους στο διάστημα ακουγόταν εξίσου εξωπραγματική πριν από είκοσι χρόνια.

Η μεγάλη ευκαιρία για τους απλούς επενδυτές

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι μεγαλύτερες αποδόσεις σπάνια προέρχονται από τις εταιρείες που βρίσκονται στο προσκήνιο.

Κατά την έκρηξη του Διαδικτύου, οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι δεν ήταν μόνο οι ιστοσελίδες, αλλά και οι εταιρείες που παρείχαν τον εξοπλισμό, τα δίκτυα και τις υποδομές.

Το ίδιο μπορεί να συμβεί και τώρα.

Η επόμενη βιομηχανική επανάσταση ίσως δεν δημιουργήσει πλούτο μόνο για τους ιδρυτές των νέων τεχνολογικών κολοσσών, αλλά και για όσους προμηθεύουν την ενέργεια, τα υλικά, τα τσιπ, τα λογισμικά και τις υποδομές που θα τη στηρίξουν.

Το ερώτημα του τρισεκατομμυρίου

Οι περισσότεροι επενδυτές προσπαθούν να βρουν τη μετοχή που θα διπλασιαστεί μέσα σε λίγα χρόνια.

Οι πραγματικά μεγάλες περιουσίες, όμως, δημιουργούνται όταν κάποιος αναγνωρίσει μια βιομηχανική επανάσταση πριν αυτή γίνει προφανής.

Ο Ροκφέλερ είδε το πετρέλαιο. Ο Γκέιτς το λογισμικό. Ο Μπέζος το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ο Μασκ τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και το διάστημα.

Το μεγάλο ερώτημα για τη δεκαετία που ξεκινά είναι ποια από τις σημερινές «τρελές ιδέες» θα αποδειχθεί η επόμενη Standard Oil — και ποιος θα είναι ο άνθρωπος που θα χτίσει πάνω της τη μεγαλύτερη περιουσία του 21ου αιώνα.