Τραμπ:-Η-συμφωνία-με-το-Ιράν-είναι-προγραμματισμένο-να-υπογραφεί-αύριο

Ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του αναφέρει ότι η συμφωνία με το Ιράν «είναι προγραμματισμένο να υπογραφεί αύριο», δηλαδή την Κυριακή.

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Από την Πέμπτη, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τονίσει ότι η υπογραφή είναι ζήτημα ημερών (ακόμη και το Σαββατοκύριακο), η ημέρα άλλαζε συχνά, καθώς το Ιράν δήλωνε ότι οι υπογραφές μπορεί να καθυστερήσουν λίγο. Τέθηκε ακόμη από την Τεχεράνη ζήτημα ηλεκτρονικής υπογραφής με την επίσημη υπογραφή σε δεύτερο -αλλά όχι πολύ μακρινό- χρόνο.

Ο Μπαράκ Ραβίντ στο Axios προσθέτει ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα υπογράψουν ηλεκτρονικά (εξ αποστάσεως) το μνημόνιο κατανόησης που παρατείνει την εκεχειρία κατά 60 ημέρες, ανοίγει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ και μιλά για επανέναρξη συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Και όμως το Ιράν επιμένει ότι δεν θα υπογραφεί τίποτα την Κυριακή: Το πρακτορείο ειδήσεων Fars, που συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, διαψεύδει ότι το μνημόνιο θα υπογραφεί αύριο, αναφέροντας ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές «έχουν δηλώσει σαφώς ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και σίγουρα δεν θα υπογραφεί την Κυριακή».

«Η παράξενη επιμονή του Τραμπ να υπογραφεί η συμφωνία την Κυριακή αποτελεί δοκιμασία για την ομάδα διαπραγμάτευσης, καθώς συμπίπτει και με τα γενέθλια του Τραμπ [σημ. γίνεται 80 ετών]. Ορισμένοι παρατηρητές πιστεύουν ότι προσπαθεί να αξιοποιήσει συμβολικά αυτή την ευκαιρία και να τη μετατρέψει σε εκδήλωση προώθησης του εαυτού του», ανέφερε το Fars.

Στη σημερινή ανάρτηση ο Αμερικανός πρόεδρος επιτίθεται αρχικά στη συμφωνία που είχε υπογράψει πριν από μια δεκαετία ο Μπαράκ Ομπάμα. Τονίζει, ακόμη, ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν χέρια μετρητά – δεν θα ξαναδούμε δισεκατομμύρια σε «ζεστό χρήμα» προς την Τεχεράνη, γράφει.

Μετά την υπογραφή τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν για όλους, γράφει ο Τραμπ, αν και δεν γίνεται λόγος για διόδια ή τέλη κάποιου τύπου.

Στην ανάρτησή του o Ντόναλντ Τραμπ γράφει:

«Η Συμφωνία του Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα με το Ιράν, η JCPOA, ήταν ένας εύκολος, όμορφος, ομαλός δρόμος προς ένα πυρηνικό όπλο, το οποίο το Ιράν θα είχε πριν από έξι χρόνια και θα το είχε χρησιμοποιήσει προ πολλού. Η Συμφωνία μου με το Ιράν είναι ακριβώς το αντίθετο, ΕΝΑ ΤΕΙΧΟΣ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΟΠΛΟ!

» Στην πραγματικότητα, δεν θέλουν πλέον πυρηνικά όπλα, ούτε θα έχουν, ούτε μέσω αγοράς, ανάπτυξης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής προμήθειας.

» Η Συμφωνία έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο και αμέσως μετά την υπογραφή της, τα Στενά του Ορμούζ θα είναι ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.

» Η σχέση μας με το Ιράν είναι πολύ διαφορετική και καλύτερη από ό,τι είχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Σε αντίθεση με τις εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε πληρωμές του Ομπάμα προς αυτούς, συμπεριλαμβανομένων 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε πράσινο, “ζεστό” χρήμα, τώρα δεν θα ανταλλάξει χέρια.

» Την κατάλληλη στιγμή, όταν όλα ηρεμήσουν, θα πάμε και θα πάρουμε την πυρηνική σκόνη, θαμμένη βαθιά κάτω από τα ισχυρά γρανιτένια βουνά, χάρη στα όμορφα βομβαρδιστικά B-2 μας και τους λαμπρούς πιλότους τους, και θα την καταστρέψουμε, είτε στο Ιράν είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

» Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με το Ιράν και ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, στο μέλλον. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η διαδικασία θα εξελιχθεί γρήγορα, εύκολα και ομαλά. Αν όχι, έχουμε την απόλυτη εναλλακτική, ελπίζουμε να μην την ξαναχρησιμοποιήσουμε ποτέ! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!!! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».



