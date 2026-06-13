Φαρμακοβιομηχανίες:-Αγώνας-δρόμου-για-το-επόμενο-μεγάλο-βήμα-στα-φάρμακα-απώλειας-βάρους

Eli Lilly και η Novo Nordisk βρίσκονται μόλις λίγους μήνες μετά την εισαγωγή των χαπιών GLP-1. Πίσω από τους δύο ηγέτες της αγοράς βρίσκεται ένα κύμα νέων εταιρειών που ελπίζουν να εισέλθουν σε αυτήν την τεράστια αγορά τα επόμενα χρόνια.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Οι φαρμακευτικές εταιρείες βρίσκονται μόλις λίγους μήνες μετά την εισαγωγή των χαπιών GLP-1 και εξακολουθούν να προσαρμόζονται στις μεγάλες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι ασθενείς πληρώνουν για τα φάρμακα απώλειας βάρους.

Παρ’ όλα αυτά, έχουν ήδη αρχίσει να παρουσιάζουν το όραμά τους για το μέλλον των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας. Στο επιστημονικό συνέδριο της Αμερικανικής Διαβητολογικής Εταιρείας (American Diabetes Association Scientific Sessions), που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Νέα Ορλεάνη, οι φαρμακευτικές εταιρείες παρουσίασαν σε γιατρούς και επενδυτές νέες ενέσιμες και από του στόματος θεραπείες, φάρμακα που μπορούν να λαμβάνονται λιγότερο συχνά, καθώς και νέες θεραπείες πέρα από τα GLP-1, οι οποίες ενδέχεται να έχουν λιγότερες παρενέργειες. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν πώς θα μπορούσαν να ενταχθούν όλες αυτές οι νέες θεραπείες στην αγορά, ιδιαίτερα καθώς η Eli Lilly κυριαρχεί σήμερα στην αγορά των ενέσιμων φαρμάκων και εντυπωσίασε με τα δεδομένα του πειραματικού φαρμάκου τριπλής δράσης retatrutide, το οποίο πέτυχε τη μεγαλύτερη απώλεια βάρους που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα.

Η Eli Lilly και η Novo Nordisk παρουσίασαν τα νέα τους χάπια GLP-1, τα οποία λανσάρισαν νωρίτερα φέτος. Και οι δύο εταιρείες υποστήριξαν ότι οι από του στόματος επιλογές προσελκύουν περισσότερους ανθρώπους στην αγορά των φαρμάκων απώλειας βάρους. Η Novo ανέφερε ότι οι συνταγές για το χάπι Wegovy ξεπέρασαν τα 3 εκατομμύρια μόλις πέντε μήνες μετά την κυκλοφορία του.

Πίσω από τους δύο ηγέτες της αγοράς βρίσκεται ένα κύμα νέων εταιρειών που ελπίζουν να εισέλθουν σε αυτήν την τεράστια αγορά τα επόμενα χρόνια.

Οι εταιρείες Structure Therapeutics και AstraZeneca παρουσίασαν ενδιάμεσα αποτελέσματα κλινικών δοκιμών για τα δικά τους χάπια GLP-1. Εάν αυτά τα φάρμακα αποδειχθούν επιτυχημένα στις δοκιμές Φάσης 3, πιθανότατα θα κυκλοφορήσουν γύρω στο 2029, περίπου τρία χρόνια μετά την Eli Lilly, η οποία λάνσαρε νωρίτερα φέτος το χάπι μικρού μορίου Foundayo (σε αντίθεση με το χάπι Wegovy, το οποίο είναι πεπτιδικό φάρμακο που λαμβάνεται από το στόμα).

Ο διευθύνων σύμβουλος της Structure Therapeutics, Ray Stevens, πιστεύει ότι μέχρι τότε θα εξακολουθεί να υπάρχει αρκετός χώρος στην αγορά.

«Ποιος κερδίζει τελικά από τον ανταγωνισμό; Οι ασθενείς, και αυτό είναι το πιο σημαντικό», δήλωσε ο Stevens, προσθέτοντας ότι η κατάκτηση της δεύτερης θέσης στα φάρμακα μικρού μορίου θα έχει μεγάλη σημασία. «Εργαζόμαστε εντατικά για να βρεθούμε σε αυτή τη δεύτερη θέση πίσω από το orforglipron, που πλέον ονομάζεται Foundayo.»

Η Pfizer παρουσίασε επίσης ενδιάμεσα δεδομένα για ένα ενέσιμο φάρμακο που απέκτησε μέσω της εξαγοράς της Metsera έναντι 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το φάρμακο έδειξε τη δυνατότητα να χορηγείται μία φορά τον μήνα, κάτι που η Pfizer θεωρεί πιο βολικό σε σχέση με τις σημερινές εβδομαδιαίες ενέσεις. Παράλληλα, η Amgen δοκιμάζει ένα διαφορετικό φάρμακο που θα μπορούσε να χορηγείται μηνιαίως ή ακόμη και μία φορά ανά τρίμηνο.

Η Susan Sweeney, εκτελεστική αντιπρόεδρος της Amgen για την παχυσαρκία και τις σχετικές παθήσεις, δήλωσε ότι η εταιρεία βλέπει σημαντικό πλεονέκτημα στο να μην χρειάζεται κάποιος να κάνει εβδομαδιαία ένεση, αλλά να σκέφτεται τη θεραπεία του μόλις τέσσερις φορές τον χρόνο.

«Για κάποιον που ζει με την παχυσαρκία εδώ και πολλά χρόνια, αυτό μπορεί να αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, καθώς δεν χρειάζεται να θυμάται συνεχώς την ασθένειά του», ανέφερε.

Ορισμένες εταιρείες στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους πέρα από τα GLP-1 και άλλους δημοφιλείς στόχους, όπως το GIP και η γλυκαγόνη, προς νέες θεραπευτικές κατευθύνσεις, όπως η αμυλίνη (amylin), μια ακόμη ορμόνη που παράγεται στο πάγκρεας και συμβάλλει στο αίσθημα κορεσμού.

Μία από αυτές τις εταιρείες είναι η Zealand Pharma, η οποία παρουσίασε ενδιάμεσα αποτελέσματα για το φάρμακο petrelintide, το οποίο αναπτύσσει σε συνεργασία με τη Roche.

Το πειραματικό ενέσιμο φάρμακο βοήθησε τους συμμετέχοντες να χάσουν σχεδόν το 11% του σωματικού τους βάρους – ποσοστό μικρότερο από αυτό που επιτυγχάνεται με τα ήδη διαθέσιμα ενέσιμα φάρμακα Wegovy και Zepbound. Ωστόσο, η Zealand τόνισε ότι λιγότεροι ασθενείς που έλαβαν το φάρμακο εμφάνισαν εμετό σε σύγκριση με την ομάδα του εικονικού φαρμάκου (placebo).

«Πιστεύω πραγματικά ότι όταν κυκλοφορήσουν αυτά τα φάρμακα αμυλίνης, θα ζήσουμε αυτό που αποκαλώ μια “στιγμή iPhone”, επειδή οι ασθενείς γνωρίζουν πολύ καλά την εμπειρία που έχουν με τα GLP-1. Όταν λανσάρεις μια νέα θεραπευτική προσέγγιση που προσφέρει καλύτερη εμπειρία χρήσης, οι άνθρωποι θα περιμένουν στην ουρά για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτή τη νέα θεραπεία απώλειας βάρους, αντί να παραμένουν στα πιο δύσχρηστα φάρμακα», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Zealand, Adam Steensberg.

Όπως και οι υπόλοιποι νέοι υποψήφιοι παίκτες της αγοράς, η Zealand θα χρειαστεί αρκετά χρόνια μέχρι να διαθέσει το φάρμακό της στο κοινό. Η σημερινή ηγέτιδα εταιρεία Eli Lilly αναπτύσσει ήδη το δικό της ανάλογο αμυλίνης, το eloralintide, το οποίο βρίσκεται ήδη σε κλινικές δοκιμές Φάσης 3.

Στο φετινό συνέδριο της ADA, η Lilly παρουσίασε επίσης τα αποτελέσματα Φάσης 3 του φαρμάκου retatrutide, ενός τριπλού αγωνιστή που ενεργοποιεί τους υποδοχείς GLP-1, GIP και γλυκαγόνης, προκαλώντας εντυπωσιακή απώλεια βάρους.

Στη μεγαλύτερη δόση, οι συμμετέχοντες έχασαν κατά μέσο όρο το 28% του σωματικού τους βάρους, εφόσον ακολουθούσαν τη θεραπεία σύμφωνα με το πρωτόκολλο της μελέτης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Lilly, Dave Ricks, θεωρεί ότι το φάρμακο μπορεί να βοηθήσει άτομα με Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI) άνω του 40 – δηλαδή τη σοβαρότερη κατηγορία παχυσαρκίας – να φτάσουν σε ένα υγιές βάρος, κάτι που δεν είναι εφικτό για τους περισσότερους ασθενείς με τη σημερινή θεραπεία της εταιρείας, το Zepbound.

«Δείξαμε τι είναι δυνατόν να επιτευχθεί, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό: σχεδόν οι μισοί συμμετέχοντες έχασαν πάνω από το 30% του σωματικού τους βάρους», δήλωσε ο Ricks. «Έτσι, αν κάποιος ξεκινά από πολύ υψηλό βάρος, μπορεί πραγματικά να φτάσει σε μια πολύ πιο υγιή κατάσταση, που πιστεύω ότι είναι ο στόχος όλων.»

Πέρα από τη Lilly και τη Novo;

Οι επενδυτές προσπαθούν πλέον να εκτιμήσουν εάν η αγορά θα παραμείνει ουσιαστικά ένα «δίπολο» μεταξύ της Lilly και της Novo Nordisk ή αν οι νέοι ανταγωνιστές θα καταφέρουν να αποκτήσουν σημαντικό μερίδιο.

Οι νεοεισερχόμενες εταιρείες επισημαίνουν ότι η δυνητική αγορά είναι τεράστια: σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περίπου 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως θεωρούνται υπέρβαροι και 890 εκατομμύρια παχύσαρκοι.

«Το μεγάλο ερώτημα δεν είναι ο όγκος της αγοράς, αλλά η τιμολόγηση», δήλωσε ο αναλυτής της Goldman Sachs, Asad Haider. «Πού θα καταλήξουν τελικά οι τιμές;»

Η Lilly και η Novo έχουν ήδη μειώσει τις τιμές των ενέσιμων φαρμάκων απώλειας βάρους τον τελευταίο χρόνο, καθώς ανταγωνίζονται τόσο μεταξύ τους όσο και τα φαρμακεία παρασκευής (compounding pharmacies), τα οποία διαθέτουν φθηνότερες απομιμήσεις των φαρμάκων τους. Παράλληλα, και οι δύο εταιρείες προσπαθούν να επεκτείνουν την ασφαλιστική κάλυψη των GLP-1 για την παχυσαρκία.

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, εκατομμύρια ηλικιωμένοι ασφαλισμένοι στο Medicare θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά τα φάρμακα πληρώνοντας περίπου 50 δολάρια τον μήνα από την τσέπη τους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Novo Nordisk, Mike Doustdar, εκτιμά ότι τα επόμενα χρόνια η παχυσαρκία θα αντιμετωπίζεται όπως η ψυχική υγεία σήμερα, όπου παλαιότερα θεωρούνταν μία ενιαία πάθηση.

«Σήμερα μιλάμε για κατάθλιψη, διπολική διαταραχή, σχιζοφρένεια και πολλές άλλες καταστάσεις, καθεμία με διαφορετικές θεραπείες και διαφορετική υποστήριξη για τους ασθενείς. Έτσι ακριβώς βλέπουμε και την παχυσαρκία», δήλωσε.

Με τόσα πολλά φάρμακα να βρίσκονται υπό ανάπτυξη, το μέλλον της θεραπείας της παχυσαρκίας – και το ποιος θα λαμβάνει ποια θεραπεία – ενδέχεται να είναι πολύ διαφορετικό από το σημερινό. Τουλάχιστον, αυτό ελπίζουν οι φαρμακευτικές εταιρείες που επιδιώκουν να αποκτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο σε αυτήν την ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά.