anthropic:-Απενεργοποιεί-τα-κορυφαίας-κατηγορίας-μοντέλα-ΑΙ-της-μετά-από-εντολή-των-ΗΠΑ

Η αμερικανική κυβέρνηση της έδωσε εντολή να αναστείλει την πρόσβαση στα μοντέλα αυτά για αλλοδαπούς υπηκόους, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η Anthropic ανακοίνωσε ότι θα «απενεργοποιήσει αιφνιδιαστικά» τα πιο προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της για όλους τους χρήστες, αφού η αμερικανική κυβέρνηση της έδωσε εντολή να αναστείλει την πρόσβαση στα μοντέλα αυτά για αλλοδαπούς υπηκόους, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας.

Η εταιρεία δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι έλαβε οδηγία στο πλαίσιο των ελέγχων εξαγωγών να αναστείλει την πρόσβαση στα μοντέλα Fable 5 και Mythos 5 για όλους τους αλλοδαπούς υπηκόους, χωρίς να της δοθούν συγκεκριμένες λεπτομέρειες σχετικά με τις ανησυχίες εθνικής ασφάλειας που οδήγησαν στην απόφαση αυτή.

Σύμφωνα με την Anthropic, η αμερικανική κυβέρνηση θεωρεί ότι υπάρχει τρόπος παράκαμψης, ή «jailbreaking», μιας δικλείδας ασφαλείας που έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτρέπει τη χρήση του μοντέλου Fable 5 για τον εντοπισμό ευπαθειών σε λογισμικό, ανέφερε η εταιρεία.

Η εντολή αυτή εκδόθηκε τη στιγμή που μια προηγούμενη διαμάχη μεταξύ αξιωματούχων της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ και της Anthropic, η οποία προετοιμάζεται για δημόσια εγγραφή (IPO), έδειχνε σημάδια αποκλιμάκωσης σε ορισμένα τμήματα της αμερικανικής κυβέρνησης.

Οι σχέσεις της Anthropic με την κυβέρνηση διαταράχθηκαν φέτος, όταν η εταιρεία αρνήθηκε να επιτρέψει στον αμερικανικό στρατό να χρησιμοποιήσει τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της για εγχώρια παρακολούθηση και για πλήρως αυτόνομα οπλικά συστήματα. Ως απάντηση, η κυβέρνηση έθεσε την Anthropic σε μια «μαύρη λίστα» της εφοδιαστικής αλυσίδας, μέτρο που πρόκειται να τεθεί σε ισχύ αργότερα μέσα στη χρονιά.

Η ενέργεια αυτή σηματοδοτεί επίσης μια σημαντική κλιμάκωση των προσπαθειών των ΗΠΑ να ανακόψουν τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης ξένων αντιπάλων τους. Για χρόνια, οι αμερικανικοί έλεγχοι εξαγωγών επικεντρώνονταν κυρίως στα τσιπ και τα εργαλεία που τροφοδοτούν την τεχνητή νοημοσύνη, παρά στον περιορισμό της πρόσβασης ξένων χωρών στα ίδια τα συστήματα AI.

Η Anthropic δήλωσε ότι η κυβέρνηση της έχει παράσχει μόνο «προφορικά στοιχεία για μια πιθανή, περιορισμένη και μη καθολική μέθοδο παράκαμψης (jailbreak)».

«Διαφωνούμε ότι η ανακάλυψη μιας περιορισμένης πιθανής μεθόδου jailbreak θα πρέπει να αποτελεί λόγο για την απόσυρση ενός εμπορικού μοντέλου που χρησιμοποιείται από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους», ανέφερε η εταιρεία.

Η κυβερνητική οδηγία και η αντίδραση της Anthropic αναδεικνύουν την αυξανόμενη ένταση μεταξύ των εταιρειών ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης και των ρυθμιστικών αρχών σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης των κινδύνων που προκύπτουν από τα λεγόμενα «jailbreaks», δηλαδή μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των δικλείδων ασφαλείας των μοντέλων.

Μόλις την Τετάρτη, η Anthropic είχε ζητήσει αυστηρότερη κρατική εποπτεία της τεχνητής νοημοσύνης στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας αποκλεισμού μοντέλων που παρουσιάζουν μη αποδεκτούς κινδύνους. Ωστόσο, υποστήριξε ότι η κυβερνητική ενέργεια της Παρασκευής δεν συνάδει με τις αρχές της δίκαιης και τεκμηριωμένης ρύθμισης.

Η επικεφαλής πληροφοριακών συστημάτων του υπ. Άμυνας των ΗΠΑ, Kirsten Davies, έγραψε σε ανάρτησή της στο X ότι το Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει την προτεραιοποίηση της εθνικής ασφάλειας.

«Ορισμένα πράγματα είναι απλώς πιο σημαντικά από τους κύκλους εσόδων, τα clickbait και την αποτίμηση πριν από μια δημόσια εγγραφή. Πρώτα η Αμερική. Πάντα», δήλωσε η Davies.

Η Anthropic υπέβαλε εμπιστευτικά αίτηση για αρχική δημόσια προσφορά (IPO) στις ΗΠΑ τον περασμένο μήνα, αποκτώντας προβάδισμα έναντι της ανταγωνίστριάς της, της OpenAI, στην κούρσα για την είσοδο στο χρηματιστήριο.

Σύνθετες κυβερνοεπιθέσεις

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Anthropic παρουσίασε ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης με την ονομασία Claude Fable 5, το οποίο αντιπροσωπεύει ένα νέο επίπεδο δυνατοτήτων που η εταιρεία αποκαλεί «κλάση Mythos» (Mythos-class).

Το μοντέλο συνοδεύεται από περιορισμούς χρήσης (guardrails) που απαγορεύουν την αξιοποίησή του σε τομείς υψηλού κινδύνου, όπως η κυβερνοασφάλεια. Σύμφωνα με την εταιρεία, ορισμένοι χρήστες έχουν παραπονεθεί ότι οι περιορισμοί αυτοί είναι «υπερβολικά ευρείς».

Ειδικοί έχουν επισημάνει ότι τα μοντέλα της κλάσης Mythos, εάν βρεθούν σε λάθος χέρια, θα μπορούσαν να επιταχύνουν σημαντικά την εκτέλεση εξελιγμένων κυβερνοεπιθέσεων, ιδιαίτερα σε κλάδους όπως ο τραπεζικός τομέας, ο οποίος βασίζεται σε πολύπλοκα, αλληλοσυνδεόμενα και συχνά παλαιά τεχνολογικά συστήματα που λειτουργούν εδώ και δεκαετίες.

Η Anthropic δήλωσε ότι είχε συνεργαστεί με την αμερικανική κυβέρνηση, μεταξύ άλλων φορέων, σε θέματα ασφάλειας πριν από την κυκλοφορία του Fable και ότι μοντέλα ανταγωνιστικών εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης παρουσίαζαν παρόμοια ικανότητα εντοπισμού μικρών σφαλμάτων (bugs) σε κώδικα.

«Η καθαρή συνέπεια αυτής της εντολής είναι ότι πρέπει να απενεργοποιήσουμε άμεσα τα Fable 5 και Mythos 5 για όλους τους πελάτες μας, ώστε να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις. Η πρόσβαση σε όλα τα υπόλοιπα μοντέλα της Anthropic δεν θα επηρεαστεί», ανέφερε η εταιρεία.

Η Anthropic πρόσθεσε ότι πιστεύει πως έχει προκύψει μια «παρεξήγηση» και ότι εργάζεται για την αποκατάσταση της πρόσβασης στα μοντέλα το συντομότερο δυνατό.

«Εάν αυτό το πρότυπο εφαρμοζόταν σε ολόκληρο τον κλάδο, πιστεύουμε ότι ουσιαστικά θα σταματούσε κάθε νέα διάθεση μοντέλων από όλους τους παρόχους προηγμένων (frontier) μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης», ανέφερε η εταιρεία.

Η μονάδα υπολογιστικού νέφους της Amazon Web Services (AWS) ανακοίνωσε αργά την Παρασκευή ότι η Anthropic της ζήτησε να ανακαλέσει την πρόσβαση στα συγκεκριμένα μοντέλα για «όλους τους χρήστες σε όλες τις περιοχές».

Αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι το αμερικανικό υπ. Εμπορίου εξέδωσε οδηγία ελέγχου εξαγωγών που επιβάλλει την αναστολή κάθε πρόσβασης στα Fable 5 και Mythos 5 από αλλοδαπούς υπηκόους.

Ο Dean Ball, πρώην αξιωματούχος του Λευκού Οίκου που συνέβαλε στη διαμόρφωση του Σχεδίου Δράσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Action Plan) της κυβέρνησης το καλοκαίρι του 2025, έγραψε σε ανάρτησή του στο X ότι η εντολή υποδηλώνει πως όλοι οι «μη Αμερικανοί» θα περιοριστούν από τη χρήση των πιο πρόσφατων μοντέλων της Anthropic, ακόμη και αν διαμένουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα θα χρειάζεται να αποδεικνύετε την υπηκοότητά σας για να χρησιμοποιείτε τα μοντέλα της Anthropic», έγραψε ο Ball.

Αρκετά βασικά στελέχη της Anthropic, μεταξύ των οποίων ο συνιδρυτής Chris Olah, ο ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης Andrej Karpathy και η φιλόσοφος Amanda Askell, έχουν γεννηθεί εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πρακτορείο Reuters δεν κατόρθωσε να εξακριβώσει το καθεστώς υπηκοότητάς τους, ενώ εκπρόσωπος της Anthropic αρνήθηκε να σχολιάσει εάν τα συγκεκριμένα στελέχη θα χάσουν επίσης την πρόσβαση στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας.