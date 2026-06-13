Γιατι η Ευρώπη θα μείνει ρυθμιστικός γίγαντας αλλά οικονομικός νάνος – Δυο νομπελίστες οικονομολόγοι συζητούν…

Για μεγάλο μέρος της μεταπολεμικής περιόδου, οι ευρωπαίοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έδιναν προτεραιότητα στη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα, αντί να καλλιεργούν την επαναστατική καινοτομία. Σήμερα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα ανταγωνίζονται για την κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη, μια στάσιμη Ευρώπη δυσκολεύεται να ανακτήσει τη θέση της στην τεχνολογική πρωτοπορία. Γιατί η Ευρώπη μένει πίσω στην καινοτομία;

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Οι γεωπολιτικοί κραδασμοί των τελευταίων ετών, ιδίως η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι επιθέσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη μεταπολεμική τάξη πραγμάτων, έφεραν με οξύτητα στο προσκήνιο τις οικονομικές και στρατηγικές ευαλωτότητες της Ευρώπης. Όμως είναι η κούρσα για την υπεροχή στην τεχνητή νοημοσύνη ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα που κατέστησε αδύνατο να αγνοηθεί η υστέρηση της Ευρώπης στην καινοτομία και η φθίνουσα ανταγωνιστικότητά της.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Simon Johnson του MIT συνομίλησε με τον επίσης βραβευμένο με Νόμπελ οικονομολόγο Philippe Aghion, προκειμένου να εξετάσουν τι ταλαιπωρεί την Ευρώπη και πώς μπορεί να αναζωογονηθεί ο δυναμισμός της. Η συζήτησή τους αγγίζει το κόστος της υπερβολικής ρύθμισης, τον ρόλο της δημιουργικής καταστροφής στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και το επιχείρημα υπέρ της απομάκρυνσης της τεχνητής νοημοσύνης από τη σχολική αίθουσα. Η συνέντευξη έχει επιμεληθεί ως προς την έκταση και τη σαφήνεια.

Οι Alessio Terzi και Stefano Marcuzzi εξετάζουν τα διδάγματα από την εποχή τριών αιώνων κατά την οποία εταιρικά μονοπώλια λειτουργούσαν πέρα από την εμβέλεια των κυρίαρχων κρατών.

Simon Johnson: Ας ξεκινήσουμε από την πιο γνωστή συμβολή σας στην οικονομική επιστήμη, τη θεωρία σας για τη δημιουργική καταστροφή. Μπορείτε να την εξηγήσετε με μη τεχνικούς όρους;

Philippe Aghion: Ο όρος «δημιουργική καταστροφή» επινοήθηκε από τον Joseph Schumpeter για να περιγράψει τη διαδικασία μέσω της οποίας οι νέες τεχνολογίες εκτοπίζουν τις παλαιές. Όταν όμως ήμουν φοιτητής, δεν υπήρχε κάποιο μοντέλο ανάπτυξης που να ενσωματώνει τη δημιουργική καταστροφή. Έτσι, ο Peter Howitt κι εγώ αναπτύξαμε ένα. Η βασική ιδέα ήταν ότι η ανάπτυξη κινείται από διαδοχικές γενιές ταλαντούχων επιχειρηματιών, οι οποίοι δημιουργούν επιχειρήσεις και τις επεκτείνουν.

Η καινοτομία είναι μια σωρευτική διαδικασία. Στεκόμαστε στους ώμους εκείνων που προηγήθηκαν. Στην καρδιά αυτής της διαδικασίας βρίσκεται μια θεμελιώδης ένταση: χρειάζονται πρόσοδοι καινοτομίας για να δοθεί κίνητρο στις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, όμως οι χθεσινοί καινοτόμοι συχνά επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν την ισχύ τους στην αγορά για να εμποδίσουν τους νέους εισερχόμενους που θα μπορούσαν να τους υποβάλουν σε δημιουργική καταστροφή. Οι κοινωνίες πρέπει, επομένως, να βρουν μια ισορροπία ανάμεσα στο να επιτρέπουν στο ταλέντο να ανθίζει και στο να διασφαλίζουν ότι οι σημερινές επιτυχημένες επιχειρήσεις δεν μετατρέπονται σε φραγμούς για την επόμενη γενιά καινοτόμων.

Από πρωτοπόρος σε ουραγό

SJ: Αυτό μας οδηγεί απευθείας στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης: την απελευθέρωση του ευρωπαϊκού δυναμισμού. Κατά την άποψή σας, η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει προβλήματα ή, τουλάχιστον, βρίσκεται μπροστά σε μεγάλες προκλήσεις.

PA: Δεν θα έλεγα «προβλήματα». Η Ευρώπη δεν βρίσκεται στο χείλος μιας μεγάλης κρίσης. Αντιθέτως, ο κίνδυνος είναι μια μακρά περίοδος στασιμότητας ή υποτονικής ανάπτυξης.

Από το 1945 έως τα τέλη της δεκαετίας του 1980, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη σημερινή ευρωζώνη πλησίαζε εκείνο των ΗΠΑ. Μεγάλο μέρος αυτής της ανάπτυξης προήλθε από την ανοικοδόμηση του κεφαλαιακού αποθέματος της Ευρώπης, το οποίο είχε καταστραφεί κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, και από την κάλυψη της απόστασης έναντι της Δεύτερης Βιομηχανικής Επανάστασης που είχε μεταμορφώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του 20ού αιώνα.

Όμως η Ευρώπη απέτυχε να κάνει τη μετάβαση από την ανάπτυξη σύγκλισης στην καινοτομία αιχμής. Ειδικότερα, απέτυχε να αξιοποιήσει την επανάσταση της πληροφορικής, επειδή δεν διαθέτει θεσμούς που στηρίζουν τους καινοτόμους της τεχνολογικής πρωτοπορίας. Αντί γι’ αυτό, παραμένει εγκλωβισμένη σε μεσαίας τεχνολογίας, σταδιακή καινοτομία, ενώ οι ΗΠΑ και πλέον η Κίνα έχουν περάσει στην ανατρεπτική, υψηλής τεχνολογίας καινοτομία. Αυτό, κατά βάση, είναι το πρόβλημα της Ευρώπης.

SJ: Κάθε φορά που επισκέπτομαι τη Γαλλία, εντυπωσιάζομαι πολύ από την τεχνολογία και τις υποδομές της. Τα τρένα υψηλής ταχύτητας, για παράδειγμα, είναι φανταστικά. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο στις ΗΠΑ.

Και υπάρχει και η πυρηνική ενέργεια. Η πυρηνική ενέργεια υποσχόταν πολλά μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά οι περισσότερες χώρες τελικά απέτυχαν να την κάνουν βιώσιμη. Η Γαλλία ξεχωρίζει ως εξαίρεση.

Αναφερθήκατε στην επανάσταση της πληροφορικής. Θυμάμαι πολύ καθαρά πώς ένας φίλος στο Παρίσι, το 1990 ή το 1991, μου έδειξε το τερματικό Minitel του. Εκείνη την εποχή, το Minitel ήταν ουσιαστικά ένας κατάλογος επιχειρήσεων στην περιοχή του Παρισιού, αλλά εκ των υστέρων ήταν η πρώτη φορά που είδα κάτι σαν το διαδίκτυο.

Καταλαβαίνω το επιχείρημά σας ότι η Ευρώπη δυσκολεύτηκε να γίνει καινοτόμος στην τεχνολογική αιχμή μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Το ερώτημά μου όμως είναι: Πού ακριβώς βρίσκονταν οι τριβές; Γιατί το Minitel δεν εξελίχθηκε στο διαδίκτυο; Και γιατί η Γαλλία απέτυχε να γίνει ηγέτιδα δύναμη στην ανατρεπτική καινοτομία;

PA: Έχετε απόλυτο δίκιο —και είστε πολύ γενναιόδωρος— να επισημαίνετε τα δυνατά σημεία της Γαλλίας. Σε ό,τι αφορά την τεχνολογία των μεταφορών, είτε μιλάμε για τα τρένα υψηλής ταχύτητας είτε ακόμη και για την Airbus, η Γαλλία και η Ευρώπη έχουν σημειώσει αξιοσημείωτες επιτυχίες.

Το ίδιο ισχύει και για την πυρηνική ενέργεια. Η Γαλλία, ειδικότερα, υπήρξε κάποτε ηγέτιδα δύναμη στην πυρηνική ενέργεια, πριν η πολιτική πίεση από τους Πράσινους μας οδηγήσει σε υποχώρηση. Τώρα, ωστόσο, η Γαλλία ανοικοδομεί τον κλάδο. Η Γαλλία υπήρξε επίσης πρωτοπόρος στη βιοτεχνολογία. Τα θεμέλια της τεχνολογίας mRNA, για παράδειγμα, αναπτύχθηκαν στο Institut Pasteur.

Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι πολύ ισχυρή στη βασική έρευνα. Παρά τη σοβαρή υποχρηματοδότηση, εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει το 25% των επιστημονικών αναφορών που βρίσκονται πίσω από τα παγκόσμια διπλώματα ευρεσιτεχνίας ανατρεπτικής καινοτομίας. Ωστόσο, αυτή η έρευνα δεν μεταφράζεται σε ανατρεπτικές καινοτομίες στην Ευρώπη.

Η έκθεση του Mario Draghi το 2024 για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, μαζί με άλλες εκθέσεις στις οποίες έχω συμμετάσχει, θέτουν όλες το ίδιο ερώτημα: Γιατί αποτυγχάνουμε σταθερά να μετατρέψουμε αυτές τις ερευνητικές ανακαλύψεις σε ανατρεπτικές καινοτομίες;

Η δημιουργική καταστροφή σταματά στις Βρυξέλλες

SJ: Πρόσφατα πέρασα κάποιο διάστημα στο Μουσείο Carnavalet στο Παρίσι και αυτό που πραγματικά με εντυπωσίασε ήταν το πόσο καινοτόμα ήταν η Γαλλία κατά την Τρίτη Δημοκρατία. Πολλές από τις παλιές δομές, τα κέντρα εξουσίας και οι ολιγαρχίες που συνδέονταν με τον Ναπολέοντα Γ΄ σαρώθηκαν, και νέοι άνθρωποι, νέες ιδέες και νέοι θεσμοί αναδύθηκαν.

Αυτό μοιάζει με τέλειο παράδειγμα δημιουργικής καταστροφής. Το Μετρό του Παρισιού βρισκόταν στην τεχνολογική αιχμή, και η Γαλλία ήταν επιστημονική υπερδύναμη στις αρχές του 20ού αιώνα. Οι ΗΠΑ είχαν κερδίσει σχετικά λίγα βραβεία Νόμπελ πριν από το 1940. Οι επιστημονικοί ηγέτες ήταν, χωρίς αμφιβολία, η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο — πιθανότατα με αυτή τη σειρά.

Άρα η Γαλλία έχει μακρά παράδοση καινοτομίας. Κι όμως, κατά κάποιον τρόπο, δεν έχει συνδεθεί πλήρως με τη σύγχρονη εποχή.

PA: Έχετε δίκιο. Μας λείπει αυτό που χρειάζεται για να γίνουμε πραγματικοί καινοτόμοι της ανατροπής. Μερικές φορές αυτό συμβαίνει όταν υπήρξες σπουδαίος στο παρελθόν: επαναπαύεσαι στις δάφνες σου και ζεις με τα προηγούμενα επιτεύγματά σου. Αυτό συνέβη σε εμάς. Φυσικά, υπάρχουν εξαιρέσεις, όπως η αεροδιαστημική, η άμυνα και, σε κάποιο βαθμό, η πυρηνική ενέργεια. Όμως επιτρέψαμε σε πάρα πολλούς κλάδους να φύγουν από τη Γαλλία τα τελευταία 40 χρόνια.

Μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στο σήμερα και στις αρχές του 20ού αιώνα είναι ότι τότε δεν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θέλω να επιτεθώ στην Επιτροπή, αλλά συχνά έχει πνίξει την καινοτομία.

Η μεταπολεμική Ευρώπη σχεδιάστηκε για να διασφαλίσει ότι η Γαλλία και η Γερμανία δεν θα πολεμούσαν ποτέ ξανά μεταξύ τους. Η ιδέα ήταν ότι οι κανόνες θα μας ανάγκαζαν να εξαρτόμαστε ο ένας από τον άλλον αντί να πολεμάμε. Έτσι, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δημιουργήθηκαν για να μας βοηθήσουν να ζούμε ειρηνικά, όχι για να μας κάνουν καινοτόμους.

Χρειαζόμαστε κανόνες, φυσικά. Αλλά τώρα έχουμε πάρα πολλούς. Από τη δεκαετία του 1980, η οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη έχει διαμορφωθεί από μια προσέγγιση που επιβάλλει αυστηρά όρια στα κράτη μέλη. Για παράδειγμα, τα δημοσιονομικά ελλείμματα δεν μπορούν να ξεπεράσουν το 3% του ΑΕΠ, ανεξάρτητα από το αν οι δαπάνες κατευθύνονται σε επενδύσεις υπέρ της ανάπτυξης. Παρομοίως, η Ευρώπη περιόρισε τη βιομηχανική πολιτική στο όνομα της πολιτικής ανταγωνισμού, ενώ οι ΗΠΑ και η Κίνα έχουν βρει τρόπους να συνδυάζουν τα δύο.

Ως αποτέλεσμα, οι ευρωπαϊκοί κανόνες έχουν περιορίσει την ικανότητα των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, να κινηθούν προς την ανατρεπτική, υψηλής τεχνολογίας καινοτομία. Οι θεσμοί της ΕΕ στις Βρυξέλλες κάνουν πολλά καλά πράγματα, αλλά συχνά είναι μεγάλος πονοκέφαλος.

SJ: Αυτό μας φέρνει στην έκθεση Draghi. Ο Draghi είναι ένας πολύ διακεκριμένος οικονομολόγος, με διδακτορικό από το MIT και τεράστια εμπειρία πολιτικής. Η έκθεσή του προσφέρει μια μεταρρυθμιστική ατζέντα που λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό εντός των υφιστάμενων ευρωπαϊκών δομών. Δεδομένης της άποψής σας ότι οι Βρυξέλλες πνίγουν την καινοτομία, πόση πρόοδος θα μπορούσε πραγματικά να επιτευχθεί αν οι συστάσεις του εφαρμόζονταν πλήρως;

PA: Δεν ήθελα να υπονοήσω ότι όλα όσα προέρχονται από τις Βρυξέλλες είναι αρνητικά. Για παράδειγμα, η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας υπήρξε τεράστια επιτυχία. Κατάφερα να δημιουργήσω ένα εργαστήριο καινοτομίας στο Collège de France χάρη στη χρηματοδότηση του ERC.

Η Ευρώπη μπορεί επίσης να δράσει αποτελεσματικά σε στιγμές κρίσης. Η πανδημία COVID-19 είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη τείνει να δρα μόνο όταν υπάρχει αίσθηση έκτακτης ανάγκης, και η τεχνολογική παρακμή δεν γίνεται αντιληπτή ως έκτακτη ανάγκη.

Η έκθεση Draghi εντοπίζει πολλά από τα βασικά ζητήματα. Πρώτον, υποστηρίζει ότι η Ευρώπη χρειάζεται μια πραγματική ενιαία αγορά για να ενισχύσει τον ανταγωνισμό και να επιβραβεύσει τους επιτυχημένους καινοτόμους, και συμφωνώ. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο σήμερα. Κάθε χώρα έχει τους δικούς της κανονισμούς πάνω από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς — στην Ευρώπη αυτό είναι γνωστό ως «gold plating». Επίσης, δεν διαθέτουμε μια πραγματική ένωση κεφαλαιαγορών.

Δεύτερον, δεν έχουμε αρκετή μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για την έρευνα. Το ERC είναι εξαιρετικό, αλλά οι επιχορηγήσεις του συνήθως διαρκούν πέντε χρόνια. Χρειαζόμαστε επίσης δεκαετείς επιχορηγήσεις. Ακόμη χειρότερα, μας λείπει ένα χρηματοπιστωτικό οικοσύστημα που ενθαρρύνει την ανάληψη κινδύνου: το επιχειρηματικό κεφάλαιο παίζει πολύ μικρότερο ρόλο από ό,τι στις ΗΠΑ, όπως και οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα συνταξιοδοτικά ταμεία.

Τρίτον, δεν υπάρχει ευρωπαϊκό ισοδύναμο της αμερικανικής Υπηρεσίας Προηγμένων Ερευνητικών Προγραμμάτων Άμυνας, της DARPA, ή των αντίστοιχων οργανισμών σε τομείς όπως η βιοτεχνολογία, η ενέργεια και οι υποδομές. Αυτές οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν μια φιλοανταγωνιστική μορφή βιομηχανικής πολιτικής. Στην Ευρώπη, ωστόσο, η πολιτική ανταγωνισμού συχνά απέκλεισε κάθε μορφή βιομηχανικής πολιτικής.

Αυτό είναι το οικοσύστημα που μας λείπει. Το ερώτημα είναι αν η Ευρώπη μπορεί να το δημιουργήσει σε 27 κράτη μέλη. Η δική μου άποψη είναι ότι η πιο υποσχόμενη προσέγγιση είναι ένας συνασπισμός των προθύμων, με τη Γερμανία και τη Γαλλία να συνεργάζονται με όποιους άλλους θέλουν να συμμετάσχουν. Θα πρόσθετα επίσης το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο φέρνει στο τραπέζι ισχυρούς θεσμικούς επενδυτές και χρηματοοικονομική τεχνογνωσία.

Ο φόβος της αποτυχίας στην Ευρώπη

SJ: Ένας συνασπισμός των προθύμων μου φαίνεται πολύ λογικός, αλλά επιτρέψτε μου να προσφέρω μια διαφορετική οπτική. Κατά τη διάρκεια του πρόσφατου ταξιδιού μου στο Παρίσι, κάποιος μου είπε ότι μέρος του προβλήματος είναι πως οι πλούσιοι σε μέρη όπως το Μόναχο δεν επενδύουν σε startups. Αντίθετα, επενδύουν σε ακίνητα, μόδα ή άλλους καθιερωμένους κλάδους.

Ομολογουμένως, μιλούσα κυρίως με εξέχοντα πρόσωπα της βιομηχανίας, αλλά αυτό θέτει το ερώτημα: Τι είδους κινδύνους είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν οι πλούσιοι Ευρωπαίοι; Στις ΗΠΑ, οι πλούσιοι ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να επενδύσουν σε startups. Μερικές φορές παρασύρονται, αλλά υπάρχει ισχυρή κουλτούρα στήριξης νέων εγχειρημάτων. Η Ευρώπη φαίνεται να στερείται τέτοιας κουλτούρας. Πιστεύετε ότι αυτή είναι δίκαιη κριτική;

PA: Υπάρχει πολλή αλήθεια σε αυτό. Πολιτισμικά, δεν ενθαρρύνουμε αρκετά την ανάληψη κινδύνου. Στη Γαλλία, τουλάχιστον όταν μεγάλωνα, δεν μας δίδασκαν ότι δεν υπάρχει ντροπή στην αποτυχία. Αν αποτύγχανες, σε γελοιοποιούσαν και σε έβαζαν στη γωνία με το καπέλο του άσχετου.

Δεν πιστεύω ότι μπορείς να έχεις ανατρεπτική καινοτομία χωρίς να αποδέχεσαι, ακόμη και να ενθαρρύνεις, την αποτυχία. Στις ΗΠΑ υπάρχει μια κουλτούρα που λέει: Αν απέτυχες, προσπάθησε ξανά· απότυχε καλύτερα. Αυτό είναι καλό. Η Ευρώπη δεν έχει αρκετά από αυτό, και αυτό είναι εν μέρει πολιτισμικό.

Ας δούμε τη γαλλική αρχή προστασίας δεδομένων, τη CNIL. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να προστατεύουμε τα άτομα — φυσικά και πρέπει. Όμως στο όνομα της προστασίας, η CNIL έχει δημιουργήσει υπερβολικά ρυθμιστικά εμπόδια για τις startups και τις εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων, αποθαρρύνοντας την καινοτομία. Συνάντησα αρκετούς venture capitalists στη Silicon Valley πριν από τρεις εβδομάδες, και μου είπαν ότι θα ήταν πολύ χαρούμενοι να επενδύσουν στη Γαλλία, αλλά υπάρχει απλώς υπερβολική γραφειοκρατία.

Για να αλλάξει η συμπεριφορά, πρέπει να αλλάξουν οι θεσμοί. Αλλά ακόμη κι όταν έχουμε startups, αυτές δεν μπορούν να αναπτυχθούν λόγω έλλειψης επιχειρηματικών κεφαλαίων και θεσμικών επενδυτών. Αν θέλουμε περισσότερη ανατρεπτική καινοτομία, πρέπει να δουλέψουμε και στα δύο μέτωπα.

SJ: Μια πτυχή της σκέψης σας που βρίσκω ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η υποστήριξή σας στο δανικό μοντέλο flexicurity. Τονίζετε την ανάγκη για δυναμισμό στην πλευρά των επιχειρήσεων — για περισσότερη ανανέωση και δημιουργική καταστροφή — αλλά και την ανάγκη να στηρίζονται οι εργαζόμενοι στις μεταβάσεις που ακολουθούν.

PA: Αυτό που είναι αξιοσημείωτο στο δανικό μοντέλο flexicurity είναι ότι όταν κάποιος χάνει τη δουλειά του, λαμβάνει το 90% του προηγούμενου μισθού του για δύο χρόνια, μέχρι ένα συγκεκριμένο επίπεδο εισοδήματος. Επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προσλαμβάνουν και να απολύουν εργαζομένους σχετικά εύκολα — αυτό είναι το στοιχείο της ευελιξίας — ενώ παρέχει στους εργαζομένους εισοδηματική ασφάλιση, επανεκπαίδευση και βοήθεια για την εύρεση νέας εργασίας.

Η συνάδελφός μου Alexandra Roulet μελέτησε τις επιπτώσεις της ανεργίας στην υγεία στη Δανία και διαπίστωσε ότι η απώλεια της εργασίας ουσιαστικά δεν έχει αρνητική επίδραση στην υγεία κάποιου, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ και πολλές άλλες χώρες.

Πιστεύω ότι όλες οι χώρες θα έπρεπε να έχουν ένα τέτοιο σύστημα, ειδικά στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά αυτό το μοντέλο λειτουργεί καλύτερα όταν στηρίζεται από ένα καλό εκπαιδευτικό σύστημα που διδάσκει στους ανθρώπους πώς να μαθαίνουν. Χρειαζόμαστε σχολεία χωρίς τεχνητή νοημοσύνη, όπου οι μαθητές μαθαίνουν να διαβάζουν, να γράφουν, να συγκεντρώνονται σε ένα βιβλίο από την αρχή ως το τέλος και να κάνουν υπολογισμούς μόνοι τους. Αυτές οι δεξιότητες έχουν σημασία, επειδή διδάσκουν στους ανθρώπους πώς να προσαρμόζονται. Αν θέλουμε να αξιοποιήσουμε τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης και να περιορίσουμε τις αρνητικές της επιπτώσεις, χρειαζόμαστε ένα ισχυρό εκπαιδευτικό σύστημα και ένα ισχυρό σύστημα flexicurity.

Σουμπετεριανή πολιτική

SJ: Κατά την άποψή σας, οι κατεστημένοι παίκτες γίνονται πρόβλημα όταν είναι υπερβολικά εδραιωμένοι, ειδικά αν δεν επενδύουν σε startups. Αυτό θέτει το ζήτημα της φορολογίας. Με ενδιαφέρει λιγότερο η φορολόγηση ανθρώπων που βρίσκονται στη διαδικασία δημιουργίας νέων εταιρειών, οπότε ας εστιάσουμε στους καθιερωμένους δισεκατομμυριούχους. Θα έπρεπε να υπάρχει ένας φόρος στον μεγάλο συσσωρευμένο πλούτο, ίσως φέρνοντας το πραγματικό φορολογικό βάρος πιο κοντά σε αυτό που αντιμετωπίζουν οι υψηλόμισθοι; Και στη συνέχεια, αντί απλώς να αναδιανέμουν αυτά τα χρήματα, οι χώρες θα μπορούσαν να τα χρησιμοποιούν για να χρηματοδοτήσουν μια ευρωπαϊκή DARPA και να ακολουθήσουν βιομηχανικές πολιτικές που συμπληρώνουν τον ανταγωνισμό της αγοράς.

Με άλλα λόγια, αν οι πλούσιοι κατεστημένοι παίκτες δεν επενδύουν αρκετά, θα έπρεπε οι κυβερνήσεις να φορολογούν ένα μέρος του πλούτου και να το ανακατευθύνουν προς την καινοτομία;

PA: Όπως κι εσείς, δεν είμαι υπέρ της φορολόγησης μη πραγματοποιημένου πλούτου. Αν χτίζετε μια startup που αποτιμάται σε δισεκατομμύρια δολάρια αλλά παράγει ελάχιστες ή καθόλου ταμειακές ροές, δεν είναι καλή ιδέα να φορολογείτε αυτόν τον πλούτο σαν να είχε ήδη πραγματοποιηθεί, διότι κάτι τέτοιο θα εμπόδιζε την ανάπτυξη πιθανών unicorns.

Τούτου λεχθέντος, δεν είμαι αντίθετος στην ιδέα ότι οι δισεκατομμυριούχοι θα πρέπει να συνεισφέρουν περισσότερο. Είχα ένα πολύ ενδιαφέρον δείπνο στη Silicon Valley πριν από τρεις εβδομάδες με αρκετούς venture capitalists. Μου είπαν: «Είμαστε δισεκατομμυριούχοι, αλλά δεν πιστεύουμε ότι είναι σωστό τα παιδιά μας να γίνουν αυτομάτως δισεκατομμυριούχοι. Θα πρέπει να αποδείξουν την αξία τους. Θα πρέπει να κληρονομήσουν εκατομμύρια, όχι δισεκατομμύρια». Δεν ήταν ιδιαίτερα αριστεροί, αλλά ακόμη κι αυτοί ένιωθαν ότι υπάρχει κάτι λάθος στο σημερινό σύστημα.

Τι πρέπει λοιπόν να γίνει; Μία επιλογή είναι να ενθαρρυνθεί η δημιουργία φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, κατά το πρότυπο όσων έχει κάνει ο Bill Gates. Ή να δοθεί στους δισεκατομμυριούχους η δυνατότητα να χρηματοδοτούν υφιστάμενους κρατικούς θεσμούς, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση ή την υγεία, αν θέλουν να αποφύγουν έναν μεγαλύτερο φόρο κληρονομιάς. Είμαι ανοιχτός στην ιδέα σας και σε άλλες προσεγγίσεις, όπως η ιδέα του Charles Ferguson να χρησιμοποιούνται μεγάλες περιουσίες για να βοηθήσουν στη χρηματοδότηση πανεπιστημιακών διδάκτρων και άλλων δημόσιων προγραμμάτων. Πιστεύω ότι αυτές είναι δημιουργικές ιδέες και πρέπει να τις πάρουμε στα σοβαρά.

SJ: Θα έπρεπε να σκεφτόμαστε τη δημιουργική καταστροφή ως κάτι που παίζει σημαντικό ρόλο όχι μόνο στην οικονομία, αλλά και στην πολιτική; Είναι πιθανό τα πολιτικά συστήματα να κυριαρχούνται επίσης από κατεστημένους παίκτες που προσπαθούν να εμποδίσουν την είσοδο νέων ανθρώπων;

PA: Είναι ενδιαφέρον που το λέτε αυτό, επειδή έχω κάνει κάποια εργασία με τον Alberto Alesina και τον Francesco Trebbi πάνω στους πολιτικούς θεσμούς, η οποία αφορούσε σε μεγάλο βαθμό την εφαρμογή σουμπετεριανών ιδεών στην πολιτική.

Οι βασικές ανταλλαγές είναι πολύ παρόμοιες με αυτές που βλέπουμε στην οικονομία. Θέλεις να επιβραβεύεις τους καινοτόμους, αλλά δεν θέλεις να χρησιμοποιούν την κυριαρχία τους για να εμποδίσουν τη μελλοντική καινοτομία. Παρομοίως, θέλεις να δίνεις στους πολιτικούς ηγέτες αρκετή εξουσία ώστε να κυβερνούν αποτελεσματικά, ενώ ταυτόχρονα να διασφαλίζεις ότι δεν κάνουν κατάχρηση αυτής της εξουσίας εναντίον μειονοτήτων.

Για παράδειγμα, αν βασίζεσαι αποκλειστικά στην αρχή της πλειοψηφίας, οι κυβερνήσεις μπορεί να γίνουν ασταθείς. Αλλά αν χρειάζεσαι υπερπλειοψηφία για τα πάντα, τότε δεν γίνεται τίποτα. Υπάρχει μια θεμελιώδης ανταλλαγή: η εκτελεστική εξουσία πρέπει να μπορεί να δράσει, αλλά χρειάζεσαι επίσης ασφαλιστικές δικλίδες για να προστατεύονται οι μειονότητες και να διατηρείται η δυνατότητα εναλλαγής.

Ένας ρυθμιστικός γίγαντας, ένας δημοσιονομικός νάνος

SJ: Αν το δούμε μέσα από τον φακό της δημιουργικής καταστροφής, πιστεύετε ότι το Brexit ήταν πισωγύρισμα; Παρότι μπορεί να είναι ευκολότερο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να λαμβάνει αποφάσεις χωρίς το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο συχνά αποτελούσε εξαίρεση, αυτή η τριβή ίσως ήταν στην πραγματικότητα πολύτιμη, καθώς ασκούσε πίεση στους υφιστάμενους θεσμούς και στις ελίτ των Βρυξελλών.

PA: Θα ήθελα να ήταν έτσι, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Το ενδιαφέρον είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν αποχώρησε από την ΕΕ εξ ολοκλήρου για κακούς λόγους. Ένα από τα παράπονά του ήταν ότι η ΕΕ επέβαλλε υπερβολική γραφειοκρατία. Υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτή την κριτική. Συχνά λέμε ότι η Ευρώπη είναι ρυθμιστικός γίγαντας και δημοσιονομικός νάνος, και η απογοήτευση του Ηνωμένου Βασιλείου αντανακλούσε αυτή την πραγματικότητα. Πάρα πολλοί κανόνες στις Βρυξέλλες ενσωμάτωναν τη χαγιεκιανή άποψη ότι το περιθώριο πολιτικών ελιγμών των κρατών μελών πρέπει να περιορίζεται όσο το δυνατόν περισσότερο.

Φυσικά, αυτό το επιχείρημα αξιοποιήθηκε από Βρετανούς πολιτικούς για τους δικούς τους σκοπούς, και το βρετανικό κοινό παραπλανήθηκε σχετικά με τις οικονομικές συνέπειες του Brexit. Σήμερα, πολλοί άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζουν ότι το κόστος ήταν πολύ υψηλότερο από αυτό που τους είχαν κάνει να πιστέψουν. Παρ’ όλα αυτά, το Brexit αντανακλούσε την επιθυμία για μια Ευρώπη που διευκολύνει αντί να εμποδίζει, μια Ευρώπη που βοηθά αντί να βάζει εμπόδια στους ανθρώπους που θέλουν να αναλάβουν νέα εγχειρήματα.

Ήλπιζα ότι το Brexit θα λειτουργούσε ως καμπανάκι αφύπνισης. Αλλά το πραγματικό καμπανάκι ήρθε αργότερα, από τον Βλαντίμιρ Πούτιν, από τον Ντόναλντ Τραμπ και από το αυξανόμενο τεχνολογικό χάσμα με τις ΗΠΑ και την Κίνα. Εδώ έρχεται η έκθεση Draghi: το μήνυμά της είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να καλύψει το τεχνολογικό χάσμα για να τη σέβονται. Μακάρι η Ευρώπη να είχε αναγνωρίσει το πρόβλημα νωρίτερα.

SJ: Ποια είναι η άποψή σας για το ευρώ; Είναι σημαντικό μέρος του μέλλοντος της Ευρώπης; Είναι απαραίτητο αλλά όχι επαρκές ή είναι κάπως δευτερεύον σε σχέση με τις ευρύτερες προκλήσεις που περιγράψατε;

PA: Πιστεύω ότι το ευρώ είναι καλό πράγμα. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, για παράδειγμα, η ευρωζώνη μπόρεσε να δανειστεί συλλογικά, και αυτό ήταν πολύ χρήσιμο. Υπάρχει δύναμη στο να έχεις ένα ισχυρό νόμισμα, ειδικά όταν συνδυάζεται με καινοτομία. Οι ΗΠΑ έχουν και τα δύο, ενώ η Ευρώπη έχει ισχυρό νόμισμα αλλά δεν καινοτομεί αρκετά. Είναι ο συνδυασμός των δύο που σου δίνει ισχύ και επιρροή.

Το ευρώ μας έχει βοηθήσει και από άλλες απόψεις. Πριν από λίγο καιρό, το Ηνωμένο Βασίλειο βρισκόταν στα πρόθυρα μιας μεγάλης δημοσιονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης. Στην Ευρώπη, είμαστε προστατευμένοι από τέτοιου είδους σοκ.

Υπάρχει όμως και ένα μειονέκτημα. Το ευρώ μπορεί να λειτουργεί ως αναισθητικό, ενθαρρύνοντας χώρες όπως η Γαλλία να καθυστερούν τις αναγκαίες δημοσιονομικές προσαρμογές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, επειδή γνωρίζουμε ότι έχουμε το ευρώ και ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βρίσκεται πίσω μας. Άρα είναι μια ανάμεικτη ευλογία.

Οι νέοι θυροφύλακες της τεχνητής νοημοσύνης

SJ: Έχετε γράψει αρκετά εκτενώς για την τεχνητή νοημοσύνη, όπως και ο καλός μας φίλος και συνάδελφος Daron Acemoglu. Και οι δύο προσεγγίσατε το ζήτημα με αυτό που θεωρώ ακριβώς τον σωστό τρόπο: ξεκινώντας από το επίπεδο των καθηκόντων — τι κάνουν οι άνθρωποι, τι μπορούν να κάνουν οι αλγόριθμοι — και στη συνέχεια ανεβαίνοντας στις μακροοικονομικές επιπτώσεις.

Όμως οι δυο σας καταλήξατε σε πολύ διαφορετικές απαντήσεις. Ο Daron είναι αρκετά απαισιόδοξος για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην αύξηση της παραγωγικότητας, ενώ εσείς είστε πολύ πιο αισιόδοξος. Μπορείτε να εξηγήσετε με μη τεχνικούς όρους γιατί έχετε διαφορετική άποψη για την οικονομική επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης;

PA: Πιστεύω ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό, επειδή αυτοματοποιεί καθήκοντα που σχετίζονται όχι μόνο με την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, αλλά και με την παραγωγή ιδεών. Η τεχνητή νοημοσύνη καθιστά πολύ ευκολότερο τον ανασυνδυασμό παλαιών ιδεών και τη δημιουργία νέων.

Στην εργασία του στο Economic Policy το 2025, ο Daron υποστήριξε ότι η αύξηση της παραγωγικότητας εξαρτάται από τέσσερις παράγοντες: το μερίδιο των καθηκόντων που εκτίθενται στην τεχνητή νοημοσύνη, το μερίδιο αυτών των καθηκόντων που μπορούν να αυτοματοποιηθούν επικερδώς, το μερίδιο της εργασίας στο εισόδημα και την έκταση της εξοικονόμησης εργασίας. Στην εργασία μου με τον Simon Bunel, εστιάσαμε στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στην αυτοματοποίηση καθηκόντων που σχετίζονται με την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Ακολουθήσαμε την ίδια μεθοδολογία με τον Daron, αλλά ερμηνεύσαμε τα εμπειρικά στοιχεία διαφορετικά. Καταλήξαμε σε εκτίμηση περίπου 0,7 ποσοστιαίων μονάδων πρόσθετης ετήσιας αύξησης της συνολικής παραγωγικότητας των συντελεστών, ενώ η εκτίμηση του Daron ήταν περίπου 0,07. Άρα η διαφωνία είναι εμπειρική, όχι εννοιολογική.

Αυτό που κανείς από τους δυο μας δεν συνυπολόγισε σε εκείνο το στάδιο είναι η επίδραση της τεχνητής νοημοσύνης στην παραγωγή ιδεών. Αυτό είναι κάτι που μελετούμε τώρα στο Παρίσι. Ο λόγος που έχει σημασία είναι ότι αυτές οι επιδράσεις θα μπορούσαν να είναι μόνιμες. Αν η τεχνητή νοημοσύνη κάνει την καινοτομία ευκολότερη, θα μπορούσε να αυξήσει μόνιμα τον ρυθμό με τον οποίο παράγονται νέες ιδέες. Δεν έχουμε ακόμη ποσοτικοποιήσει πλήρως τις επιδράσεις, αλλά πιστεύουμε ότι μόνο αυτό το κανάλι θα μπορούσε να προσθέσει τουλάχιστον 0,2 ποσοστιαίες μονάδες στην ετήσια ανάπτυξη.

Εκεί που είμαι λιγότερο αισιόδοξος είναι στην ικανότητα των υφιστάμενων θεσμών, ιδίως της πολιτικής ανταγωνισμού, να προσαρμοστούν αρκετά γρήγορα. Αν αποτύχουμε να διατηρήσουμε επαρκή ανταγωνισμό, θα μπορούσαμε να δούμε επανάληψη αυτού που συνέβη κατά την επανάσταση της πληροφορικής, όταν η ταχεία ανάπτυξη συνοδεύτηκε από την ανάδυση υπερεπιχειρήσεων όπως η Google, η Microsoft και η Amazon, οι οποίες κατέληξαν να αποθαρρύνουν τους νέους εισερχόμενους.

SJ: Χαίρομαι που κάνατε αυτή τη διάκριση, επειδή βρίσκεται στην καρδιά του ζητήματος. Αναφέρατε τρεις εταιρείες — Google, Microsoft και Amazon — που είχαν ήδη ισχυρές θέσεις στην αγορά πολύ πριν εμφανιστεί η τεχνητή νοημοσύνη. Επειδή όμως ήταν αρκετά ευέλικτες, αναδείχθηκαν επίσης σε κυρίαρχους παίκτες στην τεχνητή νοημοσύνη.

Βεβαίως, έχουμε και κάποιους νέους εισερχόμενους όπως η Anthropic, και ο Έλον Μασκ κάνει μια σοβαρή προσπάθεια σε αυτόν τον τομέα. Ανησυχώ όμως ότι αυτοί οι hyperscalers θα γίνουν τόσο εδραιωμένοι ώστε τελικά θα πνίξουν τη διαδικασία της δημιουργικής καταστροφής. Μου αρέσει η ιδέα σας για μια βιομηχανική πολιτική φιλική προς τον ανταγωνισμό, αλλά πώς το πετυχαίνουμε όταν οι κατεστημένοι παίκτες έχουν τόση ισχύ; Και πώς ενσωματώνεις τον ανταγωνισμό στη βιομηχανική πολιτική;

PA: Αυτό είναι στην πραγματικότητα ένα πεδίο στο οποίο η Ευρώπη μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη. Το πλεονέκτημα της ΕΕ είναι ότι δεν είναι αιχμάλωτη καμίας μεμονωμένης κυβέρνησης.

Όμως η πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ πρέπει να γίνει περισσότερο προσανατολισμένη στην καινοτομία και να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη βιομηχανικής πολιτικής σε κρίσιμους τομείς όπως η άμυνα, η τεχνητή νοημοσύνη, η βιοτεχνολογία και η ενεργειακή μετάβαση. Για παράδειγμα, θα πρέπει να προωθήσουμε την κοινή χρήση δεδομένων, να χτίσουμε πάνω στον Νόμο για τις Ψηφιακές Αγορές και να επεκτείνουμε τη λογική του σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της τεχνητής νοημοσύνης. Πρέπει να ρυθμίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά όχι υπερβολικά. Ίσως μάλιστα χρειαστεί να αναθεωρήσουμε τμήματα του Νόμου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα μετατραπεί σε φραγμό εισόδου για νέες επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να οικοδομήσουμε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Η Ευρώπη διαθέτει τεράστιες ποσότητες δεδομένων, αλλά δεν έχουμε αρκετή υπολογιστική ισχύ για να αναλύσουμε όσα διαθέτουμε. Εκεί ακριβώς η πολιτική ανταγωνισμού και η βιομηχανική πολιτική τύπου DARPA μπορούν να αλληλοσυμπληρωθούν, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό και βοηθώντας να αναδυθούν νέα unicorns.

Πώς η Κίνα ξέφυγε από την παγίδα του μεσαίου εισοδήματος

SJ: Η Κίνα πέρασε επίσης μια μακρά φάση μίμησης και συσσώρευσης κεφαλαίου, από τη δεκαετία του 1970 έως τη δεκαετία του 2000. Από τότε, ωστόσο, φαίνεται να έκανε κάτι παρόμοιο με αυτό που προτείνετε για την Ευρώπη: κινήθηκε προς την τεχνολογική αιχμή και επένδυσε βαριά στην καινοτομία. Ο L. Rafael Reif, πρώην πρόεδρος του MIT, είπε πρόσφατα ότι πριν από 25 χρόνια, σχεδόν σε κάθε τεχνολογικό κλάδο που παρακολουθεί, η Κίνα υστερούσε. Σήμερα βρίσκεται στην πρωτοπορία πολλών από αυτούς τους κλάδους. Θα κατακτήσει η Κίνα τον κόσμο μέσα από κάποια έξυπνη εφαρμογή της δημιουργικής καταστροφής;

PA: Η ιδέα της δημιουργικής καταστροφής είναι πράγματι πολύ δημοφιλής στην Κίνα. Ήμουν εκεί τον Νοέμβριο, και όταν μιλάς γι’ αυτήν, οι άνθρωποι ενθουσιάζονται.

Ένα πράγμα που με εξέπληξε είναι ότι η Κίνα κατάφερε να συνδυάσει τη βιομηχανική πολιτική με έναν βαθμό ανταγωνισμού. Δεν το είχα προβλέψει αυτό. Περίμενα ότι η Κίνα θα έπεφτε στην παγίδα του μεσαίου εισοδήματος. Αντίθετα, βρήκε έναν τρόπο να συνδυάσει την κρατική στήριξη με την ανταγωνιστική πίεση.

Ένας τρόπος με τον οποίο το έκανε ήταν υιοθετώντας αυτό που οι οικονομολόγοι αποκαλούν ανταγωνισμό συγκριτικής αξιολόγησης: η κυβέρνηση ενθαρρύνει τις περιφέρειες και τις επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, δημοσίευσα μια εργασία με την Ann Harrison, τον Mathias Dewatripont και τον Patrick Legros, στην οποία χρησιμοποιήσαμε κινεζικά δεδομένα για να εξετάσουμε τις επιπτώσεις των βιομηχανικών επιδοτήσεων. Διαπιστώσαμε ότι όταν οι επιδοτήσεις δίνονταν σε πολλές επιχειρήσεις του ίδιου πεδίου, τα αποτελέσματα στην ανάπτυξη ήταν πολύ ισχυρότερα. Με άλλα λόγια, η βιομηχανική πολιτική ήταν πιο αποτελεσματική όταν ήταν φιλική προς τον ανταγωνισμό.

SJ: Ο ανταγωνισμός μπορεί να υπάρχει στην κινεζική οικονομία, αλλά υπάρχει πολύ λιγότερη δημιουργική καταστροφή στην πολιτική σφαίρα.

Αναρωτιέμαι αν η Κίνα αυτοματοποιεί υπερβολικά. Οι μισθοί είναι χαμηλότεροι από ό,τι στην Ευρώπη ή στις ΗΠΑ, και η Κίνα έχει ήδη υψηλό βαθμό αυτοματοποίησης στη μεταποίηση και αυτοματοποιεί όλο και περισσότερο και την οικονομία των gig workers. Αυτό μπορεί να δημιουργεί παραγωγικά κέρδη, αλλά τι συμβαίνει με τους εκτοπισμένους εργαζομένους; Επειδή το κινεζικό μοντέλο είναι τόσο ιεραρχικό και δίνει έμφαση στη συσσώρευση κεφαλαίου, στις υποδομές και στην υπολογιστική ισχύ, δεν είμαι βέβαιος ότι μπορεί να δημιουργήσει αρκετές καλές θέσεις εργασίας ώστε να διατηρήσει τους ανθρώπους ικανοποιημένους και να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη.

PA: Υπάρχουν πολλές καλές θέσεις εργασίας. Το ερώτημα είναι αν η Κίνα θα μπορέσει να κατευθύνει τους ανθρώπους προς αυτές. Θα συνεχίσει να υπάρχει ζήτηση για υδραυλικούς και άλλους τεχνίτες, καθώς και για ανθρώπους που συντηρούν και εξυπηρετούν ρομποτικά συστήματα. Θα χρειάζονται επίσης μάγειρες, νοσηλευτές και εργαζόμενοι στη φροντίδα — δουλειές που απαιτούν ήπιες δεξιότητες, όπου χρειάζονται άνθρωποι. Καθώς οι άνθρωποι ζουν περισσότερο, η ζήτηση για αυτές τις θέσεις θα αυξηθεί.

Από την άλλη πλευρά, η Κίνα αντιμετωπίζει δημογραφική παρακμή. Υπό αυτή την έννοια, μια επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης είναι καλοδεχούμενη, εκτός αν η μείωση του πληθυσμού αντισταθμιστεί από περισσότερη μετανάστευση. Χρειάζεσαι λιγότερους ανθρώπους, περισσότερη τεχνητή νοημοσύνη ή, ιδανικά, και τα δύο.

Όταν η καινοτομία αφήνει πίσω τους ψηφοφόρους

SJ: Έχετε πει πολλά θετικά πράγματα για τις ΗΠΑ και, από ορισμένες απόψεις, λειτουργούν ως πρότυπο για τις πολιτικές που υποστηρίζετε. Όμως υπό τη δεύτερη κυβέρνηση Τραμπ έχουμε δει περικοπές στη βασική έρευνα. Τα πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν τεράστια πίεση, τόσο οικονομικά όσο και ιδεολογικά. Και υπάρχει επίσης, σε ορισμένα τμήματα του πολιτικού φάσματος, μια αυξανόμενη εχθρότητα απέναντι στην επιστήμη, στους επιστήμονες και στην ιδέα ότι η επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη πρέπει να βοηθά στη διαμόρφωση πολιτικής. Όλα αυτά αντιστρατεύονται το είδος της οικονομίας που κινείται από την καινοτομία και την οποία υποστηρίζετε. Σε πόσο μεγάλο πρόβλημα βρίσκονται οι ΗΠΑ;

PA: Κάποτε αστειεύτηκα ότι η κυβέρνηση Τραμπ πρέπει να διάβασε την έκθεση Draghi και να λυπήθηκε την Ευρώπη. Αν η Ευρώπη δεν μπορεί να κλείσει το χάσμα με τις ΗΠΑ ανεβαίνοντας, ίσως η Αμερική αποφάσισε να το κλείσει πέφτοντας η ίδια.

Σοβαρά όμως, πιστεύω ότι συμβαίνει κάτι βαθύτερο. Στις ΗΠΑ —και, σε κάποιο βαθμό, στη Γαλλία— πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ότι το σύστημα δεν λειτουργεί γι’ αυτούς και στρέφονται σε λαϊκιστές ηγέτες. Μέρος του προβλήματος είναι ότι μεγάλα τμήματα του πληθυσμού των ΗΠΑ επλήγησαν από την παγκοσμιοποίηση και την επανάσταση της πληροφορικής, επειδή δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένα. Ίσως το πιο αποκαλυπτικό σύμπτωμα ήταν η αύξηση εκείνου που η Anne Case και ο Angus Deaton αποκάλεσαν «θάνατοι της απόγνωσης». Οι πολιτικοί απέτυχαν να πάρουν αυτή την κρίση στα σοβαρά, και έτσι πολλοί από αυτούς τους ψηφοφόρους στράφηκαν προς τη λαϊκιστική δεξιά.

Έχουμε παρόμοιο πρόβλημα στη Γαλλία, όπου ένα τμήμα του πληθυσμού που αισθάνεται αποκλεισμένο και περιφρονημένο έχει στραφεί σε λαϊκιστικά κινήματα. Πρέπει να πάρουμε αυτή την απειλή πολύ σοβαρά. Οι Δημοκρατικοί δεν έδωσαν αρκετή προσοχή σε αυτούς τους ψηφοφόρους, και γι’ αυτό έχασαν τις εκλογές του 2024.

SJ: Μία συνέπεια αυτού στις ΗΠΑ είναι η αυξανόμενη αντίδραση απέναντι στην τεχνητή νοημοσύνη.

PA: Αυτό συμβαίνει επειδή οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν τους σωστούς θεσμούς στην αγορά εργασίας. Χρειάζονται δίχτυα ασφαλείας. Χωρίς αυτά, κινδυνεύεις να προκαλέσεις μια τεράστια αντίδραση και να τροφοδοτήσεις τον λαϊκισμό. Η Δανία δεν αντιμετωπίζει την ίδια απειλή — έχει καταφέρει να περιορίσει τον λαϊκισμό επειδή έχει θεσπίσει τα σωστά δίχτυα ασφαλείας.

SJ: Το αστείο σας για την έκθεση Draghi είναι στην πραγματικότητα αρκετά εύστοχο. Οι ΗΠΑ φαίνεται να παραχωρούν έδαφος σε αρκετούς σημαντικούς τομείς, κυρίως στην πράσινη μετάβαση. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο, οι ΗΠΑ έχουν σε μεγάλο βαθμό εγκαταλείψει την ώθηση προς την καθαρή ενέργεια. Μπορεί η Ευρώπη να εκμεταλλευθεί αυτή την ευκαιρία και να μετατρέψει την καθαρή ενέργεια σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρότζεκτ;

PA: Έχετε δίκιο ότι η πράσινη μετάβαση είναι ένας τομέας στον οποίο η Ευρώπη θα μπορούσε να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές: η Κίνα ήδη ηγείται σε πολλούς πράσινους κλάδους, συμπεριλαμβανομένων των ηλιακών πάνελ και των ηλεκτρικών οχημάτων. Η Ευρώπη πρέπει να εστιάσει στην εύρεση τομέων όπου η Κίνα δεν είναι ακόμη κυρίαρχη ή να βρει τρόπους να επωφεληθεί από μεταφορές τεχνολογίας.

Υπάρχουν τομείς στους οποίους η Ευρώπη έχει πραγματικά δυνατά σημεία. Πέρα από την πυρηνική ενέργεια, όπου η Γαλλία είναι ισχυρή, υπάρχουν επίσης ευκαιρίες στο υδρογόνο, στις προηγμένες πυρηνικές τεχνολογίες και στην τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να κινηθούν γρήγορα, αλλιώς κινδυνεύουν να ξεπεραστούν και σε άλλους τομείς.

Θα αφήσει η τεχνητή νοημοσύνη πίσω τις αναπτυσσόμενες χώρες;

SJ: Πριν ολοκληρώσουμε, θέλω να θίξω την παγίδα του μεσαίου εισοδήματος στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι δύσκολο θέμα και ίσως χρειαστεί να γίνουμε λίγο πιο υποθετικοί εδώ.

Η τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης είναι εξαιρετικά εντάσεως κεφαλαίου, ωστόσο εξαπλώνεται ταχύτατα και με ελάχιστες τριβές σε σχετικά εντάσεως εργασίας οικονομίες μεσαίου και χαμηλότερου εισοδήματος. Η ανησυχία μου είναι ότι αυτές οι χώρες θα αυτοματοποιήσουν απλώς επειδή η τεχνολογία είναι άμεσα διαθέσιμη. Αλλά μπορεί να μην είναι η κατάλληλη τεχνολογία γι’ αυτές, δεδομένων των αναλογιών κεφαλαίου προς εργασία που διαθέτουν.

Ταυτόχρονα, το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα αλλάζει. Με τους αμερικανικούς δασμούς να μην πρόκειται να εξαφανιστούν σύντομα, αναρωτιέμαι αν η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να δυσκολέψει περισσότερο τις χώρες μεσαίου και χαμηλότερου εισοδήματος να αναπτυχθούν και να ανεβάσουν το βιοτικό επίπεδο.

PA: Πιστεύω ότι έχετε δίκιο. Αν αυτές οι χώρες αντιμετωπίζουν δασμούς ενώ δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στην τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να πέσουν στην παγίδα του μεσαίου εισοδήματος. Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό να επιδοτηθεί η διάχυση της τεχνητής νοημοσύνης στις αναπτυσσόμενες οικονομίες.

Οι διεθνείς θεσμοί έχουν σημαντικό ρόλο να παίξουν βοηθώντας τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες να προσαρμόσουν την τεχνητή νοημοσύνη στις δικές τους συνθήκες, ώστε να μπορούν να συγκλίνουν ευκολότερα. Η εκπαίδευση θα είναι κρίσιμο συστατικό επιτυχημένων πολιτικών καινοτομίας, όπως δείχνει και η έρευνα του Ufuk Akcigit.

Οι χώρες με ισχυρά εκπαιδευτικά συστήματα θα είναι καλύτερα τοποθετημένες για να αναπτύξουν αυτές τις νέες τεχνολογίες. Στα οικονομικά, το αποκαλούμε «ικανότητα απορρόφησης». Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι για δεκαετίες ωφεληθήκαμε από τη λεγόμενη «καμπύλη του ελέφαντα» του Branko Milanovic: η παγκόσμια φτώχεια και ανισότητα μειώθηκαν επειδή μεγάλες αναδυόμενες χώρες, ιδίως η Κίνα και η Ινδία, συνέκλιναν με τις πλουσιότερες οικονομίες. Σήμερα, όμως, αυτές οι χώρες αντιμετωπίζουν ισχυρούς αντίθετους ανέμους: δασμούς, την ταχεία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης και τη δυσκολία προσαρμογής σε αυτήν. Αυτό έχει σημασία όχι μόνο για αυτές τις χώρες, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους.

SJ: Εξακολουθώ να ανησυχώ ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να υπονομεύσει τα εκπαιδευτικά συστήματα και την κριτική σκέψη. Μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει τους ανθρώπους να γίνουν πιο ανθρώπινοι, αν τους αφαιρεί τις δεξιότητες και τους αποθαρρύνει;

PA: Γι’ αυτό το σχολείο χωρίς τεχνητή νοημοσύνη είναι τόσο σημαντικό. Οι μαθητές πρέπει να μάθουν να διαβάζουν, να γράφουν και να λύνουν μαθηματικά προβλήματα μόνοι τους. Σχολείο χωρίς τεχνητή νοημοσύνη σημαίνει εργασίες που γίνονται στο σχολείο, καλοί δάσκαλοι και μικρές τάξεις. Ο κίνδυνος είναι να εισαγάγουμε την τεχνητή νοημοσύνη πολύ νωρίς και πολύ επιθετικά στο εκπαιδευτικό σύστημα και να καταλήξουμε με μια γενιά διανοητικά ατροφικών ανθρώπων, οι οποίοι δεν θα μπορούν πλέον να σκέφτονται μόνοι τους.

Philippe Aghion

Philippe Aghion, a 2025 Nobel laureate in economics, is a professor at the Collège de France and the London School of Economics and an associate at the Centre for Economic Performance.

Simon Johnson

Simon Johnson, a 2024 Nobel laureate in economics and a former chief economist at the International Monetary Fund, is a professor at the MIT Sloan School of Management, Co-Director of MIT’s Stone Center for Inequality and Shaping the Future of Work initiative, Co-Chair of the CFA Institute Systemic Risk Council, and an AI Ambassador for the UK. He is a co-author (with Daron Acemoglu) of Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity (PublicAffairs, 2023) and a co-host (with Gary Gensler) of the podcast Power and Consequences.