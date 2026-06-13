reuters:-Ιρανικά-κεφάλαια-ύψους-10-δισ.-δολαρίων-αποδεσμεύουν-τα-Ηνωμένα-Αραβικά-Εμιράτα

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν δισεκατομμύρια δολάρια προς το Ιράν, αναφέρει το Reuters, το οποίο επικαλείται τέσσερις πηγές -όλες ανώνυμες- για τη συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών που δεν είχε γνωστή μέχρι τώρα.

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Η αποδέσμευση των ιρανικών κεφαλαίων ήταν εξάλλου ένα από τα μεγάλα ζητήματα των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ και Ιράν, με την Τεχεράνη να επιμένει στις τελευταίες δηλώσεις της, όπως αυτές του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ότι σε σύντομο διάστημα θα επανακτήσει τον έλεγχο των κεφαλαίων.

Το Reuters επισημαίνει ότι τα ΗΑΕ συμφώνησαν να διαθέσουν συνολικά 10 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια έχουν ήδη μεταφερθεί.

Άλλες δύο πηγές που είναι ενήμερες για τη συμφωνία, εκτιμούν ότι το συνολικό ποσό των κεφαλαίων που εμπλέκονται φτάνει τα 20 δισ. δολάρια. Η κίνηση αυτή, είπαν οι ίδιες πηγές, συμφωνήθηκε ως αντάλλαγμα για την παύση των ιρανικών αντιποίνων εναντίον των ΗΑΕ.

Δεν είναι σαφές εάν τα κεφάλαια που προορίζονται για μεταφορά ανήκουν στα ΗΑΕ ή προέρχονται από λογαριασμούς του Ιράν που έχουν παραμείνει δεσμευμένοι για μεγάλο χρονικό διάστημα στο τραπεζικό σύστημα των ΗΑΕ ή αλλού.

Αξιωματούχος των ΗΑΕ, στον οποίο ζητήθηκε να σχολιάσει τη μεταφορά, δήλωσε ότι η χώρα προσπαθεί να αμβλύνει τις εντάσεις και να προωθήσει την ειρήνη.

«Η εξωτερική πολιτική των ΗΑΕ καθοδηγείται από την προώθηση της αποκλιμάκωσης και τη μείωση των εντάσεων σε ολόκληρη την περιοχή, προωθώντας παράλληλα τη διαρκή ειρήνη και σταθερότητα», ανέφερε και πρόσθεσε ότι η χώρα του «υποστηρίζει τις προσπάθειες, μεταξύ τους εκείνες που καταβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την προστασία των λαών της περιοχής από τις επιπτώσεις των συγκρούσεων».

Νωρίτερα σήμερα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωνε ότι δεν θα αποδεσμευθούν κεφάλαια προς το Ιράν για την υπογραφή συμφωνίας με τις ΗΠΑ, για να προσθέσει ότι η ενδεχόμενη συμφωνία έχει δομηθεί έτσι ώστε να διασφαλίζει ότι τα οικονομικά οφέλη θα απορρεύσουν προς την Τεχεράνη, εφόσον αυτή εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.

Σε κάθε περίπτωση, όπως σχολιάζει το Reuters, η συμφωνία σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή στροφή από την ανοιχτή εχθρότητα στις σχέσεις ΗΑΕ-Ιράν κατά το μεγαλύτερο μέρος του πολέμου, όταν οι ιρανικές επιθέσεις άδειασαν τα ξενοδοχεία του Ντουμπάι, οδήγησαν ορισμένους ξένους να φύγουν και κλόνισαν τη φήμη για ασφάλεια που είναι κεντρική για τη θέση της χώρας ως κορυφαίου επιχειρηματικού κόμβου.

Μία από τις πηγές που έχουν γνώση της συμφωνίας δήλωσε ότι η κίνηση αυτή προσφέρει έναν τρόπο για την επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν χωρίς καμία από τις δύο πλευρές να υπερβεί τα όριά της: το Ιράν μπορεί να ισχυριστεί ότι απέσπασε αποζημίωση για τις πολεμικές ζημίες, η Ουάσιγκτον μπορεί να επιμείνει ότι δεν πλήρωσε τίποτα, και το Αμπού Ντάμπι εξασφαλίζει τη δική του ασφάλεια και το καθεστώς του Ντουμπάι ως εμπορικού κόμβου, ενώ παράλληλα παρουσιάζει την κίνηση ως επένδυση στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην περιοχή.

Έτερη πηγή είπε ότι σε αντάλλαγμα για την εκταμίευση το Ιράν θα σταματούσε τις επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον των ΗΑΕ, ενώ θα γινόταν ανασυγκρότηση των διμερών σχέσεων, με ανταλλαγή πληροφοριών και οικονομική συνεργασία. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι το Ιράν είχε προσεγγίσει τουλάχιστον δύο άλλες αραβικές χώρες του Κόλπου για να συνάψει παρόμοια συμφωνία.

Η τελευταία γνωστή άμεση επίθεση του Ιράν κατά των ΗΑΕ έλαβε χώρα στις 4 Μαΐου στο λιμάνι Φουτζάιρα.