SpaceX IPO: Ποιες Magnificent Seven; – Πλέον χρειάζεται νέα ορολογία

Η είσοδος της εταιρείας του Έλον Μασκ στη Wall Street, καθώς και οι επερχόμενες IPO των OpenAI και Anthropic, θέτουν την ανάγκη δημιουργίας νέου όρου που θα περιγράφει τις σημαντικότερες εταιρείες στον κόσμο.

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Η SpaceX «εισέβαλε» δυναμικά στις αγορές αυτή την εβδομάδα με αποτίμηση άνω των 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ξεπερνώντας δύο μέλη των «Magnificent Seven» της Wall Street και θέτοντας ένα βασικό ερώτημα: εξακολουθεί να ταιριάζει ο όρος Mag 7; Και αν όχι, τι θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει;

Η IPO, η μεγαλύτερη στην ιστορία των ΗΠΑ, εκτόξευσε την αξία της SpaceX πάνω από δύο μέλη των Mag 7: την άλλη εταιρεία του CEO Έλον Μασκ, την Tesla, και τη Meta Platforms. Με διεκδικητές αξίας τρισεκατομμυρίων όπως οι OpenAI και Anthropic να «περιμένουν στην ουρά» για IPO, ο «κλειστός κύκλος» ίσως σύντομα χρειαστεί νέο όνομα, σύμφωνα με αναλυτές.

Με την είσοδο της SpaceX, «γίνεται πολύ δύσκολο να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τον όρο Mag 7 ως καθαρή συντομογραφία της ηγεσίας της αγοράς, επειδή μία από τις σημαντικότερες εταιρείες στον κόσμο θα βρισκόταν αμέσως εκτός της κατηγορίας», δήλωσε ο Σέι Μπολούρ, επικεφαλής στρατηγικής αγοράς στη Futurum Equities.

Αυτές οι ομαδοποιήσεις δεν είναι επίσημες κατηγορίες της αγοράς, αλλά συντομογραφίες που επινοούν στρατηγικοί αναλυτές, επενδυτές και τα μέσα ενημέρωσης για να αποτυπώσουν τις πιο «καυτές» μεγάλες μετοχές σε μια δεδομένη στιγμή. Τέτοιου είδους ονομασίες έχουν μακρά ιστορία, από το «Nifty 50» της δεκαετίας του 1960 και του 1970 έως τους «Four Horsemen» της έκρηξης των dot-com στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Η IPO της SpaceX έχει πυροδοτήσει έναν αγώνα για την επινόηση του επόμενου «cool» ακρωνύμιου.

Ένα προσωνύμιο που κερδίζει έδαφος στο X είναι το «MANGOS», το οποίο σημαίνει Meta, Anthropic, Nvidia, Alphabet, OpenAI και SpaceX. Η συγκεκριμένη ομαδοποίηση δεν είναι καθόλου τυποποιημένη, καθώς ορισμένοι ερμηνεύουν το «A» ως την Apple, η οποία σήμερα είναι η τρίτη πιο πολύτιμη εισηγμένη εταιρεία στις ΗΠΑ.

«Ήδη το χρησιμοποιούμε εσωτερικά και βλέπουμε ότι το υιοθετεί και ο κλάδος», δήλωσε η Άγκα Κουπλίνσκα, SVP ανάπτυξης προϊόντων στην Tidal Financial Group, η οποία βοηθά διαχειριστές κεφαλαίων να λανσάρουν ETFs.

Ο Νταν Μπόρντμαν-Γουέστον, CEO της BRI Wealth Management, προτείνει μια διαφορετική εκδοχή, το «Magna Atoms» – δηλαδή τις Magnificent Seven μαζί με τη SpaceX, την OpenAI και την Anthropic.

«Οι Magnificent Seven συνεχίζουν το ταξίδι τους»

Ο όρος «Magnificent Seven» επινοήθηκε από τον επικεφαλής στρατηγικής επενδύσεων της BofA Global Research, Michael Hartnett, στα τέλη του 2023, για να περιγράψει επτά κολοσσούς τεχνολογίας και τεχνολογικά συνδεδεμένων εταιρειών: Nvidia, Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Tesla και Microsoft.

Με την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης να οδηγεί τις αγορές σε ιστορικά υψηλά και την εμφάνιση νέων εταιρειών αξίας τρισεκατομμυρίων, η κατάταξη αυτή βρίσκεται συχνά σε συνεχή μεταβολή.

Σε σημείωμα της 22ας Μαΐου, η BofA αναφέρθηκε στο «AI Big 10», προσθέτοντας τις Broadcom, Micron Technology και Advanced Micro Devices στην αρχική επτάδα, αντανακλώντας το ράλι των ημιαγωγών της τελευταίας χρονιάς. Αυτή η ομάδα αντιστοιχεί σε πάνω από το 40% της βαρύτητας του S&P 500, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Οι ονομασίες αυτές έχουν εξελιχθεί και στο παρελθόν – από το FANG στο FAANG και στη συνέχεια στους Magnificent Seven – με κάθε αλλαγή να αντικατοπτρίζει τις μετατοπίσεις στην ηγεσία της αγοράς. Το FANG περιλάμβανε Facebook, Amazon, Netflix και Google. Το FAANG πρόσθεσε την Apple, ενώ οι Magnificent Seven αφαίρεσαν τη Netflix και πρόσθεσαν Microsoft, Nvidia και Tesla, αντικατοπτρίζοντας τις αλλαγές στην κορυφή της αγοράς.

«Οι Magnificent Seven υπάρχουν εδώ και αρκετά χρόνια. Ίσως οι αγορές να είναι έτοιμες για κάτι νέο», δήλωσε ο Dustin Thackeray, επικεφαλής επενδύσεων στην Crewe Advisors.

Ωστόσο, δεν αναμένεται όλοι να εγκαταλείψουν την παλιά ονομασία.

«Ο όρος Magnificent Seven δεν πρόκειται να εξαφανιστεί», δήλωσε ο Dave Mazza, CEO της Roundhill Investments. «Είναι πολύ βαθιά ενσωματωμένος στο πώς οι επενδυτές και τα μέσα βλέπουν την ηγεσία των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών. Πιο πιθανό είναι να δούμε πρόσθετες ονομασίες, παρά αντικατάσταση».