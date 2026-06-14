Επικοινωνία μίας ώρας Πούτιν – Τραμπ: Οι ευχές για τα 80ά γενέθλια του Αμερικανού προέδρου και η συζήτηση για το Ιράν

Τηλεφωνική επικοινωνία διάρκειας 55 λεπτών είχαν ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τα 80ά γενέθλια του Αμερικανού προέδρου.

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Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, η συνομιλία διεξήχθη σε φιλικό και ειλικρινές κλίμα, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν τόσο προσωπικές ευχές όσο και διεθνή ζητήματα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε συγκινημένος από την κίνηση του Ρώσου ομολόγου του, καθώς, όπως ανέφερε, ο Πούτιν ήταν ο πρώτος ξένος ηγέτης που επικοινώνησε μαζί του για να του ευχηθεί για τα γενέθλιά του.

Ο Ουσάκοφ περιέγραψε τη συνομιλία ως ανεπίσημη και με στιγμές χιούμορ.

Όπως ανέφερε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε τον σεβασμό του προς τον Αμερικανό ομόλογό του, κάνοντας αναφορά στις πολιτικές και προσωπικές του αντοχές, καθώς και στην ικανότητά του να ξεπερνά δυσκολίες και να επιτυγχάνει τους στόχους του. Παράλληλα, ο Πούτιν απέστειλε και γραπτό συγχαρητήριο μήνυμα, στο οποίο εξήρε τα χαρακτηριστικά που, κατά την άποψή του, συνέβαλαν στην επιτυχία του Τραμπ τόσο στην πολιτική όσο και στην προσωπική του πορεία.

Πέρα από τις ευχές, οι δύο πρόεδροι συζήτησαν ζητήματα της διεθνούς επικαιρότητας, τις προοπτικές των διμερών σχέσεων Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και ενδεχόμενες επαφές μεταξύ εκπροσώπων των δύο πλευρών.

Στην ατζέντα της συνομιλίας βρέθηκε επίσης η κατάσταση γύρω από το Ιράν και οι διαβουλεύσεις για το υπό διαμόρφωση μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με τον Ουσάκοφ, ο Τραμπ ανέφερε ότι μια συμφωνία βρίσκεται κοντά και εξέφρασε την εκτίμηση ότι τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων θα μπορούσαν να ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωσή τους.

Από ρωσικής πλευράς εκφράστηκε ικανοποίηση για το γεγονός ότι η ένταση γύρω από το Ιράν φαίνεται να αποκλιμακώνεται.

Προετοιμάζεται επίσκεψη Γουίτκοφ και Κούσνερ στη Ρωσία

Επιπλέον, οι δύο ηγέτες συζήτησαν και μια επικείμενη επίσκεψη απεσταλμένων της Ουάσινγκτον στη Ρωσία, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Ο Ουσάκοφ τόνισε επίσης ότι «συμφωνήθηκε ότι οι ειδικοί απεσταλμένοι του προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι ασχολούνται στενά με τις ιρανικές υποθέσεις, θα επιστρέψουν σύντομα στη Ρωσία».

Παράλληλα ο Ουσακόφ τόνισε ότι ο Τραμπ είπε στον Πούτιν ότι ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία είναι ζωτικής σημασίας και ότι είναι έτοιμος να βοηθήσει.