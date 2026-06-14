Ζωγράφος:-Η-οικογενειακή-εταιρεία-τροφίμων-με-130-χρόνια-ιστορίας-και-το-στοίχημα-της-νέας-εποχής

Η εταιρεία εξετάζει επενδύσεις που αφορούν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, τη διεύρυνση του κωδικολογίου της, την αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού, τον σχεδιασμό νέων συσκευασιών.

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Νέα σελίδα στην ελληνική διατροφή ετοιμάζεται να «γράψει» η εταιρεία Ζωγράφος, μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση που εδώ και 130 χρόνια ακολουθεί τις ανάγκες και τις διατροφικές συνήθειες του Έλληνα καταναλωτή.

Η νέα εποχή της Ζωγράφος συνοδεύεται από ένα σαφές αναπτυξιακό πλάνο. Στους στρατηγικούς της στόχους περιλαμβάνονται η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 15% μέσα στην επόμενη διετία μέσω της ανάπτυξης νέων κατηγοριών προϊόντων, καθώς και η ενίσχυση των εξαγωγών κατά 10%, με αφετηρία την ισχυροποίηση της παρουσίας της στην Κύπρο και την επέκταση σε νέες διεθνείς αγορές. Η είσοδος στην Κύπρο έγινε έναν χρόνο πριν και ήδη τα πρώτα δείγματα γραφής είναι θετικά. Επόμενος στόχος είναι η επέκταση στα Βαλκάνια.

Για την υλοποίηση αυτών των στόχων, η εταιρεία εξετάζει επενδύσεις που αφορούν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, τη διεύρυνση του κωδικολογίου της, την αναβάθμιση του μηχανολογικού εξοπλισμού, τον σχεδιασμό νέων συσκευασιών και την ενίσχυση της επικοινωνίας της.

Να σημειωθεί ότι το 2025 η εταιρεία κατέγραψε κύκλο εργασιών ύψους 5,09 εκατ. ευρώ, έναντι 4,84 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ η κερδοφορία διαμορφώθηκε κοντά στο 3%, καθώς η εταιρεία απορρόφησε σημαντικό μέρος των αυξήσεων σε ενέργεια και πρώτες ύλες.

Νέο λογότυπο, νέες συσκευασίες

Και μπορεί η εταιρεία να έχει παρουσία στην ελληνική αγορά από το μακρινό 1895, ωστόσο η νέα εποχή προστάζει και μεγάλες αλλαγές.

Την περασμένη Παρασκευή, σε ειδική εκδήλωση, παρουσιάστηκε στους εκπροσώπους του Τύπου η νέα εταιρική ταυτότητα της εταιρείας, το ανανεωμένο λογότυπο του brand καθώς επίσης και όλες οι ανανεωμένες συσκευασίες των προϊόντων, σηματοδοτώντας μια νέα περίοδο εξέλιξης που συνδέει την ιστορική κληρονομιά με μια σύγχρονη προσέγγιση γύρω από τη διατροφή και την ευεξία.

Είσοδος στην αγορά των σνακς

Στο πλαίσιο της νέας αναπτυξιακής της στρατηγικής με το βλέμμα στο μέλλον, η εταιρεία παρουσίασε και τη νέα της σειρά από μπάρες φρούτων και ξηρών καρπών χωρίς προσθήκη ζάχαρης, με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, διευρύνοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της και σηματοδοτώντας την είσοδό της στη δυναμική κατηγορία του healthy snacking.

Οι νέοι κωδικοί θα τοποθετηθούν μέσα τον Ιούνιο στην αλυσίδα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας, ενώ ταυτόχρονα βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις και με άλλες μεγάλες αλυσίδες. Η παραγωγή πραγματοποιείται στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Κρυονέρι, σε μια επένδυση της τάξης των 50.000 ευρώ.

Πρώτη σε πωλήσεις η καστανή ζάχαρη

Παρά τις νέες κινήσεις, ορισμένα προϊόντα εξακολουθούν να αποτελούν τη βάση της εμπορικής επιτυχίας της εταιρείας. Πρώτο προϊόν σε πωλήσεις είναι η καστανή ζάχαρη, ενώ οι μαρμελάδες και η υγρή στέβια παραμένουν οι ισχυρότεροι κωδικοί του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου, συνεισφέροντας περίπου το 50% συνολικού κύκλου εργασιών.

Παράλληλα, η εταιρεία δεν παράγει προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, επιλέγοντας να επενδύει αποκλειστικά «στην ανάπτυξη και ενίσχυση του δικού της brand».

Μια μακρά ιστορία 130 χρόνων

Η ιστορία της εταιρείας Ζωγράφος ξεκινά το 1895, όταν ο Νικόλαος Θ. Ζωγράφος θέτει τα θεμέλια μιας ελληνικής επιχείρησης που έμελλε να πρωτοπορήσει στον χώρο της διατροφής στην Ελλάδα.

Το όνομα Ζωγράφος και η σχέση της οικογένειας με την τέχνη δεν είναι τυχαία. Το επώνυμο προέρχεται από πρόγονο που ασκούσε το επάγγελμα του ζωγράφου και αγιογράφου.

Στο πέρασμα των ετών, με βαθιά γνώση της διατροφής και πρωτοποριακή σκέψη για την εποχή, η εταιρεία εξελίσσεται από τις πρώτες παραγωγικές μονάδες αρτοσκευασμάτων και προϊόντων διαίτης σε ένα σύγχρονο brand που ακολουθεί διαχρονικά τις ανάγκες και τις διατροφικές συνήθειες του Έλληνα καταναλωτή.

Η πορεία της χαρακτηρίζεται από συνεχή εξέλιξη και προϊόντα που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική αγορά. Από τα ζυμαρικά υψηλής φυτικής πρωτεΐνης και τη φρουκτόζη, μέχρι τις μαρμελάδες light, την ακατέργαστη καστανή ζάχαρη, τα γλυκαντικά νέας γενιάς, τη στέβια και τη βιολογική αγαύη, η εταιρεία επενδύει σταθερά σε προϊόντα που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και διατροφική ισορροπία, προσφέροντας αξιόπιστες και επιστημονικά τεκμηριωμένες διατροφικές επιλογές.

Σήμερα στο τιμόνι της επιχείρησης βρίσκεται η τέταρτη γενιά της οικογένειας, με την Ειρήνη και τη Λίζα Ζωγράφου να συνεχίζουν την πορεία μιας από τις παλαιότερες ελληνικές βιομηχανίες τροφίμων.