Η-εκρηκτική-άνοδος-της-spacex-ενισχύει-την-περιουσία-Σαουδάραβα-δισεκατομμυριούχου-πρίγκιπα

Η επενδυτική εταιρεία του πρίγκιπα Αλ Ουαλίντ μπιν Ταλάλ, η Kingdom Holding Company, κατά την πρώτη μέρα διαπραγμάτευσης της SpaceX είδε τα κέρδη της να απογειώνονται.

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Η εκρηκτική άνοδος της μετοχής της SpaceX κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής της την Παρασκευή ενισχύει σημαντικά την περιουσία ενός από τους πλουσιότερους άνδρες της Σαουδικής Αραβίας.

Η επενδυτική εταιρεία του πρίγκιπα Αλ Ουαλίντ μπιν Ταλάλ, η Kingdom Holding Company, κατέγραψε άνοδο στο άνοιγμα της συνεδρίασης της Κυριακής, αφού τα κέρδη της μετοχής της SpaceX κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσής της αύξησαν την αξία της συμμετοχής της σαουδαραβικής εταιρείας σε σχεδόν 7 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο μισό της συνολικής χρηματιστηριακής της αξίας.

Η Kingdom Holding ανακοίνωσε ότι κατέχει 42,4 εκατομμύρια μετοχές της SpaceX, οι οποίες αποτιμώνται στα 6,8 δισεκατομμύρια δολάρια με βάση την τιμή κλεισίματος της εταιρείας. Οι μετοχές της Kingdom σημείωσαν άνοδο έως και 5%, ανεβάζοντας την αποτίμηση της εταιρείας στα 56 δισεκατομμύρια ριάλ (14,9 δισεκατομμύρια δολάρια).

Η SpaceX, επισήμως γνωστή ως Space Exploration Technologies, ξεκίνησε να διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο την Παρασκευή, αφού άντλησε 75 δισεκατομμύρια δολάρια στη μεγαλύτερη εισαγωγή εταιρείας στην ιστορία. Η μετοχή της έκλεισε με άνοδο 19% στα 160,95 δολάρια, αποφέροντας δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια κερδών σε έναν μικρό αριθμό επενδυτικών εταιρειών.

Το επενδυτικό κεφάλαιο Founders Fund, υπό την ηγεσία του Πίτερ Τιλ, στενού συνεργάτη του Έλον Μασκ, κατέχει περίπου το 3% της SpaceX. Παράλληλα, η Andreessen Horowitz αναμένεται να καταγράψει τη μεγαλύτερη απόδοση στην ιστορία της, ενώ η Sequoia Capital, η οποία επένδυσε για πρώτη φορά στη SpaceX στα τέλη του 2019, κατέχει περίπου το 1,5% της εταιρείας.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Kingdom Holding ανέφερε ότι το ποσοστό συμμετοχής της αντιστοιχεί στο 0,34% της SpaceX, ενώ η προσωπική συμμετοχή του πρίγκιπα Αλ Ουαλίντ ανέρχεται περίπου στο 0,29% της εταιρείας πυραύλων και δορυφόρων του Μασκ. Οι συμμετοχές αυτές εκτόξευσαν την καθαρή περιουσία του Αλ Ουαλίντ σε πάνω από 27 δισεκατομμύρια δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας, σύμφωνα με τον δείκτη - Billionaires Index.

Ο Σαουδάραβας δισεκατομμυριούχος στήριξε για πρώτη φορά τον Μασκ το 2022, όταν ο συνιδρυτής της Tesla εξαγόρασε το Twitter – που πλέον έχει μετονομαστεί σε X – έναντι 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων, διατηρώντας τη συμμετοχή του μαζί με επενδυτές όπως ο Λάρι Έλισον και η Andreessen Horowitz.

Η εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο θα ωφελήσει και άλλους επενδυτές στη Σαουδική Αραβία, μεταξύ των οποίων το Public Investment Fund (PIF), αξίας περίπου 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, το οποίο κατέχει συμμετοχή στην εταιρεία του Αλ Ουαλίντ. Θα ενισχύσει επίσης τη χώρα συνολικά, η οποία έχει θέσει την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο της στρατηγικής της για τη διαφοροποίηση της οικονομίας της πέρα από το πετρέλαιο.

Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Humain, που υποστηρίζεται από το PIF, επένδυσε φέτος 3 δισεκατομμύρια δολάρια στην xAI του Μασκ, στο πλαίσιο γύρου χρηματοδότησης ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η συμφωνία αυτή εξασφάλισε στη Humain σημαντικό μειοψηφικό ποσοστό στην xAI, το οποίο, όπως είχε ανακοινωθεί τότε, θα μετατρεπόταν σε μετοχές της SpaceX.

Παράλληλα, επενδυτές από την ευρύτερη περιοχή έχουν δημιουργήσει θέσεις σε ολόκληρο το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης. Η εταιρεία MGX του Άμπου Ντάμπι κατέχει συμμετοχές στις Anthropic, OpenAI και xAI, αποκτώντας έκθεση σε τρεις από τις πλέον προβεβλημένες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως. Το Qatar ακολουθεί παρόμοια στρατηγική, έχοντας επενδύσει τόσο στην Anthropic όσο και στην xAI.

Παρότι η στροφή προς την τεχνητή νοημοσύνη θεωρείται συχνά πρόσφατο φαινόμενο, ορισμένοι επενδυτές του Κόλπου στοιχηματίζουν εδώ και χρόνια σε τεχνολογίες που αλλάζουν τα δεδομένα. Η εταιρεία IHC του Άμπου Ντάμπι επένδυσε στη SpaceX το 2020, ενώ η Aabar Investments απέκτησε συμμετοχή στην Virgin Galactic του Ρίτσαρντ Μπράνσον ήδη από το 2009, πολλά χρόνια πριν το διάστημα και η τεχνητή νοημοσύνη γίνουν οι κυρίαρχες επενδυτικές τάσεις των αγορών.

Φωτογραφία @AP