Η-μεγάλη-σιωπή-της-fed:-Ο-Κέβιν-Γουόρς-ετοιμάζεται-να-αλλάξει-τους-κανόνες-του-παιχνιδιού

Για περισσότερα από 20 χρόνια, οι αγορές είχαν μάθει να ζουν με ένα δεδομένο: η Federal Reserve μιλούσε διαρκώς.

Συνεντεύξεις, ομιλίες, συνεντεύξεις Τύπου και προβλέψεις για την πορεία των επιτοκίων προσέφεραν στους επενδυτές ένα είδος «οδικού χάρτη» για τις επόμενες κινήσεις της κεντρικής τράπεζας. Ο Κέβιν Γουόρς, όμως, φαίνεται αποφασισμένος να αλλάξει αυτή τη σχέση. Καθώς ετοιμάζεται να προεδρεύσει της πρώτης του συνεδρίασης στη Fed, οι αγορές βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα ασυνήθιστο πρόβλημα: γνωρίζουν ελάχιστα για το πώς σκέφτεται ο νέος επικεφαλής της ισχυρότερης κεντρικής τράπεζας του κόσμου.

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Ο Γουόρς δεν έχει κρύψει ποτέ τη δυσφορία του για τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί η Fed.

Κατά την ακρόαση επικύρωσης του διορισμού του στη Γερουσία τον Απρίλιο, υποστήριξε ότι οι κεντρικοί τραπεζίτες μιλούν υπερβολικά συχνά και ότι αυτή η πρακτική έχει οδηγήσει σε λάθη πολιτικής.

«Η αναζήτηση της αλήθειας είναι σημαντικότερη από την επανάληψη», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι δημόσιες παρεμβάσεις των αξιωματούχων πρέπει να είναι λιγότερες αλλά ουσιαστικότερες.

Η φιλοσοφία του συνοψίζεται σε μια φράση: λιγότερη καθοδήγηση, περισσότερη κρίση.

Θα εξαφανιστεί το σήμα για τα επιτόκια;

Το πρώτο μεγάλο ερώτημα αφορά τη διατύπωση της ανακοίνωσης που θα εκδώσει η Fed μετά τη συνεδρίαση της ερχόμενης εβδομάδας.

Μέχρι σήμερα η κεντρική τράπεζα διατηρεί στη γλώσσα των ανακοινώσεών της μια σαφή προδιάθεση υπέρ μελλοντικών μειώσεων επιτοκίων, το λεγόμενο easing bias.

Ωστόσο, τρία μέλη της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς είχαν ήδη διαφωνήσει στην προηγούμενη συνεδρίαση, υποστηρίζοντας ότι η Fed δεν πρέπει πλέον να δίνει σήμα για χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής.

Η ισχυρή ανάπτυξη της απασχόλησης, η επιμονή του πληθωρισμού πάνω από το 4% και η ενεργειακή κρίση έχουν αλλάξει το τοπίο.

Αρκετοί αναλυτές θεωρούν πλέον πιθανό ο Γουόρς να αφαιρέσει αυτό το σήμα, χωρίς ωστόσο να φτάσει στο σημείο να προαναγγείλει αυξήσεις επιτοκίων.

Η Wall Street φοβάται περισσότερη αβεβαιότητα

Η αγορά έχει συνηθίσει να λαμβάνει συνεχείς ενδείξεις για το πού κατευθύνεται η νομισματική πολιτική.

Ο νέος πρόεδρος της Fed φαίνεται να θεωρεί ότι αυτή η πρακτική έχει ξεπεράσει τα όρια.

Πιστεύει ότι όταν η κεντρική τράπεζα δίνει υπερβολικά λεπτομερείς προβλέψεις για το μέλλον, δεσμεύεται ψυχολογικά στις εκτιμήσεις της ακόμη και όταν τα δεδομένα αλλάζουν.

Με άλλα λόγια, η ίδια η επικοινωνία μπορεί να μετατραπεί σε παγίδα.

Η προοπτική αυτή προκαλεί ανησυχία στη Wall Street. Οι επενδυτές φοβούνται ότι η λιγότερη καθοδήγηση θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες διακυμάνσεις στις αποδόσεις των ομολόγων, στο κόστος δανεισμού και στις χρηματιστηριακές αγορές.

Στο στόχαστρο και το περίφημο «dot plot»

Μία από τις μεγαλύτερες αμφισβητήσεις αφορά το λεγόμενο dot plot.

Πρόκειται για το διάγραμμα στο οποίο τα μέλη της Fed καταγράφουν τις εκτιμήσεις τους για το πού θα βρίσκονται τα επιτόκια τα επόμενα χρόνια.

Για την αγορά, το dot plot έχει εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους οδηγούς των προσδοκιών.

Ο Γουόρς θεωρεί ότι λειτούργησε συχνά ως τροχοπέδη.

Κατά την άποψή του, η Fed εγκλωβίστηκε στις ίδιες τις προβλέψεις της κατά την περίοδο μετά την πανδημία και καθυστέρησε να αντιδράσει στην εκτίναξη του πληθωρισμού.

Γι’ αυτό δεν αποκλείεται να επιχειρήσει σταδιακές αλλαγές στον τρόπο παρουσίασης ή ακόμη και στον ρόλο που διαδραματίζει το συγκεκριμένο εργαλείο.

Λιγότερα λόγια

Ένα ακόμη ζήτημα αφορά τις συνεντεύξεις Τύπου.

Ο Τζερόμ Πάουελ καθιέρωσε ενημέρωση μετά από κάθε συνεδρίαση της Fed, ενισχύοντας σημαντικά την επικοινωνία με τις αγορές.

Ο Γουόρς έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στο παλαιότερο μοντέλο, όπου οι συνεντεύξεις Τύπου πραγματοποιούνταν μόνο τέσσερις φορές τον χρόνο.

Παρότι η Fed έχει ήδη ανακοινώσει ότι μετά τη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας θα υπάρξει κανονικά συνέντευξη Τύπου, πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι πρόκειται περισσότερο για μια μεταβατική περίοδο παρά για μόνιμη επιλογή.

Οι αγορές θα ακούνε λιγότερο τη Fed;

Όχι απαραίτητα.

Πρώην αξιωματούχοι της Fed υπενθυμίζουν ότι ο πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας δεν μπορεί να επιβάλει σιωπή στα υπόλοιπα μέλη.

Οι 12 πρόεδροι των περιφερειακών ομοσπονδιακών τραπεζών και οι διοικητές του Διοικητικού Συμβουλίου εξακολουθούν να έχουν πλήρη ελευθερία να μιλούν δημόσια.

Όπως σημειώνουν αναλυτές, είναι αδύνατο να υπάρξει μια Fed που δεν επικοινωνεί.

Το πραγματικό ερώτημα είναι αν η Fed θα συνεχίσει να προαναγγέλλει τις κινήσεις της με τον ίδιο τρόπο που το έκανε τα τελευταία χρόνια.

Μια νέα εποχή για τις αγορές

Η πρώτη συνεδρίαση υπό τον Κέβιν Γουόρς ίσως να μην φέρει θεαματικές αποφάσεις για τα επιτόκια.

Μπορεί όμως να σηματοδοτήσει κάτι εξίσου σημαντικό: μια αλλαγή φιλοσοφίας στον τρόπο με τον οποίο η Fed αλληλεπιδρά με τις αγορές.

Για δεκαετίες οι επενδυτές είχαν συνηθίσει να αναζητούν σε κάθε λέξη των κεντρικών τραπεζιτών ένα στοιχείο για την επόμενη κίνηση.

Ο Γουόρς φαίνεται να πιστεύει ότι η Fed μιλούσε υπερβολικά πολύ και υπερβολικά συχνά.

Αν εφαρμόσει όσα υποστηρίζει εδώ και χρόνια, η μεγαλύτερη αλλαγή της νέας εποχής δεν θα είναι τα επιτόκια. Θα είναι η σιωπή.

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