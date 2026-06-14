Μαργαρίτης-Σχοινάς:-Πάνω-από-20-δισ.-ευρώ-για-τους-Έλληνες-αγρότες-την-επόμενη-6ετία

Το μήνυμα ότι η Ελλάδα θα διασφαλίσει για τα επόμενα έξι χρόνια περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα έστειλε από τη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Μιλώντας σε πολιτική εκδήλωση της ΔΕΕΠ Νέας Δημοκρατίας Χαλκιδικής, παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ο κ. Σχοινάς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα δεν πρόκειται να παρακολουθήσει παθητικά τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, αλλά θα διεκδικήσει πόρους, εργαλεία και μεγαλύτερη ευελιξία για τους Έλληνες παραγωγούς.

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«Η χώρα μας θα έχει για τα επόμενα έξι χρόνια πάνω από 20 δισ. ευρώ για τους Έλληνες αγρότες», τόνισε χαρακτηριστικά, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας προς τον αγροτικό κόσμο για τη νέα προγραμματική περίοδο.

Τα «τρία μεγάλα εργοτάξια» της νέας περιόδου

Εστιάζοντας στις προτεραιότητες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο υπουργός περιέγραψε τα «τρία μεγάλα εργοτάξια» της νέας περιόδου: την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμών, τη διαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ και την ενίσχυση των επενδύσεων στον πρωτογενή τομέα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μετάβαση του συστήματος πληρωμών στη νέα εποχή, σημειώνοντας ότι ενδεχομένως να υπάρξουν μεταβατικές δυσκολίες, διαβεβαιώνοντας ωστόσο ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης θα αποτελέσουν εγγυητές της ομαλής μετάβασης.

«Δεν έχετε τίποτα να φοβάστε», ανέφερε απευθυνόμενος στους παραγωγούς, ζητώντας παράλληλα πίστωση χρόνου καθώς, όπως είπε, «οι αλλαγές γίνονται εν κινήσει».

Περισσότερη εθνική ευελιξία

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς υποστήριξε ότι η Ελλάδα πρέπει να διεκδικήσει στη νέα ευρωπαϊκή συζήτηση περισσότερη εθνική ευελιξία και λιγότερη γραφειοκρατία, επισημαίνοντας ότι οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής γεωργίας και των μεσογειακών καλλιεργειών δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως οι παραγωγικές συνθήκες της Βόρειας Ευρώπης.

Παράλληλα, έθεσε ως κεντρικό στόχο τη μετάβαση από μια πολιτική που περιορίζεται στις ενισχύσεις και τις αποζημιώσεις σε μια πολιτική που δημιουργεί μεγαλύτερη υπεραξία για τον παραγωγό, αυξάνει το εισόδημά του και ενισχύει την παρουσία των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

«Η χώρα πρέπει να παραμείνει στον δρόμο της προκοπής και της λογικής»

Κλείνοντας την ομιλία του, προειδοποίησε για τον κίνδυνο των εύκολων συνθημάτων και των ανέξοδων υποσχέσεων, σημειώνοντας ότι η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει δείξει πως η πρόοδος δεν έρχεται με «μαγικά ραβδιά», αλλά με σοβαρότητα, σχέδιο και συνέπεια. Αναφερόμενος στις επερχόμενες πολιτικές εξελίξεις, υπογράμμισε ότι η χώρα πρέπει να παραμείνει «στον δρόμο της προκοπής και της λογικής», εκφράζοντας την πεποίθηση ότι οι πολίτες θα επιλέξουν ξανά τη σταθερότητα και τη σοβαρότητα απέναντι στον λαϊκισμό και τις εύκολες υποσχέσεις.