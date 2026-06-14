Ο-Επστάιν-ήταν-ένας-κακός-άνθρωπος,-λέει-η-Μελίντα-Γκέιτς:-Τι-είπε-για-τη-μοναδική-συνάντηση-που-είχε-μαζί-του

Πέντε χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον συνιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς σε συνέντευξή της στον Guardian δήλωσε ότι διανύει μια νέα και «όμορφη» φάση της ζωής της.

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Έχοντας αποχωρήσει από το Ίδρυμα Γκέιτς και αφιερωθεί πλήρως στον οργανισμό Pivotal, επικεντρώνει τις προσπάθειές της στην ενδυνάμωση των γυναικών, ενώ μεταξύ άλλων, μίλησε επίσης για την υπόθεση Επστάιν.

Τα τρία παιδιά της έχουν πλέον ενηλικιωθεί και φύγει από το πατρικό σπίτι, ενώ η ίδια απολαμβάνει τον ρόλο της γιαγιάς στις δύο εγγονές της, που τη φωνάζουν «nonna». Παρά το τεράστιο οικονομικό της εκτόπισμα, με περιουσία που εκτιμάται στα 30 δισεκατομμύρια δολάρια, η καθημερινότητά της χαρακτηρίζεται από απλές συνήθειες: επισκέψεις σε τοπικά βιβλιοπωλεία, περιπάτους με φίλους στις γειτονιές του Σιάτλ και πρωινές βόλτες δίπλα στη λίμνη Ουάσινγκτον.

Η Pivotal συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα ιδιωτικά φιλανθρωπικά ιδρύματα των ΗΠΑ, έχοντας δεσμεύσει περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια για δράσεις που στηρίζουν γυναίκες και οικογένειες. Επιπλέον, στο πλαίσιο της συμφωνίας διαζυγίου, έλαβε το 2024 χρηματοδότηση ύψους 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Μπιλ Γκέιτς.

Η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην αγγίξει την υπόθεση του Τζέφρι Επστάιν και τη σχέση του πρώην συζύγου της με τον ίδιο. Όταν ρωτήθηκε για τα πρόσφατα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης σχετικά με τον Επστάιν, επανέλαβε ότι είχε ήδη εκφράσει δημόσια τις απόψεις της. Περιέγραψε τον Επστάιν ως «αποτρόπαιο άνθρωπο, ήταν ένας φρικτός άντρας» και δήλωσε ότι η σκέψη της βρίσκεται στα θύματα.

«Αυτά τα κορίτσια αξίζουν ηρεμία και δικαιοσύνη» τόνισε, προσθέτοντας ότι η υπόθεση παραμένει για εκείνη ένα ιδιαίτερα δύσκολο και συναισθηματικά φορτισμένο θέμα.

Η ίδια θεωρεί ότι το αμερικανικό δικαστικό σύστημα απέτυχε να σταματήσει εγκαίρως τον Επστάιν. «Το σύστημα δικαιοσύνης δεν έκανε τη δουλειά του. Τελεία και παύλα. Αυτό θα μπορούσε να είχε αποτραπεί» υπογράμμισε.

Σε μία από τις πιο έντονες στιγμές της συνέντευξης, η ίδια μίλησε για τη μοναδική προσωπική συνάντηση που είχε με τον Επστάιν. Περιέγραψε την εμπειρία ως βαθιά δυσάρεστη και εξήγησε ότι ένιωσε αμέσως πως βρισκόταν απέναντι σε έναν άνθρωπο που θεωρούσε κακό. «Έχετε βρεθεί ποτέ κοντά σε κάποιον που απλά ξέρετε ότι είναι κακός;» είπε.

Παράλληλα, έστρεψε τη συζήτηση στο έργο της για την προώθηση των γυναικών σε θέσεις εξουσίας και λήψης αποφάσεων.

«Πρέπει να δούμε πολύ περισσότερες γυναίκες σε θέσεις ισχύος» ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι οι γυναίκες προσφέρουν μια διαφορετική οπτική για την κοινωνία και αποτελούν βασικό πυλώνα τόσο της οικογένειας όσο και της κοινωνικής συνοχής.

Σχολιάζοντας τη σημερινή στάση πολλών δισεκατομμυριούχων απέναντι στη φιλανθρωπία, αποφεύγει να επικρίνει ευθέως πρόσωπα. Ωστόσο, εκφράζει ανησυχία για τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και την αδυναμία πολλών Αμερικανών να καλύψουν βασικές ανάγκες, όπως η στέγαση και τα καθημερινά έξοδα.

«Χρειαζόμαστε περισσότερη ισότητα στην κοινωνία. Δεν είναι φυσιολογικό τόσοι πολλοί άνθρωποι να δυσκολεύονται να πληρώσουν το ενοίκιο ή να αγοράσουν το πρώτο τους σπίτι» τόνισε.