Πού-θα-φτάσουν-τα-επιτόκια:-Οι-επιπτώσεις-σε-δάνεια,-καταθέσεις

Τρεισήμισι μήνες μετά την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, η πρώτη αύξηση επιτοκίου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποτελεί γεγονός, με όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά ακόμα και για ακόμα μία αύξηση τον Ιούλιο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε λιγότερο μάλιστα από ένα 24ωρο από την λήψη της απόφασης, κεντρικοί τραπεζίτες όπως της Γερμανίας και της Γαλλίας δεν κρύβουν την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις των τιμών της ενέργειας στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών.

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Έρχεται και δεύτερη αύξηση

Ο νέος διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας Εμμανουέλ Μουλέν με ανάρτηση του στο LinkedIn σημειώνει ότι «τρεισήμισι μήνες μετά το ξέσπασμα του πολέμου στον Περσικό Κόλπο, είναι πλέον σαφές ότι, ανεξάρτητα από τις βραχυπρόθεσμες γεωπολιτικές εξελίξεις, το ενεργειακό σοκ θα έχει μόνιμο χαρακτήρα… Σε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα υψηλής αβεβαιότητας, θα παραμείνουμε προσεκτικοί ως προς την εξέλιξη των διαφόρων δεικτών, χωρίς να δεσμευόμαστε σε μια προκαθορισμένη πορεία.».χομαι!

Σύμφωνα με το -, ο Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης Χοακιμ Νάγκελ δήλωσε ότι η ΕΚΤ είναι έτοιμη να αυξήσει τα επιτόκια για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση τον επόμενο μήνα, εάν το σοκ που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή το καταστήσει αναγκαίο. Όπως σημείωσε οι επιπτώσεις του πολέμου αποδεικνύονται πολύ σημαντικές για να αγνοηθούν.

Αλλά και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας αναφερόμενος στην περαιτέρω πορεία των επιτοκίων, άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά ακόμα κι αν υπάρξει συμφωνία ΗΠΑ –Ιράν. «Δεν υπάρχει καμία δέσμευση ούτε για τον Ιούλιο, ούτε για τον Σεπτέμβριο. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για το μέλλον».

Επιπτώσεις σε δάνεια και καταθέσεις

Η πρώτη άμεση επίπτωση από την αύξηση των επιτοκίων, αφορά νοικοκυριά και επιχειρήσεις με δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου (συνδεδεμένα με την ΕΚΤ ή euribor) που θα δουν αύξηση των δόσεων που πρέπει να καταβάλλουν κάθε μήνα. Το ακριβές ποσό της επιβάρυνσης εξαρτάται από το ύψος του δανείου. Εκείνοι που δεν επηρεάζονται είναι όσων τα δάνεια είναι σταθερού επιτοκίου.

Για παράδειγμα ένας δανειολήπτης με στεγαστικό δάνειο 100.000 ευρώ, διάρκειας 25 ετών με κυμαινόμενο επιτόκιο 4% και μηνιαία δόση στα 534,49 ευρώ. Με την αύξηση του επιτοκίου στο 4,25% η μηνιαία δόση θα αυξηθεί κατά περίπου 14 ευρώ και θα διαμορφωθεί στα 548,48 ευρώ.

Μικρότερη είναι η επιβάρυνση για τα δάνεια που έχουν ληφθεί μέσω των προγραμμάτων Σπίτι Μου Ι και Σπίτι Μου ΙΙ καθώς η κρατική επιδότηση απορροφά το 50% της ζημιάς περιορίζοντας αντίστοιχα την επιβάρυνση της δόσης από την αύξηση των επιτοκίων.

Όσον αφορά τις καταθέσεις, έχει αποδειχθεί από το πρόσφατο παρελθόν ότι η αύξηση των επιτοκίων δεν περνάει με την ίδια ταχύτητα στις καταθέσεις. Ίσως κάποιοι καταθέτες προθεσμιακών καταθέσεων να δουν μία μικρή αύξηση στο επιτόκιο.