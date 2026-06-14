«Συναγερμός»-στο-Ισραήλ:-Ο-Νετανιάχου-συγκαλεί-το-Συμβούλιο-Ασφαλείας,-στη-σκιά-των-φημών-ότι-ο-Τραμπ-έχει-αποδεχθεί-βασικές-απαιτήσεις-της-Τεχεράνης

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα πραγματοποιήσει αύριο το βράδυ συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, σύμφωνα με αναφορές ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, μετά τις νέες εξελίξεις γύρω από τις συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν.

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Η κίνηση έρχεται μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη θα προχωρήσουν στην υπογραφή μνημονίου κατανόησης.

Σύμφωνα με το Channel 12, ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκφράζουν έντονη ανησυχία για το περιεχόμενο της συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι οι όροι του μνημονίου «θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα ασφαλείας του Ισραήλ».

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να έχουν αποδεχθεί «βασικές απαιτήσεις» της Τεχεράνης, στοιχείο που προκαλεί προβληματισμό στο Ισραήλ σχετικά με την κατεύθυνση των διαπραγματεύσεων.

Τραμπ: Η συμφωνία με το Ιράν είναι προγραμματισμένο να υπογραφεί αύριο

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του ανέφερε ότι η συμφωνία με το Ιράν «είναι προγραμματισμένο να υπογραφεί αύριο» δηλαδή την Κυριακή.

Από την Πέμπτη, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ είχε τονίσει ότι η υπογραφή είναι ζήτημα ημερών (ακόμη και το Σαββατοκύριακο), η ημέρα άλλαζε συχνά, καθώς το Ιράν δήλωνε ότι οι υπογραφές μπορεί να καθυστερήσουν λίγο. Τέθηκε ακόμη από την Τεχεράνη ζήτημα ηλεκτρονικής υπογραφής με την επίσημη υπογραφή σε δεύτερο -αλλά όχι πολύ μακρινό- χρόνο.

Ο Μπαράκ Ραβίντ στο Axios πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα υπογράψουν ηλεκτρονικά (εξ αποστάσεως) το μνημόνιο κατανόησης που παρατείνει την εκεχειρία κατά 60 ημέρες, ανοίγει εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ και μιλά για επανέναρξη συνομιλιών για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Και όμως το Ιράν επιμένει ότι δεν θα υπογραφεί τίποτα την Κυριακή: Το πρακτορείο ειδήσεων Fars, που συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, διαψεύδει ότι το μνημόνιο θα υπογραφεί αύριο, αναφέροντας ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές «έχουν δηλώσει σαφώς ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και σίγουρα δεν θα υπογραφεί την Κυριακή».

«Η παράξενη επιμονή του Τραμπ να υπογραφεί η συμφωνία την Κυριακή αποτελεί δοκιμασία για την ομάδα διαπραγμάτευσης, καθώς συμπίπτει και με τα γενέθλια του Τραμπ [σημ. γίνεται 80 ετών]. Ορισμένοι παρατηρητές πιστεύουν ότι προσπαθεί να αξιοποιήσει συμβολικά αυτή την ευκαιρία και να τη μετατρέψει σε εκδήλωση προώθησης του εαυτού του» ανέφερε το Fars.

Στη σημερινή ανάρτηση ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε αρχικά στη συμφωνία που είχε υπογράψει πριν από μια δεκαετία ο Μπαράκ Ομπάμα. Τόνισε ακόμη, ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν χέρια μετρητά – δεν θα ξαναδούμε δισεκατομμύρια σε «ζεστό χρήμα» προς την Τεχεράνη, γράφει.

Μετά την υπογραφή τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν για όλους, έγραψε ο Τραμπ, αν και δεν γίνεται λόγος για διόδια ή τέλη κάποιου τύπου.