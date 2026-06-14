Το γερμανικό σχέδιο Β για την Ευρώπη: δορυφόροι, FCAS, Τουρκία και το σκοτεινό ερώτημα για την Ευρωζώνη

Η Γερμανία δεν συμπεριφέρεται πλέον σαν η αδιαμφισβήτητη ατμομηχανή μιας ενωμένης Ευρώπης. Συμπεριφέρεται σαν δύναμη που εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πεδίο επιρροής, αλλά ταυτόχρονα χτίζει δικές της εφεδρείες, δικά της βιομηχανικά κέντρα, δικές της στρατιωτικές επιλογές και δικούς της άξονες συναλλαγής. Η εικόνα αυτή γίνεται πλέον πιο καθαρή μετά την κατάρρευση του γαλλογερμανικού προγράμματος FCAS, τις ανησυχίες γύρω από το MGCS, την απόφαση για γερμανικό στρατιωτικό δορυφορικό σύστημα, αλλά και το γεωπολιτικό φλερτ του Βερολίνου με την Άγκυρα.

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Το ερώτημα που προκύπτει είναι βαρύ, αλλά όχι παράλογο: μήπως η Γερμανία προετοιμάζεται για μια Ευρώπη όπου η Ευρωζώνη, η κοινή άμυνα και ο γαλλογερμανικός άξονας δεν θα λειτουργούν πια όπως στο παρελθόν; Και ακόμη πιο ωμά: υπάρχει πιθανότητα το Βερολίνο να έχει μυστικό σχέδιο για διάλυση ή βαθιά αναμόρφωση της Ευρωζώνης;

Η απάντηση θέλει προσοχή. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ενεργό γερμανικό σχέδιο διάλυσης του ευρώ. Υπάρχουν όμως πολλές ενδείξεις ότι η Γερμανία λειτουργεί πλέον με λογική «σχεδίου Β». Δηλαδή, δεν εγκαταλείπει επισήμως την Ευρώπη, αλλά προετοιμάζεται για την περίπτωση που η Ευρώπη δεν μπορεί να προστατεύσει εγκαίρως τα γερμανικά συμφέροντα.

Το τέλος του FCAS και η ρωγμή στον γαλλογερμανικό άξονα

Η κατάρρευση του Future Combat Air System δεν είναι ένα απλό βιομηχανικό ατύχημα. Είναι η πιο ηχηρή απόδειξη ότι η γαλλογερμανική αμυντική συνεργασία έχει μπει σε ιστορική κρίση. Το FCAS υποτίθεται ότι θα ήταν το μαχητικό έκτης γενιάς της Ευρώπης, το σύστημα που θα αντικαθιστούσε τα Rafale και τα Eurofighter, συνδυάζοντας επανδρωμένα αεροσκάφη, drones, τεχνητή νοημοσύνη και ψηφιακά δίκτυα μάχης.

Αντί γι’ αυτό, έγινε το σύμβολο της ευρωπαϊκής αδυναμίας. Γαλλία και Γερμανία δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν ούτε στην κατανομή της τεχνολογικής ηγεσίας, ούτε στα πνευματικά δικαιώματα, ούτε στις επιχειρησιακές προδιαγραφές. Η Dassault δεν ήθελε να χάσει τον έλεγχο του πυρήνα του μαχητικού. Η Airbus δεν δεχόταν ρόλο δευτερεύοντος υπεργολάβου. Το Παρίσι ήθελε στρατηγική αυτονομία με γαλλική τεχνολογική καρδιά. Το Βερολίνο ήθελε βιομηχανική πρόσβαση, ισορροπία και πολιτικό έλεγχο. Το αποτέλεσμα ήταν το ναυάγιο.

Το Ελιζέ επιβεβαίωσε ότι Γαλλία και Γερμανία δεν μπορούν να συνεχίσουν το πρόγραμμα, καθώς το αδιέξοδο μεταξύ των εταιρειών δεν ξεπεράστηκε, ενώ η υπόθεση παρουσιάζεται πλέον ως κατάρρευση ενός έργου που συμβόλιζε την ευρωπαϊκή αμυντική φιλοδοξία.

Εδώ κρύβεται η ουσία: αν οι δύο βασικές δυνάμεις της Ευρώπης δεν μπορούν να συμφωνήσουν στο αεροπλάνο του μέλλοντος, πώς ακριβώς θα συμφωνήσουν σε κοινή στρατηγική για πόλεμο, ενέργεια, σύνορα, χρέος ή νόμισμα;

Από το FCAS στο MGCS: η κρίση περνά από τον αέρα στο έδαφος

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στους αιθέρες. Η κρίση απειλεί να μεταφερθεί και στο Main Ground Combat System, το κοινό γαλλογερμανικό πρόγραμμα για το άρμα μάχης του μέλλοντος, που θα αντικαθιστούσε τα Leopard 2 και τα Leclerc. Το υλικό που δόθηκε θέτει σωστά το ζήτημα: μετά το FCAS, η αμφισβήτηση αγγίζει πλέον και το MGCS, δηλαδή τη δεύτερη μεγάλη κολώνα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανικής ενοποίησης.

Εδώ χρειάζεται ακρίβεια. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη οριστική διάλυση του MGCS. Όμως ο διευθύνων σύμβουλος της Rheinmetall, Armin Papperger, δήλωσε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί γαλλική αποχώρηση από το πρόγραμμα, κάτι που από μόνο του δείχνει πόσο εύθραυστη έχει γίνει η συνεργασία.

Η σημασία είναι τεράστια. Το FCAS και το MGCS ήταν τα δύο μεγάλα ευρωπαϊκά σύμβολα αμυντικής κυριαρχίας: ένα για τον αέρα, ένα για το έδαφος. Αν και τα δύο σπάσουν, τότε η ιδέα ότι η Ευρώπη μπορεί να σταθεί μόνη της ως αμυντική υπερδύναμη μένει χωρίς βιομηχανική ραχοκοκαλιά. Θα απομείνουν επιμέρους προγράμματα, εθνικά εργοστάσια, πολιτικές δηλώσεις και μεγάλα λόγια. Όχι ενιαία ισχύς.

Η Γερμανία δεν περιμένει την Ευρώπη

Η νέα γερμανική γραμμή είναι καθαρή: όπου η Ευρώπη καθυστερεί, το Βερολίνο κινείται μόνο του. Αυτό φαίνεται και στο διάστημα. Η Γερμανία προωθεί σχέδιο περίπου 10 δισ. ευρώ για στρατιωτικό δορυφορικό δίκτυο περίπου 100 δορυφόρων χαμηλής τροχιάς, παράλληλα με το ευρωπαϊκό IRIS². Το σχέδιο έχει προκαλέσει ανησυχίες για διπλασιασμό δομών και κατακερματισμό της ευρωπαϊκής άμυνας.

Αυτή η επιλογή δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια. Είναι πολιτική δήλωση. Η Γερμανία λέει, χωρίς να το διατυπώνει έτσι, ότι δεν εμπιστεύεται πλήρως τις κοινές ευρωπαϊκές διαδικασίες για κρίσιμες στρατιωτικές επικοινωνίες. Θέλει δικό της σύστημα, δική της πρόσβαση, δική της ανθεκτικότητα. Δεν περιμένει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε τις αργές ισορροπίες μεταξύ κρατών-μελών.

Το ίδιο μοτίβο φαίνεται και στην αεράμυνα. Με την European Sky Shield Initiative, η Γερμανία ανέλαβε ηγετικό ρόλο στην ευρωπαϊκή αντιπυραυλική ομπρέλα, αλλά το έκανε με αρχιτεκτονική που στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αμερικανικά και ισραηλινά συστήματα, όπως Patriot και Arrow 3, ενώ η Γαλλία προωθεί περισσότερο τη λογική ευρωπαϊκής βιομηχανικής αυτονομίας με συστήματα όπως το SAMP/T. Η γαλλική κριτική εστιάζει ακριβώς σε αυτό: ότι η γερμανική προσέγγιση ενισχύει την άμεση επιχειρησιακή άμυνα, αλλά όχι κατ’ ανάγκην την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Με απλά λόγια, η Γερμανία δεν θέλει να περιμένει το ευρωπαϊκό όραμα. Θέλει άμεση ισχύ, γρήγορες αγορές, δική της βιομηχανική μόχλευση και έλεγχο των κρίσιμων κόμβων.

Το φλερτ με την Τουρκία και το μήνυμα προς την Ελλάδα

Η πιο ευαίσθητη πλευρά της γερμανικής στροφής αφορά την Τουρκία. Το Βερολίνο έχει ανοίξει τον δρόμο για την πώληση 40 Eurofighter Typhoon στην Άγκυρα, αίροντας ένα βασικό πολιτικό εμπόδιο. Η Γερμανία ήταν καθοριστικός παράγοντας, καθώς το Eurofighter είναι κοινοπρακτικό προϊόν και οι γερμανικές εγκρίσεις έχουν βάρος.

Για την Ελλάδα, αυτό δεν είναι ουδέτερη εμπορική πράξη. Η Τουρκία δεν είναι μια τυχαία αγορά. Είναι χώρα που διατηρεί αναθεωρητική ρητορική, αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα, εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό και παραμένει ο βασικός στρατιωτικός κίνδυνος στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Όταν η Γερμανία επιλέγει να ανοίξει τον δρόμο για προηγμένα μαχητικά προς την Τουρκία, δεν μπορεί ταυτόχρονα να παριστάνει ότι λειτουργεί με ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς την Ελλάδα και την Κύπρο.

Το ίδιο μοτίβο έχει προηγούμενο στα υποβρύχια Type 214. Η Ελλάδα χρηματοδότησε και πλήρωσε ακριβά την είσοδο μιας προηγμένης τεχνολογίας στο Πολεμικό Ναυτικό, με τα υποβρύχια κλάσης «Παπανικολής». Στη συνέχεια, η ίδια γερμανική τεχνολογία πέρασε και στην Τουρκία, με τα υποβρύχια κλάσης Reis. Το μήνυμα είναι ωμό: για τη Γερμανία, τα εξοπλιστικά είναι πρωτίστως βιομηχανικές και εμπορικές συναλλαγές. Δεν είναι ρήτρα στρατηγικής αποκλειστικότητας.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα πρέπει να κόψει κάθε σχέση με τη Γερμανία. Σημαίνει όμως ότι πρέπει να σταματήσει να αντιμετωπίζει το Βερολίνο ως στρατηγικό εγγυητή. Η Γερμανία πουλά, διαπραγματεύεται, ζυγίζει συμφέροντα και κρατά ισορροπίες. Δεν προσφέρει αυτόματα αποτροπή.

Η ελληνική απάντηση: ναυπηγεία, Γαλλία και νέα αμυντική βιομηχανία

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ελληνική στροφή προς νέα ναυπηγική και αμυντική βάση αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Το σχέδιο ONEX–Hanwha Ocean, με επενδύσεις που αναφέρονται στα 1,35 δισ. ευρώ για τα ναυπηγεία Ελευσίνας και Σύρου, φιλοδοξεί να δημιουργήσει έναν νέο κόμβο ναυπήγησης, συντήρησης και υποστήριξης αμυντικών και εμπορικών πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αν αυτό προχωρήσει πραγματικά και δεν μείνει σε επίπεδο ανακοινώσεων, μπορεί να αλλάξει τη θέση της Ελλάδας. Η χώρα δεν μπορεί να παραμένει αιώνια απλός αγοραστής όπλων. Πρέπει να αποκτήσει παραγωγική συμμετοχή, τεχνογνωσία, υποστήριξη, ναυπηγική ικανότητα και βιομηχανικό αποτύπωμα. Σε διαφορετική περίπτωση θα πληρώνει πάντα πανάκριβα συστήματα, χωρίς να χτίζει δική της ισχύ.

Εδώ βρίσκεται και η μεγάλη διαφορά με τη γερμανική προσέγγιση. Η Γερμανία χρησιμοποιεί τη βιομηχανία της ως εργαλείο ισχύος. Η Ελλάδα οφείλει να κάνει το ίδιο, στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Όχι με φαντασιώσεις αυτάρκειας, αλλά με έξυπνες συμμαχίες: Γαλλία όπου υπάρχει ρήτρα και τεχνολογικό βάθος, ΗΠΑ όπου υπάρχει στρατηγική ομπρέλα, Νότια Κορέα όπου υπάρχει ναυπηγική τεχνογνωσία, Ισραήλ όπου υπάρχει τεχνολογία αιχμής.

Το χρέος δείχνει την άλλη ρωγμή της Ευρωζώνης

Η αμυντική κρίση δεν είναι αποκομμένη από την οικονομική. Η Ευρωζώνη έχει μια βαθιά ασυμμετρία: η Γερμανία, παρά τη βιομηχανική της κόπωση, εξακολουθεί να εμφανίζει πολύ ισχυρότερη δημοσιονομική θέση από τις μεγάλες χώρες του Νότου και από τη Γαλλία. Αυτό της δίνει χώρο να δανειστεί, να εξοπλιστεί, να επενδύσει και να κινηθεί αυτόνομα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το τέλος του δ΄ τριμήνου του 2025, το χρέος της Ευρωζώνης βρισκόταν στο 87,8% του ΑΕΠ. Οι υψηλότερες αναλογίες καταγράφηκαν σε Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο και Ισπανία.

Χώρα Ευρωζώνης Χρέος / ΑΕΠ δ΄ τρίμηνο 2025 Πολιτική ανάγνωση Ελλάδα 146,1% Πολύ υψηλό, αλλά σε πορεία αποκλιμάκωσης Ιταλία 137,1% Συστημικός κίνδυνος λόγω μεγέθους Γαλλία 115,6% Το μεγάλο πρόβλημα του ευρωπαϊκού πυρήνα Βέλγιο 107,9% Βαριά δημοσιονομική επιβάρυνση Ισπανία 100,7% Πάνω από το ψυχολογικό όριο του 100% Πορτογαλία 89,7% Υψηλό αλλά διαχειρίσιμο Φινλανδία 88,5% Ανησυχητική επιδείνωση Αυστρία 81,5% Πάνω από τον παλιό κανόνα σταθερότητας Σλοβενία 65,7% Μέτρια επιβάρυνση Γερμανία 63,5% Σχετικά ισχυρή θέση Σλοβακία 61,4% Οριακά πάνω από το 60% Κροατία 56,3% Κάτω από το 60% Κύπρος 55,0% Βελτιωμένη εικόνα Λετονία 46,9% Χαμηλό χρέος Μάλτα 46,4% Χαμηλό χρέος Ολλανδία 44,4% Ισχυρή δημοσιονομική θέση Λιθουανία 39,5% Χαμηλό χρέος Ιρλανδία 32,9% Πολύ χαμηλό ως ποσοστό ΑΕΠ Βουλγαρία 29,9% Πολύ χαμηλό, νέα είσοδος στο ευρώ Λουξεμβούργο 26,5% Πολύ ισχυρή θέση Εσθονία 24,1% Το χαμηλότερο χρέος στην ομάδα

Το συμπέρασμα δεν είναι ότι «όλοι πλην Γερμανίας είναι χρεοκοπημένοι». Αυτό θα ήταν υπερβολή. Υπάρχουν χώρες με εξαιρετικά χαμηλό χρέος, όπως η Εσθονία, το Λουξεμβούργο, η Βουλγαρία, η Ιρλανδία και η Ολλανδία. Το πρόβλημα είναι αλλού: οι μεγάλες χώρες που καθορίζουν την πολιτική ισορροπία της Ευρωζώνης είναι βαριά φορτωμένες. Η Γαλλία έχει χρέος 115,6% του ΑΕΠ. Η Ιταλία 137,1%. Η Ισπανία πάνω από 100%. Αυτές δεν είναι λεπτομέρειες. Είναι ο πυρήνας του συστήματος.

Η Γερμανία, με 63,5%, δεν είναι άψογη. Αλλά έχει πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα χρηματοδότησης της άμυνας, των δορυφόρων, της βιομηχανικής αναδιάταξης και της εθνικής ανθεκτικότητας. Και αυτό αλλάζει τις ισορροπίες.

Έχει η Γερμανία μυστικό σχέδιο διάλυσης της Ευρωζώνης;

Η πιο σοβαρή απάντηση είναι η εξής: ενεργό σχέδιο διάλυσης της Ευρωζώνης από τη Γερμανία δεν τεκμηριώνεται. Δεν τη συμφέρει άμεσα. Ένα νέο μάρκο θα ανατιμούνταν βίαια, θα χτυπούσε τις εξαγωγές, θα δημιουργούσε τεράστιο νομικό χάος με τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις του Ευρωσυστήματος και θα περιόριζε την πολιτική επιρροή που ασκεί το Βερολίνο μέσω του ευρώ.

Όμως τεχνικά σχέδια έκτακτης ανάγκης είναι σχεδόν βέβαιο ότι υπάρχουν. Θα ήταν ανεύθυνο να μην υπάρχουν. Κάθε σοβαρό κράτος οφείλει να έχει σενάρια για τραπεζική κρίση, έξοδο χώρας, capital controls, κρίση ιταλικού ή γαλλικού χρέους, κατάρρευση εμπιστοσύνης στις αγορές ομολόγων ή βαθιά θεσμική κρίση της Ευρωζώνης.

Άρα η σωστή διατύπωση είναι η εξής: η Γερμανία πιθανότατα δεν σχεδιάζει να διαλύσει το ευρώ. Προετοιμάζεται όμως για μια Ευρώπη όπου το ευρώ, η ΕΕ και οι κοινές αμυντικές δομές μπορεί να μην επαρκούν.

Σενάριο Εκτίμηση πιθανότητας Ανάγνωση Τεχνικά γερμανικά σχέδια έκτακτης ανάγκης για κρίση Ευρωζώνης 75%–90% Σχεδόν αυτονόητο για σοβαρό κράτος Γερμανική στρατηγική αυτονόμηση εντός της ΕΕ 70%–85% Ήδη φαίνεται σε άμυνα, διάστημα και βιομηχανία Μεγάλη κρίση συνοχής της Ευρωζώνης την επόμενη δεκαετία 30%–40% Ρεαλιστικό σενάριο λόγω Γαλλίας, Ιταλίας και γεωπολιτικής Ενεργό μυστικό σχέδιο της Γερμανίας να διαλύσει η ίδια το ευρώ 10%–20% Δεν τεκμηριώνεται, αλλά δεν αποκλείονται ακραία σενάρια Πλήρης διάλυση Ευρωζώνης μέσα στην επόμενη πενταετία 5%–10% Χαμηλή πιθανότητα χωρίς μεγάλο σοκ

Το πραγματικό γερμανικό σχέδιο δεν είναι έξοδος, είναι έλεγχος

Το Βερολίνο δεν χρειάζεται να φύγει από την Ευρωζώνη για να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού. Μπορεί να κάνει κάτι πολύ πιο αποτελεσματικό: να μείνει μέσα, αλλά να χτίσει παράλληλα εθνική ισχύ. Να χρησιμοποιεί την ΕΕ για αγορές, κανόνες και επιρροή, αλλά να κρατά δικούς του δορυφόρους, δική του αμυντική βιομηχανία, δικές του στρατηγικές σχέσεις, δικές του εξαγωγικές συμφωνίες και δική του δημοσιονομική αντοχή.

Αυτό είναι το νέο γερμανικό σχέδιο Β. Όχι απαραίτητα έξοδος από το ευρώ. Όχι απαραίτητα διάλυση της Ευρωζώνης. Αλλά προετοιμασία για μια Ευρώπη λιγότερο ενιαία, πιο σκληρή, πιο εθνική και πιο ανταγωνιστική.

Για την Ελλάδα, το μάθημα είναι καθαρό. Δεν μπορούμε να βασίζουμε την ασφάλεια και την οικονομική στρατηγική μας σε ευρωπαϊκές αυταπάτες. Η ΕΕ είναι πεδίο συμφερόντων, όχι οικογένεια. Η Γερμανία θα εξοπλίσει την Τουρκία αν το θεωρεί συμφέρον. Θα προωθήσει τα δικά της συστήματα αν τη συμφέρει. Θα κινηθεί μόνη της αν η Ευρώπη καθυστερεί. Και θα προστατεύσει πρώτα τη δική της βιομηχανία.

Η Ελλάδα πρέπει να κάνει ακριβώς το ίδιο, με τα δικά της μέσα: συμμαχίες με πραγματικό στρατηγικό βάθος, εγχώρια παραγωγική βάση, ναυπηγεία, αμυντική τεχνολογία, ενεργειακή ασφάλεια, δημοσιονομική σταθερότητα και αποτροπή που δεν εξαρτάται από τις διαθέσεις τρίτων.

Συμπέρασμα

Η Γερμανία δεν φαίνεται να έχει αποφασίσει τη διάλυση της Ευρωζώνης. Φαίνεται όμως να έχει αποδεχθεί ότι η Ευρώπη όπως τη γνωρίζαμε δεν υπάρχει πια. Ο γαλλογερμανικός άξονας δεν είναι πλέον αυτονόητος. Η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία δεν είναι ενιαία. Η στρατηγική αυτονομία παραμένει περισσότερο σύνθημα παρά πραγματικότητα. Και το ευρώ στηρίζεται σε μια οικονομική ένωση όπου οι δημοσιονομικές ανισορροπίες είναι πολύ μεγάλες για να αγνοηθούν.

Το Βερολίνο δεν γκρεμίζει την Ευρώπη. Χτίζει όμως καταφύγια έξω από τις κοινές ευρωπαϊκές δομές. Δεν εγκαταλείπει το ευρώ. Προετοιμάζεται όμως για το ενδεχόμενο να χρειαστεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του σε μια Ευρωζώνη πιο ασταθή. Δεν αποχωρεί από την ευρωπαϊκή άμυνα. Φτιάχνει όμως δορυφόρους, ασπίδες, βιομηχανικές συμμαχίες και εξοπλιστικές σχέσεις που υπηρετούν πρώτα τη Γερμανία.

Και αυτό είναι το πιο ανησυχητικό μήνυμα: όταν η χώρα-άγκυρα της Ευρωζώνης αρχίζει να συμπεριφέρεται σαν να μην εμπιστεύεται πλήρως το ίδιο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, τότε το πρόβλημα δεν είναι μια θεωρία συνωμοσίας. Είναι η πραγματικότητα που έρχεται.