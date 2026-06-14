Τροχαίο-για-τον-γιο-του-Σίλβιο-Μπερλουσκόνι:-«Θα-μπορούσε-να-ήταν-τραγωδία,-κάποιος-τη-μετέτρεψε-σε-θαύμα»

Μία ημέρα μετά το τροχαίο ατύχημα από το οποίο βγήκε σχεδόν αλώβητος, ο Πιέρ Σίλβιο Μπερλουσκόνι βρέθηκε την Πέμπτη (11/6) στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Mfe-MediaForEurope για τη συμπλήρωση τριών ετών από τον θάνατο του πατέρα του, Σίλβιο Μπερλουσκόνι, απευθύνοντας μήνυμα στους εργαζομένους και τους συνεργάτες του ομίλου.

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Το ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, στην περιοχή του Βιμερκάτε στην επαρχία της Μόντσα, όταν ένα όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, εξετράπη της πορείας του, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με το αυτοκίνητο του Μπερλουσκόνι.

Σύμφωνα με την Corriere della Sera, η σύγκρουση προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο μπροστινό τμήμα του οχήματος του Μπερλουσκόνι και ενεργοποίησε όλους τους αερόσακους. Σύμφωνα με πληροφορίες, τραυματίστηκε ελαφρά χάρη στη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας και της ζώνης που φορούσε.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ερωτώμενος για την κατάσταση της υγείας του μετά το ατύχημα τόνισε: «Είμαι πολύ καλά. Είχα μια ατυχία. Και το λέω ειλικρινά, θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία. Κάποιος μετέτρεψε μια τραγωδία σε θαύμα. Όταν συνειδητοποιείς ότι έχεις ζήσει κάτι τέτοιο, βγαίνεις πιο δυνατός από πριν».

Κατά την εναρκτήρια ομιλία του, αναφέρθηκε στον πατέρα του, Σίλβιο Μπερλουσκόνι, τονίζοντας ότι, παρά την παρέλευση τριών ετών από τον θάνατό του, η συγκεκριμένη ημέρα εξακολουθεί να προκαλεί έντονα συναισθήματα.

«Πέρασαν τρία χρόνια, αλλά για μένα εξακολουθεί να είναι μια συγκινητική και βαθιά συναισθηματική στιγμή. Ειλικρινά πιστεύω ότι το αισθάνεστε και εσείς. Το να βρίσκομαι εδώ μαζί σας είναι το μεγαλύτερο δώρο», ανέφερε.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η εκδήλωση είχε χαρακτήρα γιορτής αφιερωμένης στην παρακαταθήκη που άφησε ο ιδρυτής του ομίλου. Όπως είπε, στόχος ήταν να τιμηθούν «η ενέργεια, ο ενθουσιασμός και η ικανότητά του να αγαπά τους ανθρώπους», στοιχεία που εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της ταυτότητας της εταιρείας.

«Οι αριθμοί από μόνοι τους δεν αρκούν. Υπάρχουν τρία συστατικά χωρίς τα οποία δεν μπορεί να χτιστεί τίποτα. Το έμαθα στα σχεδόν 40 χρόνια που εργάζομαι εδώ. Είναι η αφοσίωση, το πάθος και, πάνω απ’ όλα, οι άνθρωποι, δηλαδή εσείς, δηλαδή εμείς», δήλωσε.

Κλείνοντας την ομιλία του, απηύθυνε ένα προσωπικό μήνυμα προς τον πατέρα του: «Εμείς είμαστε η Mediaset. Μια υπέροχη πραγματικότητα, μια εταιρεία για την οποία μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι χάρη στη δουλειά και τη συμβολή όλων. Ξεκινήσαμε από κάτι που υπήρχε μέσα σε κάποιον που σίγουρα μας παρακολουθεί και χαμογελά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σ’ αγαπώ, μπαμπά».