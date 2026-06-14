FT: Η Γερμανία εξασφάλισε ειδική μεταχείριση για το Deutsche Börse από την ΕΕ

Η Γερμανία εμφανίζεται να βάζει φρένο σε μία ακόμη προσπάθεια ενοποίησης των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών αγορών.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ των Financial Times εξασφάλισε ειδικό καθεστώς για το Deutsche Börse στο πλαίσιο των υπό διαμόρφωση κανόνων εποπτείας των μεγάλων χρηματιστηρίων της ΕΕ.

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Η εξέλιξη προκαλεί δυσφορία σε άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, καθώς έρχεται σε αντίθεση με τις διακηρύξεις του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς υπέρ μιας πιο ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς.

Η μάχη για την εποπτεία των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε πέρυσι τη μεταφορά της εποπτείας των μεγαλύτερων χρηματοπιστωτικών υποδομών της Ένωσης από τις εθνικές αρχές στην Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), με έδρα το Παρίσι. Στόχος είναι η ενιαία εφαρμογή των κανόνων και η ενίσχυση της ολοκλήρωσης των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι έξι μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ – Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πολωνία και Ολλανδία – κατέληξαν σε κοινή θέση υπέρ της άμεσης εποπτείας των μεγαλύτερων χρηματιστηρίων από την ESMA. Η στάση της Γερμανίας θεωρήθηκε αρχικά σημαντική υποχώρηση, καθώς επί χρόνια αντιστεκόταν στη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση.

Πίσω από τον συμβιβασμό, ωστόσο, κρύβεται μια σημαντική εξαίρεση.

Όπως αναφέρουν οι Financial Times, σύμφωνα με το σχέδιο που συμφωνήθηκε, το Deutsche Börse θα μπορεί να επιλέξει εάν θα υπάγεται στην ευρωπαϊκή εποπτεία της ESMA ή θα παραμείνει υπό τον έλεγχο της περιφερειακής εποπτικής αρχής του κρατιδίου της Έσσης, όπου βρίσκεται η Φρανκφούρτη.

Το Βερολίνο υποστηρίζει ότι το Deutsche Börse, σε αντίθεση με ομίλους όπως η Euronext, δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη Γερμανία και επομένως δεν μπορεί να χαρακτηριστεί «πανευρωπαϊκός διαχειριστής αγοράς» με βάση το νέο πλαίσιο. Για τον λόγο αυτό θεωρεί ότι η υπαγωγή του στην ESMA θα πρέπει να είναι προαιρετική και όχι υποχρεωτική.

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Αξιωματούχοι άλλων χωρών που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις εκφράζουν δυσφορία για το γεγονός ότι η Γερμανία φαίνεται να ζητά για το δικό της χρηματιστήριο διαφορετική μεταχείριση από αυτή που θα ισχύσει για τις μεγάλες αγορές του Παρισιού, του Άμστερνταμ ή της Μαδρίτης.

«Είναι αδιανόητο το Deutsche Börse να λειτουργεί με διαφορετικό καθεστώς από το Παρίσι, το Άμστερνταμ ή τη Μαδρίτη», ανέφερε Ευρωπαίος αξιωματούχος που συμμετείχε στις συνομιλίες.

Άλλοι παρομοιάζουν τη στάση του Βερολίνου με προηγούμενες περιπτώσεις στις οποίες η Γερμανία αντιτάχθηκε σε βαθύτερη τραπεζική ολοκλήρωση ή σε διασυνοριακές εξαγορές, παρά το γεγονός ότι υποστηρίζει δημόσια την ευρωπαϊκή ενοποίηση.

Εμπόδια στην Ένωση Κεφαλαιαγορών

Η διαμάχη αναδεικνύει τις δυσκολίες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθεια δημιουργίας μιας πραγματικά ενιαίας κεφαλαιαγοράς.

Παρά τη συμφωνία των έξι μεγαλύτερων οικονομιών, απαιτείται η στήριξη ακόμη εννέα κρατών-μελών ώστε να προχωρήσει η μεταρρύθμιση. Ωστόσο, αρκετές μικρότερες χώρες, με επικεφαλής την Ιρλανδία και το Λουξεμβούργο, αντιδρούν επίσης, φοβούμενες ότι θα χάσουν επιρροή στον τρόπο εποπτείας των χρηματοπιστωτικών τους κέντρων.

Εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ των κρατών-μελών, το σχέδιο θα πρέπει στη συνέχεια να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν μετατραπεί σε ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να ολοκληρωθεί η διαδικασία έως το τέλος του έτους.

Το παράδοξο του Μερτς

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον επειδή εξελίσσεται την ώρα που ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει ταχθεί υπέρ μιας πιο φιλόδοξης ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής ολοκλήρωσης, ακόμη και της δημιουργίας ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου.

Η εξαίρεση που διεκδίκησε το Βερολίνο για το Deutsche Börse ενδέχεται να τροφοδοτήσει εκ νέου τις κατηγορίες ότι η Γερμανία στηρίζει την ευρωπαϊκή ενοποίηση μόνο όταν δεν επηρεάζονται τα δικά της εθνικά συμφέροντα.