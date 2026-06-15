Έξυπνοι μετρητές: Σε λειτουργία για το 66% της κατανάλωσης του συστήματος – Το σχέδιο του ΔΕΔΔΗΕ

Στη «smart» εποχή έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καταναλισκόμενης ενέργειας στη χώρα με τους εν λειτουργία έξυπνους μετρητές να φτάνουν σήμερα τους 1,6 εκατ. και να καλύπτουν το 60% της κατανάλωσης με στόχο να αυξηθούν στους 2,4 εκατ. στο τέλος του έτους.

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Στη «smart» εποχή έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καταναλισκόμενης ενέργειας στη χώρα με τους εν λειτουργία έξυπνους μετρητές να φτάνουν σήμερα τους 1,6 εκατ. και να καλύπτουν το 60% της κατανάλωσης με στόχο να αυξηθούν στους 2,4 εκατ. στο τέλος του έτους.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσίασαν ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Τσάφος και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ Αναστάσιος Μάνος σε ενημέρωση σε δημοσιογράφους, το roll-out των έξυπνων μετρητών προχωρά με ετήσιο ρυθμό διείσδυσης περί το 1,1 εκατ. μετρητές, βάζοντας στόχο να ολοκληρωθεί μέχρι το 2030, πράγμα που σημαίνει ότι το σύνολο των 7,7 εκατ. καταναλωτών θα διαθέτουν έξυπνη μέτρηση.

Το πλάνο εγκατάστασης διακρίνεται σε ενδιάμεσους στόχους μέχρι το 2030 με το 2026 να προβλέπεται να «κλείσει» με 2,4 εκατ. εγκατεστημένους έξυπνους μετρητές που θα καλύπτουν το 66% της κατανάλωσης, το 2027 με 3,71 εκατ. με κάλυψη 74% της καταναλισκόμενης ενέργειας, το 2028 με 5,04 εκατ. και 82%, το 2029 με 5,94 εκατ. και 91% και το 2030 με 7,7 εκατ. εγκατεστημένους έξυπνους μετρητές με προφανώς το 100% της καταναλισκόμενης ενέργειας.

Χρειάζεται να σημειωθεί ότι ο ΔΕΔΔΗΕ ξεκίνησε το roll-out των έξυπνων μετρητών από τις μεγάλες καταναλώσεις, γεγονός που εξηγεί την «υπερκάλυψη» της ζήτησης σε ποσοστό 60%, όταν την ίδια στιγμή οι έξυπνοι μετρητές παραμένουν μειοψηφία επί του συνόλου των μετρητών. Η εν λόγω προσέγγιση αναμένεται να συνεχιστεί στο πλάνο εγκατάστασης με πρόσθετη έμφαση να δίνεται στα «προβληματικά» ρολόγια, δηλαδή σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να γίνουν καταμετρήσεις εύκολα από τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ ή καταγράφονται συχνές παραβιάσεις ρευματοκλοπής, μιας και η εγκατάσταση του έξυπνου μετρητή εκτιμάται ότι μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό τέτοιων φαινομένων μια ώρα αρχύτερα.

Ως προς τα προβλήματα που έχουν επισημανθεί κατά καιρούς για την ποιότητα και την δυνατότητα απόκρισης μέρους των εν λειτουργία έξυπνων μετρητών στην καταγραφή και μετάδοση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, η Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ διευκρίνισε ότι αφορά «έξυπνα ρολόγια» που προμηθεύτηκαν με τις τότε εν ισχύ ευρωπαϊκές προδιαγραφές και μπορούν να παραμείνουν σε λειτουργία μέχρι το 2031 βάσει της ευρωπαϊκής Οδηγίας 944/2019.

Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρθηκε, η τεχνολογική τους «υστέρηση» δεν υποβαθμίζει ή επηρεάζει το όλο εγχείρημα, με τον ΔΕΔΔΗΕ να βρίσκεται σε μια διαδικασία αναβάθμισης του εξοπλισμού προκειμένου να μπορούν να ανταποκρίνονται με επάρκεια στις νέες προδιαγραφές που θέτει η προαναφερόμενη ευρωπαϊκή οδηγία. Πρόκειται για συνολικά 300.000 μετρητές που υποστηρίζουν τηλεμέτρηση χωρίς να υποστηρίζουν την καταγραφή δεδομένων σε 15λεπτή βάση, πράγμα που ωστόσο δεν αποτελούσε «αδυναμία» την εποχή που παραγγέλθηκαν καθώς έτσι όριζαν οι τότε προδιαγραφές της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας που άλλαξε στην πορεία το 2019.

Ως γνωστόν, η προμήθεια των έξυπνων μετρητών γίνεται στη βάση συμφωνίας-πλαίσιο που έχει συνάψει ο Διαχειριστής με τρεις εταιρείες βάσει σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας με τα αποτελέσματα να υπογράφονται τον Ιούνιο του 2025, μετά από σειρά ενστάσεων που έγιναν από κάποιους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, χωρίς ωστόσο να ευοδωθούν και να αλλάξουν την λίστα των τελικών νικητών.

Σε κάθε περίπτωση, όπως τόνισε η Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ, το πρόβλημα που έχει προκύψει με ένα μέρος των εν λειτουργία έξυπνων μετρητών έχει επικοινωνηθεί και τεκμηριωθεί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να διαπιστώνεται κάποια παραβίαση των ευρωπαϊκών κανονισμών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πλάνο εγκατάστασης έξυπνων μετρητών βρίσκεται στην «προμετωπίδα» του σχεδίου εκσυγχρονισμού του δικτύου και σε άμεση συνάρτηση με τον ευρύτερο σχεδιασμό ψηφιοποίησης που στόχο έχει να «καταλήξει» στην λειτουργία ενός ενιαίου κεντρικού συστήματος με την ονομασία «Meter Data Management», όπου θα συγκεντρώνονται το σύνολο των δεδομένων και μετρήσεων για την βέλτιστη επεξεργασία και διαχείρισή τους.