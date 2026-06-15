Αερομεταφορές:-Με-το-δεξί-η-σεζόν-παρά-τις-αναταράξεις-από-τη-Μέση-Ανατολή

Άνοδος 11% στην αεροπορική κίνηση έναντι των ευρωπαϊκών ανταγωνιστών, αλλά και αυξημένες καθυστερήσεις και ακριβότεροι ναύλοι.

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Με το δεξί φαίνεται να μπήκε η σεζόν για την χώρα μας με τα πρώτα δείγματα από τις αερομεταφορές να υποδεικνύουν αύξηση έναντι των ευρωπαίων ανταγωνιστών μας, παρά την ανασφάλεια που έχει προκαλέσει το διεθνές σκηνικό. Την ίδια στιγμή βέβαια τα παρελκόμενα της γεωπολιτικής κρίσης όπως η άνοδος των τιμών των εισιτηρίων, μαζί με τις καθυστερήσεις που φέρνει η αύξηση της κίνησης, μετριάζουν τη θετική εικόνα.

Η Ελλάδα ξεχωρίζει στην ευρωπαϊκή αγορά

Το παραπάνω αποδεικνύουν τα πρόσφατα στοιχεία του Eurocontrol για την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση αεροπορικής κίνησης στην Ευρώπη.

Για την ακρίβεια, η χώρα μας κατά την 23η εβδομάδα του έτους κατέγραψε τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία αύξηση αεροπορικής κίνησης στην Ευρώπη, με άνοδο 11%, επίδοση που ξεπέρασε σημαντικά αγορές όπως η Γαλλία (+5%), η Πολωνία (+4%) και η Ιταλία (+3%). Παράλληλα, εμφανίζει αύξηση 5% στις πτήσεις σε σχέση με το 2025, με μόνο την Πολωνία να εμφανίζει υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης (+9%).

Καθώς, μάλιστα, η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι αλλαγές στις αεροπορικές διαδρομές μεταβάλλουν σταδιακά τον χάρτη των αερομεταφορών στην περιοχή, η χώρα μας, μαζί με την Αλβανία, την Κροατία, την Κύπρο, το Μαυροβούνιο, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία και τη Σλοβενία, δείχνουν να επωφελούνται από τη συνθήκη και την αυξημένη ζήτηση για συνδέσεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Οι επιδόσεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία η συνολική ευρωπαϊκή αγορά εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης. Να θυμίσουμε ότι, σύμφωνα με το Eurocontrol, η κρίση στη Μέση Ανατολή οδήγησε αρκετές αεροπορικές εταιρείες σε περιορισμό χωρητικότητας και περικοπή μη κερδοφόρων δρομολογίων. Ως αποτέλεσμα, τον Απρίλιο του 2026 η ευρωπαϊκή αεροπορική κίνηση υποχώρησε κατά 1,1% σε ετήσια βάση, καταγράφοντας την πρώτη μείωση από την περίοδο ανάκαμψης μετά την πανδημία, ενώ τον Μάιο η αύξηση περιορίστηκε μόλις στο 0,5%.

Παράλληλα, η αεροπορική κίνηση μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής συνέχισε να επηρεάζεται έντονα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, παρουσιάζοντας πτώση 24% σε ετήσια βάση κατά την 23η εβδομάδα του έτους.

Η άλλη όψη της αυξημένης κίνησης

Οι καλές επιδόσεις, ωστόσο, κάνουν ακόμη πιο δύσκολο το στοίχημα της συνέπειας και της τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων. Σύμφωνα με το Eurocontrol, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στην Ευρώπη, καθώς ευθυνόταν για το 12% των συνολικών καθυστερήσεων του ευρωπαϊκού δικτύου. Από αυτές, το 8% αποδίδεται στην Αθήνα και το 4% στη Μακεδονία.

Σε αντίθεση, μάλιστα, με χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία ή η Γερμανία, όπου οι καθυστερήσεις σχετίζονται κυρίως με ζητήματα χωρητικότητας, στελέχωσης και καιρικών συνθηκών, στην περίπτωση της χώρας μας ως βασική αιτία υποδεικνύεται η αυξημένη εναέρια κυκλοφορία λόγω ανακατεύθυνσης πτήσεων από τη Μέση Ανατολή. Αν, βέβαια, οι πρόσφατες ενδείξεις αποκλιμάκωσης της κατάστασης επιβεβαιωθούν με την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή, τότε η συνθήκη εκτιμάται ότι θα εξομαλυνθεί, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι η κίνηση θα αποκλιμακωθεί άμεσα.

Ακριβότερα εισιτήρια παρά τη διόρθωση στα καύσιμα

Κι αυτό γιατί μία ακόμη απόρροια της κρίσης είναι η αύξηση της τιμής των αεροπορικών εισιτηρίων, λόγω της ανόδου του κόστους των καυσίμων. Να θυμίσουμε ότι, σύμφωνα με το Eurocontrol, οι τιμές των αεροπορικών καυσίμων υποχώρησαν στα 3,53 δολάρια ανά γαλόνι στις αρχές Ιουνίου, μειωμένες κατά 11% σε σχέση με δύο εβδομάδες νωρίτερα. Παρά τη διόρθωση, όμως, εξακολουθούν να βρίσκονται περίπου 56% υψηλότερες από τα προ κρίσης επίπεδα.

Η επίδραση αποτυπώνεται ήδη και στις τιμές των εισιτηρίων. Κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2026, οι αεροπορικοί ναύλοι αυξήθηκαν κατά 0,9% σε πραγματικούς όρους σε σχέση με πέρυσι, ενώ μόνο από τον Μάρτιο στον Απρίλιο οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων σημείωσαν άνοδο 30%, υπερβαίνοντας κατά πολύ τη γενική αύξηση τιμών της οικονομίας.

Υπό αυτό το πρίσμα, η αποκλιμάκωση της κρίσης θα επιδράσει θετικά και στις τιμές, με παράγοντες του κλάδου, ωστόσο, να εκτιμούν ότι αυτό θα απαιτήσει χρόνο και δεν θα επηρεάσει άμεσα τη ζήτηση.