Αεροπορικές-πτήσεις:-Η-ΕΕ-διατηρεί-τις-αποζημιώσεις-για-καθυστερήσεις,-νέοι-όροι-για-τη-χρέωση-μεγάλων-αποσκευών

Οι Ευρωπαίοι νομοθέτες συμφώνησαν τη Δευτέρα στην πρόταση των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατηρηθεί το ισχύον όριο των τριών ωρών καθυστέρησης σε μία πτήση ως προϋπόθεση αποζημίωσης, τερματίζοντας μια δεκαετή συζήτηση.

Τα 27 κράτη μέλη συμφώνησαν την Παρασκευή να διατηρήσουν το ισχύον επίπεδο αποζημίωσης που οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να καταβάλλουν στους επιβάτες σε περίπτωση καθυστερήσεων.

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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε πριν από περισσότερο από μια δεκαετία να μειωθούν τα ποσά που δικαιούνταν οι επιβάτες. Το ζήτημα είχε φέρει αντιμέτωπες τις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες απαιτούσαν μεγαλύτερη ευελιξία για να παραμείνουν ανταγωνιστικές, με τις ενώσεις προστασίας των καταναλωτών. Και οι δύο πλευρές άσκησαν πιέσεις στα θεσμικά όργανα της ΕΕ για χρόνια.

Τι προβλέπουν οι κανόνες

Σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν από το 2004, οι επιβάτες πτήσεων με καθυστέρηση άνω των τριών ωρών μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση από 250 ευρώ (290,05 δολάρια ΗΠΑ) έως 600 ευρώ, ανάλογα με τη διάρκεια της πτήσης.

Η Επιτροπή είχε προτείνει την αύξηση του ορίου αποζημίωσης σε τέσσερις ώρες και τα κράτη μέλη είχαν επιδιώξει να περιορίσουν το ποσό στα 500 ευρώ, αν και μετά από χρόνια συζητήσεων, οι χώρες της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησαν τελικά σε ένα status quo.

Σχετικά με το άλλο αμφιλεγόμενο ζήτημα – τα τέλη που χρεώνουν ορισμένες αεροπορικές εταιρείες για τις χειραποσκευές – τα κράτη μέλη και το κοινοβούλιο συμφώνησαν να επιτρέψουν στις αεροπορικές εταιρείες να χρεώνουν για μεγαλύτερες αποσκευές, υπό την προϋπόθεση ότι επιτρέπουν δωρεάν μικρές αποσκευές και περιλαμβάνουν τέλη για χειραποσκευές στην βασική τιμή του εισιτηρίου τους, με τη δυνατότητα να προσφέρουν εκπτώσεις στους καταναλωτές που επιλέγουν να μην το κάνουν. Το μέτρο αποσκοπεί στη βελτίωση της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας των τιμών.

Αυτά τα τέλη έχουν επικριθεί ευρέως από ενώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων των καταναλωτών σε όλη την ΕΕ, πυροδοτώντας μια πολιτική διαμάχη το 2024, όταν το ισπανικό Υπουργείο Δικαιωμάτων των Καταναλωτών επέβαλε πρόστιμο 179 εκατομμυρίων ευρώ στις αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους για την χρέωσή τους. Οι αεροπορικές εταιρείες ασκούν έφεση κατά του προστίμου.

Οι χώρες έχουν επίσης διατηρήσει σε ισχύ κανόνες που επιτρέπουν σε έναν ενήλικα που συνοδεύει να κάθεται κοντά σε ένα παιδί χωρίς να καταβάλει τέλος και που αναγκάζουν τις αεροπορικές εταιρείες να παρέχουν περισσότερες υπηρεσίες σε περιπτώσεις απώλειας ανταποκρίσεων.

Επίσης, εμπόδισαν τις αεροπορικές εταιρείες να υποχρεώνουν τους επιβάτες να κατεβάσουν μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα για να λάβουν κάρτα επιβίβασης, μια πρακτική που η Ryanair παρουσίασε τον Νοέμβριο.

- Reuters