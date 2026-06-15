Αναπάντεχο αρνητικό ρεκόρ με clawback 80,7% για φάρμακα νοσοκομείων

Ο ΣΦΕΕ και το PhARMA Innovation Forum (PIF) εκφράζουν τη σοβαρή τους ανησυχία σχετικά με την κρίσιμη κατάσταση του συστήματος αποζημίωσης των νοσοκομειακών φαρμάκων στην Ελλάδα, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους. Τα δεδομένα του πρώτου εξαμήνου του 2025 αποκαλύπτουν μια πρωτοφανή κατάσταση: το clawback για τα νοσοκομειακά φάρμακα έφτασε το 80,7%, με περαιτέρω αύξηση σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2024.

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Αυτή η δυσμενής εξέλιξη έρχεται σε αντίθεση με τις προηγούμενες κυβερνητικές υποσχέσεις για σταδιακή μείωση του εν λόγω μηχανισμού, οι οποίες είχαν δημιουργήσει προσδοκίες σύμφωνα με την γενικότερη οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Αντιθέτως, η συνεχής επιδείνωση στέλνει ένα σαφές μήνυμα για την ανάγκη άμεσης συνεργασίας μεταξύ της πολιτείας και του κλάδου, προκειμένου να εφαρμοστούν ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, καθώς οι μέχρι τώρα προσπάθειες δεν έχουν φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Είναι προφανές ότι ένας μηχανισμός που θεσπίστηκε ως προσωρινό μέτρο κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης — μιας περιόδου που η Ελλάδα έχει πλέον αφήσει πίσω της — πρέπει να περιοριστεί σε πραγματικά βιώσιμα επίπεδα.

Η κατάσταση αυτή επιβεβαιώνει ότι οι διαρκείς ανισορροπίες στη χρηματοδότηση της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης έχουν πλέον εξελιχθεί σε δομική κρίση. Οι ΣΦΕΕ και PIF, αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις, επιδιώκουν να συνεργαστούν με την πολιτεία για την επιτάχυνση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων και την ορθολογική κατανομή των πόρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες και η βιωσιμότητα των εταιρειών τους.

Η Kavita Patel, πρόεδρος του PhARMA Innovation Forum και διευθύνουσα σύμβουλος της Roche Ελλάδας και Κύπρου, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το 80,7% συνιστά ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό στοιχείο για τη φαρμακευτική καινοτομία στην Ελλάδα. Σημαίνει ότι για κάθε 10 καινοτόμα φάρμακα που χρειάζονται οι Έλληνες ασθενείς για σοβαρές, χρόνιες ή απειλητικές για τη ζωή τους ασθένειες, το κράτος καλύπτει λιγότερα από δύο, επιβαρύνοντας τις εταιρείες που επενδύουν και προσφέρουν καινοτόμες θεραπείες.

Αυτό συμβαίνει σε μια χώρα με τις χαμηλότερες τιμές φαρμάκων στην Ευρώπη. Τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2025 επιβεβαιώνουν σαφώς τις εκτιμήσεις του PIF σχετικά με τη μη βιωσιμότητα της υφιστάμενης κατάστασης. Οι ανησυχίες μας αποτυπώνονται στα δεδομένα και αναδεικνύουν την ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις».

Από την πλευρά του, ο Ολύμπιος Παπαδημητρίου, πρόεδρος του ΣΦΕΕ και γενικός διευθυντής της Novo Nordisk Ελλάδας και Κύπρου, ανέφερε: «Η απροθυμία της πολιτείας να αναλάβει οποιαδήποτε δέσμευση για την κατεύθυνση της φαρμακευτικής δαπάνης, ακόμη και στα νοσοκομεία, σε ένα περιβάλλον ελεγχόμενο εξ ολοκλήρου από αυτήν, οδηγεί βέβαια στη στέρηση μελλοντικών θεραπειών από τους Έλληνες ασθενείς και αναδεικνύει τον εφησυχασμό των αρχών σχετικά με την αποτελεσματικότητα οποιουδήποτε μέτρου για τη συγκράτηση της δαπάνης.

Αυτή η προσέγγιση συνιστά μια μοναδική περίπτωση στην Ευρώπη, αν όχι σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι φαρμακευτικές εταιρείες παρέχουν περισσότερη στήριξη στη φαρμακευτική περίθαλψη των πολιτών σε σχέση με το κράτος. Καλούμε σε έναν ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο με την πολιτεία, ώστε να διασφαλιστεί ένα δίκαιο και αποτελεσματικό πλαίσιο προς όφελος των ασθενών».

Οι ΣΦΕΕ και PIF δηλώνουν ότι η επίλυση του προβλήματος απαιτεί πραγματική συνεργασία μεταξύ της πολιτείας και του φαρμακευτικού τομέα. Με διάθεση συνεργασίας, απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση προς το υπουργείο Υγείας και το υπουργείο Οικονομικών για άμεση και θεσμική συνάντηση, καθώς και ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο, με σκοπό την συνδιαμόρφωση ενός βιώσιμου, προβλέψιμου και δίκαιου συστήματος φαρμακευτικής δαπάνης. Πιστεύουμε ότι μόνο μέσω κοινής προσπάθειας είναι εφικτές οι λύσεις που θα ανταποκριθούν στις ανάγκες των ασθενών και στις δυνατότητες του συστήματος υγείας.