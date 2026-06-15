Απαγόρευση-των-social-media-για-ανηλίκους-κάτω-των-16-ετών-στο-Ηνωμένο-Βασίλειο,-ανακοίνωσε-ο-Στάρμερ

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε ότι η πρόσβαση σε κοινωνικά δίκτυα θα απαγορευτεί για χρήστες κάτω των 16 ετών, χαρακτηρίζοντας την κίνηση αυτή ως «πραγματική αλλαγή για τα παιδιά μας και το μέλλον μας».

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«Τα κοινωνικά δίκτυα κάνουν τα παιδιά δυστυχισμένα, διευκολύνουν τους θύτες να τα παρενοχλούν και να τα κακοποιούν, και ακόμη μπορεί να βλάπτουν την ψυχική τους υγεία», δήλωσε, παρουσιάζοντας τα σχέδια που εκπονήθηκαν το Σαββατοκύριακο, τα οποία υπερβαίνουν ακόμα και την πρωτοποριακή απαγόρευση στην Αυστραλία.

Το σχέδιο περιλαμβάνει απαγόρευση σε όλες τις βασικές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, με ξεχωριστούς περιορισμούς σε διαδικτυακά προϊόντα, όπως εφαρμογές παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης της δυνατότητας συνομιλίας με αγνώστους.

We are banning social media access for under 16s. These days kids must find their feet in a world where technology intrudes into every area of their life. I just can’t let that go on anymore. So we’re giving children their childhoods back. pic.twitter.com/jn7iQrcwk8 — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 15, 2026

«Δεν είναι κάτι που το κάνω ελαφρά τη καρδία, και δεν θα το παρουσιάσω σαν να μην έχει κανένα κόστος, σαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μην έχουν προσφέρει (καθόλου) οφέλη στους νέους, γιατί αυτό είναι σαφώς λάθος», είπε. «Όμως η διακυβέρνηση έχει πάντα να κάνει με επιλογές, και για μένα είναι σαφές ότι η πλήρης απαγόρευση είναι η σωστή επιλογή».

Σχέδιο εφαρμογής και κληρονομιά πολιτικής

Στην ομιλία του στη Ντάουνινγκ Στριτ, ο Στάρμερ παρουσίασε τις αλλαγές ως μέρος της πολιτικής κληρονομιάς που θέλει να αφήσει ως πρωθυπουργός, δεδομένου ότι αναμένεται να αντιμετωπίσει πρόκληση ηγεσίας σύντομα. Η απαγόρευση αποσκοπεί στο να καθησυχάσει τους γονείς ότι «η Βρετανία θα είναι καλύτερη για τα παιδιά τους και ότι θα έχουν ίσες ευκαιρίες».

Αντιμετωπίζοντας την πιθανότητα ότι πολλοί έφηβοι θα παρακάμψουν την απαγόρευση, όπως συνέβη στην Αυστραλία, ο Στάρμερ τόνισε: «Δεν λέμε, ‘Ω, κοίτα, ένας έφηβος κατάφερε να αποκτήσει ποτό, οπότε ας μην απαγορεύσουμε την πώληση αλκοόλ στα παιδιά’. Δεν το κάνουμε, σωστά; Δεν το δέχομαι αυτό».

🚨 WATCH: Keir Starmer says under-16s in the UK may get around his social media ban “But we don’t say, ‘oh look, a teenager managed to get a drink somehow’ – let’s not bother banning alcohol sales to children” pic.twitter.com/EHI3wyF36U — Politics UK (@PolitlcsUK) June 15, 2026

Σύμφωνα με τον Βρετανό πρωθυπουργό, οι νόμοι αποτελούν κανόνες αλλά και έκφραση αξιών, διαμορφώνουν το κοινωνικό συμβόλαιο και θα αλλάξουν τις συνομιλίες των γονέων με τα παιδιά τους και τις προσδοκίες των παιδιών με την πάροδο του χρόνου. «Θα κάνει τεράστια διαφορά. Θα κάνει τα παιδιά μας ασφαλέστερα και πιο ευτυχισμένα. Θα τους δώσει περισσότερο χρόνο, ασφάλεια, πλήρη ελευθερία να μεγαλώσουν και περισσότερες ευκαιρίες — αυτό είναι το ουσιαστικό της κυβέρνησης».

Νομοθετική διαδικασία και στήριξη γονέων

Απαντώντας σε ερωτήσεις μετά την ομιλία, ο Στάρμερ ανέφερε ότι στόχος είναι να κατατεθεί νομοσχέδιο έως το τέλος του έτους, με την απαγόρευση να τίθεται σε εφαρμογή την επόμενη άνοιξη.

«Δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε με την ασφάλεια και την ευτυχία των παιδιών μας. Γι’ αυτό αυτή η απαγόρευση πρέπει να γίνει και θα γίνει», είπε, απευθυνόμενος στους γονείς. Παράλληλα τόνισε ότι η νομοθέτηση και η εφαρμογή της θα είναι δύσκολες, αλλά ότι η κυβέρνηση έχει ακούσει τις απόψεις και έχει μελετήσει τα στοιχεία, αντλώντας διδάγματα από χώρες όπως η Αυστραλία.

Όταν ερωτήθηκε για πιθανή αντίδραση από μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, ο Στάρμερ τόνισε ότι η απαγόρευση δεν σημαίνει αντίθεση στην τεχνολογία ή την τεχνητή νοημοσύνη. «Μπορείς να είσαι υπέρ της τεχνολογίας και της AI και ταυτόχρονα να προστατεύεις τα παιδιά», είπε.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το 90% των γονέων υποστηρίζει την καθιέρωση του 16ου έτους ως ελάχιστης ηλικίας πρόσβασης, σύμφωνα με τις απαντήσεις τους στην έρευνα «Μεγαλώνοντας στον ψηφιακό κόσμο».