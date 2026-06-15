Αύξηση των δεικτών τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία τον Απρίλιο

Διπλή άνοδο κατέγραψαν οι δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία τον Απρίλιο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

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Διπλή άνοδο κατέγραψαν οι δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία τον Απρίλιο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Απριλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 8,1%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Απριλίου 2025, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 2024, είχε παρουσιάσει μείωση 3,6%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 8,1%, τον μήνα Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, προκύπτει:

από την αύξηση κατά 9,7% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή των ομάδων φρούτα, λαχανικά και κηπευτικά

από την αύξηση κατά 4,9% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2026, παρουσίασε αύξηση 2,0%. Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Μαΐου 2025 – Απριλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2024 – Απριλίου 2025, παρουσίασε μείωση 0,2%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Απριλίου 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025, παρουσίασε αύξηση 5,6%, έναντι μείωσης 1,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Απριλίου 2025 με τον Απρίλιο 2024.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 5,6%, τον μήνα Απρίλιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2025 οφείλεται:

στην αύξηση κατά 7,1% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων

στην αύξηση κατά 1,3% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Απρίλιο 2026, σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαρτίου 2026, παρουσίασε αύξηση 0,4%. Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Μαΐου 2025 – Απριλίου 2026 παρουσίασε αύξηση 0,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2024 – Απριλίου 2025.