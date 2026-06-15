Βενζίνη:-Για-πρώτη-φορά-από-την-έναρξη-του-πολέμου-κάτω-από-τα-2-ευρώ-η-μέση-τιμή-στην-Ελλάδα

Για πρώτη φορά μετά από μήνες, η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα υποχώρησε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ το λίτρο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία έως την Κυριακή 14 Ιουνίου, με τον πρόεδρο των βενζινοπωλών, Μιχάλη Κιούση.

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Για πρώτη φορά μετά από μήνες, η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα υποχώρησε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ το λίτρο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία έως την Κυριακή 14 Ιουνίου, με τον πρόεδρο των βενζινοπωλών, Μιχάλη Κιούση, να εμφανίζεται μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Newsroom» συγκρατημένα αισιόδοξος για περαιτέρω αποκλιμάκωση.

Όπως ανέφερε, η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 1,99 ευρώ, έναντι υψηλότερων επιπέδων το προηγούμενο διάστημα, σημειώνοντας ωστόσο ότι σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές παραμένει σημαντικά ακριβότερη, φτάνοντας ακόμη και τα 2,10–2,15 ευρώ, λόγω αυξημένου μεταφορικού κόστους.

Μικρή πτώση και στο πετρέλαιο κίνησης

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στο πετρέλαιο κίνησης, όπου η τιμή έφτασε τα 1,72 ευρώ το λίτρο, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα, αλλά με τη διαφορά ότι περιλαμβάνεται επιδότηση 15 λεπτών για τον Ιούνιο.

Ο κ. Κιούσης υπογράμμισε πως η πορεία των τιμών επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς εξελίξεις και ειδικά από την πορεία του αργού πετρελαίου, το οποίο ήδη καταγράφει πτωτική τάση.

Πιθανή νέα μείωση μέσα στην εβδομάδα

Εφόσον συνεχιστεί η αποκλιμάκωση στις διεθνείς αγορές, εκτίμησε ότι εντός της εβδομάδας μπορεί να υπάρξει περαιτέρω μείωση κατά 3 έως 4 λεπτά το λίτρο τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης.

«Αν συνεχιστεί η πτώση του αργού για τρεις ημέρες, θα δούμε αντίστοιχη μείωση στα διυλισμένα προϊόντα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η τιμή της βενζίνης θα μπορούσε να κινηθεί προς τα 1,95–1,96 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο ενδέχεται να υποχωρήσει κοντά στα 1,70 ευρώ.

Καθοριστικός παράγοντας η διεθνής συμφωνία

Κρίσιμος παράγοντας για την περαιτέρω πορεία των τιμών παραμένει η ενδεχόμενη συμφωνία που αναμένεται να οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες. Όπως επεσήμανε, οι αγορές έχουν ήδη «προεξοφλήσει» θετικά την εξέλιξη αυτή, ωστόσο διατηρούν επιφυλάξεις μέχρι την τελική υπογραφή.

Αργή η πλήρης αποκλιμάκωση

Παρά τα θετικά σημάδια, ο πρόεδρος των βενζινοπωλών προειδοποίησε ότι η επιστροφή στα προπολεμικά επίπεδα δεν θα είναι άμεση, καθώς οι επιπτώσεις στην ενεργειακή αγορά και στις χώρες παραγωγής δεν αντιστρέφονται γρήγορα.

Ωστόσο, εμφανίστηκε πιο αισιόδοξος από άλλες εκτιμήσεις, σημειώνοντας ότι «η δυναμική που δημιουργείται μπορεί να οδηγήσει σε ταχύτερη αποκλιμάκωση από ό,τι φοβούνται ορισμένοι».