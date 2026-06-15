Γιατί-θα-αργήσουμε-να-δούμε-πτώση-της-τιμής-των-καυσίμων στα-πρατήρια

Θα αργήσει να φανεί η μείωση στις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια, παρά την ανακοίνωση της υπογραφής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, εκτιμούν παράγοντες της αγοράς.

«Μπορεί η ανακοίνωση της επικείμενης συμφωνίας να προκάλεσε πτώση των τιμών του Brent στην Ευρώπη κατά 4,25%, στα 83 δολάρια το βαρέλι-από 97 δολάρια στις αρχές Ιουνίου, ωστόσο, η επιστροφή στην κανονικότητα μπορεί να χρειαστεί χρόνο», τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η παραγωγή πετρελαίου στη Μέση Ανατολή έχασε πάνω από 10 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα στους τρεισήμισι μήνες που διαρκεί η σύγκρουση στον Κόλπο και θα περάσουν μήνες για να ομαλοποιηθούν οι ροές.

Υπάρχουν πολλοί άγνωστοι Χ στην επιστροφή στην κανονικότητα, εξηγεί ο Ντάνιελ Στέρνοφ , ανώτερος ερευνητής στο Κέντρο Παγκόσμιας Ενεργειακής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Columbia. «Δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει «ανοιχτό» το Στενό του Ορμούζ», πρόσθεσε, συνοψίζοντας τον τεχνικό σκεπτικισμό που κυριαρχεί στις φυσικές αγορές, όπου η απελευθέρωση αποθηκευμένων φορτίων και η έναρξη νέων αποστολών, δεν ανταποκρίνονται απλώς σε μια γεωπολιτική αλλαγή.

Ανιση ταχύτητα

Η επιστροφή στα προπολεμικά επίπεδα παραγωγής δεν θα συμβεί με την ίδια ταχύτητα για όλους τους παράγοντες της περιοχής. Χώρες με πιο ανθεκτικές και ευέλικτες υποδομές, όπως η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, θα είναι σε θέση να επανενεργοποιήσουν τα εργοστάσιά τους και τους τερματικούς σταθμούς αποστολής τους πολύ πιο γρήγορα από άλλους ανταγωνιστές στην περιοχή.

Αντιθέτως, το Ιράκ αντιμετωπίζει την πιο αργή και προβληματική ανάκαμψη. Ο παρατεταμένος αποκλεισμός έχει αναγκάσει τη χώρα να μειώσει το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής της από τα νότια πεδία της, των οποίων οι εξαγωγές εξαρτώνται πλήρως και απόλυτα από την θαλάσσια πρόσβαση από τον κόμβο της Βασόρας.

Ο Άλαν Γκέλντερ, ανώτερος αντιπρόεδρος για τις αγορές διύλισης, χημικών και πετρελαίου στην εταιρεία συμβούλων Wood Mackenzie, επισημαίνει τις διαρθρωτικές δυσκολίες: «Χώρες όπως το Ιράκ θα μπορούσαν να βρεθούν σε πολύ πιο δύσκολη κατάσταση επειδή βρίσκονται υπό πολύ μεγαλύτερο αποκλεισμό και τα πεδία τους είναι πιο περίπλοκα». Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του εμπειρογνώμονα, θα μπορούσε να χρειαστεί περίπου ένας χρόνος για να επιστρέψουν οι ροές του Ιράκ σε πλήρη δυναμικότητα.

Αυστηρά ελεγχόμενη στρατηγική

Τα μοντέλα πρόβλεψης που ανέπτυξαν οι αναλυτές της Wood Mackenzie παρέχουν μια σαφή εικόνα του χρονοδιαγράμματος της επανεκκίνησης. Εκτιμάται ότι οι πετρελαϊκές εταιρείες θα επιλέξουν μια σταδιακή, προοδευτική και αυστηρά ελεγχόμενη στρατηγική ανάκαμψης για να διατηρήσουν την τεχνική ακεραιότητα των πηγαδιών τους.

Σύμφωνα με αυτές τις εκτιμήσεις, τα ενεργειακά πεδία που επηρεάζονται άμεσα από το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ θα είναι σε θέση να ανακτήσουν περίπου το 70% της ιστορικής τους παραγωγής εντός ενός τριμήνου.

Για να επιτευχθεί, ωστόσο, το όριο του 90% θα χρειαστούν τουλάχιστον έξι μήνες μετά το άνοιγμα των οδών.

«Το πραγματικό σημείο τριβής θα παραμείνει το τελευταίο εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως, η επανεισαγωγή των οποίων στην παγκόσμια αγορά θα απαιτήσει σημαντικά περισσότερο χρόνο, σύμφωνα με την Wood Mackenzie.

Τα ασφάλιστρα κινδύνου

Αυτός ο παράγοντας χρόνου θα επηρεάσει άμεσα την αστάθεια των τιμών, λέει ο Όλε Χάνσεν, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στη Saxo Bank.

«Η ταχύτητα με την οποία ομαλοποιούνται οι αλυσίδες εφοδιασμού και ανακάμπτουν οι ροές εξαγωγών θα διαδραματίσει βασικό ρόλο στον καθορισμό του ποσοστού του γεωπολιτικού ασφαλίστρου κινδύνου που παραμένει ενσωματωμένο στην αγορά».

Η αλυσίδα θαλάσσιας εφοδιαστικής πρέπει να ξεπεράσει επίσης, σημαντικά γραφειοκρατικά και εμπορικά εμπόδια. Αρκετές διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες έχουν εκφράσει ανοιχτά την πρόθεσή τους να προχωρήσουν με προσοχή, διευκρινίζοντας ότι θα περιμένουν την πλήρη επισημοποίηση της διπλωματικής συμφωνίας, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, προτού εκδώσουν εντολές στα σκάφη τους να επιχειρήσουν τη διέλευση του Στενού του Ορμούζ.

Ακόμη και για εκείνες τις ναυτιλιακές εταιρείες που δηλώνουν έτοιμες και πρόθυμες να διασχίσουν αμέσως το Στενό, τα τεχνικά χρονοδιαγράμματα για την επαναδιαπραγμάτευση και την οργάνωση της ασφαλιστικής κάλυψης πολέμου, σε συνδυασμό με την επίλυση σύνθετων πρακτικών ζητημάτων, κινδυνεύουν να προκαλέσουν περαιτέρω και σημαντικές καθυστερήσεις στον οδικό χάρτη.

Μακρά και βασανιστική πορεία

Κατά συνέπεια, «η συμφωνία για την αποκατάσταση της σταθερότητας στο Στενό του Ορμούζ μπορεί να σηματοδοτήσει το επίσημο τέλος της ένοπλης σύγκρουσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, αλλά για ολόκληρη την παγκόσμια βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, αντιπροσωπεύει μόνο την αρχή σε μια διαδικασία διαρθρωτικής οικονομικής αποκατάστασης που υπόσχεται να είναι αποφασιστικά μακρά και βασανιστική», τονίζουν στη Ναυτεμπορική, παράγοντες της αγοράς ενέργειας,.