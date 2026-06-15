Γιόακιμ-Νάγκελ:-Υψηλός-κίνδυνος-πληθωρισμού-στην-ευρωζώνη-παρά-τη-συμφωνία-ΗΠΑ-Ιράν

Ακόμα και αν η κατάσταση στη Μέση Ανατολή βελτιωθεί, η ΕΚΤ θα παραμείνει σε εγρήγορση όσον αφορά τον κίνδυνο πληθωρισμού, προειδοποίησε ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ.

«Πρέπει να δούμε πόσο αξιόπιστη είναι η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν», τόνισε ο Νάγκελ , μιλώντας σε συνάντηση για την οικονομία της ευρωζώνης, στη Φρανκφούρτη. «Πολλά μπορούν να συμβούν σε 60 ημέρες από την άποψη της νομισματικής πολιτικής», σημείωσε.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Πολλά έχουν άλλωστε, ήδη συμβεί: Ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη, στο 3,2% τον Μάιο, απομακρύνεται τόσο γρήγορα από τον στόχο του 2% της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Την περασμένη Πέμπτη, η ΕΚΤ έγινε η πρώτη μεγάλη κεντρική τράπεζα που αυστηροποιεί τη νομισματική της πολιτική, αυξάνοντας το βασικό της επιτόκιο για πρώτη φορά μετά από σχεδόν τρία χρόνια – από 2,0% σε 2,25%.

Ο πρόεδρος της Bundesbank και μέλος του ΔΣ της ΕΚΤ, εξήγησε ότι «ακόμη κι αν το Στενό του Ορμούζ ανοίξει ξανά για τη ναυσιπλοία σύντομα, θα χρειαστούν μήνες για να επιστρέψουν στο φυσιολογικό οι προμήθειες πετρελαίου». Επισήμανε ότι ορισμένες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Κόλπου έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και τα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται.

«Οι πιέσεις στις τιμές είναι πιθανό να αυξηθούν περαιτέρω όταν λήξουν τα μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής για τη μείωση των τιμών της ενέργειας», τόνισε ο Νάγκελ και πρόσθεσε: «Είμαστε αποφασισμένοι να ευθυγραμμίσουμε τη νομισματική πολιτική έτσι ώστε ο πληθωρισμός να σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2%, μεσοπρόθεσμα»,

Ο πρόεδρος της Bundesbank είχε ήδη δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ήταν έτοιμη να δράσει ξανά, εάν χρειαστεί, για να σταματήσει την εξάπλωση της αύξησης των τιμών ενέργειας που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν.

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της -