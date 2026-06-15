Γκεοργκίεβα:-Δεν-υπάρχει-ακόμη-ορατή-παγκόσμια-επιβράδυνση-από-τον-πόλεμο,-αλλά-οι-κίνδυνοι-είναι-υψηλοί

Η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει μέχρι στιγμής το σοκ του πολέμου στη Μέση Ανατολή, παρά την άνοδο των τιμών των βασικών προϊόντων, τον υψηλότερο πληθωρισμό και τις πιέσεις στις χρηματοπιστωτικές συνθήκες, χωρίς ακόμη σημάδια παγκόσμιας επιβράδυνσης, δήλωσε τη Δευτέρα η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Η Γκεοργκίεβα, διευθύνουσα σύμβουλος του παγκόσμιου δανειστή, χαιρέτισε τη συμφωνία της Κυριακής μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, αλλά προειδοποίησε σε ένα νέο ιστολόγιο ότι η εντατικοποίηση της σύγκρουσης λόγω των διαταραχών εφοδιασμού αποτελεί «σαφή κίνδυνο για την παγκόσμια ανάπτυξη».

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Τα τρία σενάρια

Το ΔΝΤ θα δημοσιεύσει μια ενημερωμένη πρόβλεψη στις 8 Ιουλίου. Τον Απρίλιο, εξέδωσε τρία σενάρια για την αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ το 2026 και το 2027, με το μεσαίο «δυσμενές σενάριο» να προβλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 2,5% το 2026 και πληθωρισμό στο 5,4%.

Η Γκεοργκίεβα δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι το δυσμενές σενάριο ήταν ήδη σε εξέλιξη, αλλά τα τελευταία της σχόλια υποδηλώνουν ότι το ταμείο μπορεί να επιστρέψει στο σενάριο αναφοράς του, το οποίο υπολόγιζε έναν βραχύβιο πόλεμο στο Ιράν και σημείωσε ανάπτυξη 3,1% το 2026.

Η συμφωνία-πλαίσιο σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη πρόοδο προς την επίλυση ενός πολέμου που ξεκίνησε με κοινές επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν τον Φεβρουάριο, πριν κλιμακωθεί σε μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση που έχει σκοτώσει χιλιάδες, έχει ανατρέψει τις αγορές ενέργειας και έχει πυροδοτήσει φόβους ύφεσης για την παγκόσμια οικονομία.

«Περισσότεροι από τρεις μήνες μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η παγκόσμια οικονομία φαίνεται να αντέχει. Οι τιμές των βασικών προϊόντων, ο πληθωρισμός και οι προσδοκίες για αυτόν, καθώς και οι χρηματοοικονομικές συνθήκες έχουν επηρεαστεί — αλλά όχι ακόμη με τρόπους που να σηματοδοτούν μια παγκόσμια επιβράδυνση», έγραψε.

- Reuters