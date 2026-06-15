Γρηγόρης: Αναγνώριση ως Great Place to Work για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ο Γρηγόρης λαμβάνει την αναγνώριση του Great Place to Work, αποδεικνύοντας την αφοσίωσή του στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που εδράζεται στην εμπιστοσύνη, το σεβασμό και την συνεχόμενη ανάπτυξη των ανθρώπων του.

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Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, αυτή η σημαντική διάκριση προέρχεται αποκλειστικά από τις ανώνυμες αξιολογήσεις των εργαζομένων, μέσω του ερωτηματολογίου Trust Index, το οποίο καταγράφει με ακρίβεια την καθημερινή τους εμπειρία στον οργανισμό.

Τα αποτελέσματα της φετινής χρονιάς αναδεικνύουν μια ισχυρή κουλτούρα συμπερίληψης, ισότητας και συνεργασίας, με τους εργαζομένους να δηλώνουν σε μεγάλο ποσοστό ότι αντιμετωπίζονται δίκαια και να αποτιμούν θετικά τη Διοίκηση για την ακεραιότητα και την ηθική της. Επιπλέον, οι πρωτοβουλίες και οι δράσεις του Γρηγόρη που προάγουν το ομαδικό πνεύμα εκτιμώνται εξαιρετικά θετικά.