Δείτε-βίντεο:-Η-στιγμή-της-σύγκρουσης-των-ελικοπτέρων-στο-Ρίο-Ντε-Τζανέιρο,-ο-ράπερ-Όλιβερ-Τρι-και-ο-youtuber-Γκάσπι-μεταξύ-των-6-νεκρών

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διασώστες εντόπισαν το ένα ελικόπτερο να φλέγεται ανάμεσα στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με πέντε επιβαίνοντες νεκρούς στο εσωτερικό του. Το δεύτερο ελικόπτερο βρέθηκε περίπου 100 μέτρα μακριά και μετέφερε μόνο τον πιλότο, ο οποίος επίσης έχασε τη ζωή του.

«Τμήματα των αεροσκαφών έχουν διασκορπιστεί σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων, επομένως οι πληροφορίες που διαθέτουμε παραμένουν εξαιρετικά προκαταρκτικές. Πρέπει να εξετάσουμε τις καταγραφές και τα βίντεο για να κατανοήσουμε ακριβώς τι συνέβη», ανέφερε.

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, αντισυνταγματάρχης Φάμπιο Κοντρέιρας, δήλωσε στο CNN Brasil ότι οι αρχές δεν έχουν ακόμη ξεκάθαρη εικόνα για το πώς ακριβώς σημειώθηκε το δυστύχημα.

Ο Gaspi ήταν μόλις 23 ετών και διέθετε σχεδόν τρία εκατομμύρια συνδρομητές στο YouTube, ενώ τα βίντεό του είχαν συγκεντρώσει δεκάδες εκατομμύρια προβολές.

Εκτός από τον Όλιβερ Τρι, μεταξύ των θυμάτων φέρονται να είναι ο Γκασπάρ Πριμ, γνωστός ως Gaspi, ένας ιδιαίτερα δημοφιλής YouTuber από την Αργεντινή, ο Λούκας Βινιάλε, ο Λούκας Μπρίτο Τσάβες Φρότα και οι πιλότοι Αλεξάντρε Σόουζα και Σαρλ Μαρσιγιάκ.

Φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, με τα συντρίμμια των ελικοπτέρων να βρίσκονται πάνω σε κατεστραμμένα οχήματα, ενώ δεκάδες αυτοκίνητα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καεί ολοσχερώς.

Βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας καταγράφουν τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο αεροσκαφών πριν αυτά αρχίσουν να περιστρέφονται ανεξέλεγκτα και να κατευθύνονται προς το έδαφος. Σε άλλο υλικό από κάμερες ασφαλείας διακρίνεται ένα από τα ελικόπτερα να χάνει ύψος με μεγάλη ταχύτητα ενώ περιστρέφεται βίαια πριν συντριβεί.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, όταν τα δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν πάνω από την περιοχή και στη συνέχεια κατέπεσαν σε χώρο στάθμευσης αντιπροσωπείας ηλεκτρικών οχημάτων. Η πρόσκρουση προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε σε τουλάχιστον 20 αυτοκίνητα.

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από τη φονική σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στον αέρα στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, ένα δυστύχημα που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και ο Αμερικανός τραγουδιστής Όλιβερ Τρι.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο προάστιο Ρεκρέιο ντος Μπαντεϊράντες του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Μάρτυρας που βρισκόταν στην περιοχή περιέγραψε σκηνές χάους, υποστηρίζοντας ότι είδε το ένα ελικόπτερο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες μετά τη σύγκρουση και έναν επιβάτη να πέφτει στο κενό από το δεύτερο αεροσκάφος πριν και τα δύο συντριβούν στο έδαφος.

«Ήταν τρομακτικό, απολύτως φρικτό», δήλωσε ο εργαζόμενος σε βουλκανιζατέρ Φερνάντες ντε Φρέιτας.

Εικόνες που δημοσιεύθηκαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται πάνω από την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, όπου αρκετά οχήματα είχαν παραδοθεί στις φλόγες.

Ο Κοντρέιρας επισήμανε ότι το γεγονός πως τα ελικόπτερα κατέπεσαν στον χώρο στάθμευσης απέτρεψε ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία.

«Με δεδομένες τις κατοικίες που βρίσκονται γύρω από το σημείο, το δυστύχημα θα μπορούσε να είχε πολύ πιο τραγικές συνέπειες», τόνισε.

Ο Όλιβερ Τρι, καταγόμενος από τη Σάντα Κρουζ της Καλιφόρνιας, είχε γίνει ιδιαίτερα γνωστός για τη μουσική του παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και για το εκκεντρικό στιλ, τα ιδιαίτερα ρούχα και τα χαρακτηριστικά χτενίσματά του.

Την περίοδο του δυστυχήματος βρισκόταν σε παγκόσμια περιοδεία για την προώθηση του πιο πρόσφατου άλμπουμ του. Η περιοδεία είχε ξεκινήσει από την Πόλη του Μεξικού στις 30 Μαΐου και περιλάμβανε προγραμματισμένες εμφανίσεις στην Κίνα, την Ιαπωνία, την Ανταρκτική, τη Νέα Ζηλανδία και τη Νότια Αφρική.

Λίγες ώρες πριν από τη συντριβή, ο τραγουδιστής δημοσίευε βίντεο από το ταξίδι του στη Βραζιλία. Σε αυτά εμφανιζόταν να παίζει ποδόσφαιρο, να μαγειρεύει, να οδηγεί μοτοσικλέτα στους δρόμους του Ρίο, να κουρεύεται και να ποζάρει με αντίγραφο του τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σε μία από τις τελευταίες αναρτήσεις του στο Instagram, που δημιουργήθηκε μαζί με τον Βραζιλιάνο δημιουργό περιεχομένου Iae Break, είχε γράψει: «Αμερικανός για πρώτη φορά στη Βραζιλία».

Μετά τη δημοσιοποίηση της είδησης, ο Iae Break ανάρτησε φωτογραφίες με τον Τρι και έγραψε στα πορτογαλικά: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι φύγατε».

Πλήθος προσωπικοτήτων του χώρου της μουσικής και των κοινωνικών δικτύων απέτισαν φόρο τιμής στον καλλιτέχνη.

Ο YouTuber και μουσικός KSI έγραψε στην πλατφόρμα X: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι γράφω αυτά τα λόγια. Ήσουν μόλις 32 ετών. Έπρεπε να είσαι ακόμη εδώ. Είχες τόση ζωή μπροστά σου, τόση μουσική να δημιουργήσεις, τόσο περιεχόμενο να παράγεις. Είσαι θρύλος και πάντα θα είσαι θρύλος. Ακόμη δεν φαίνεται πραγματικό. Νιώθω πραγματικά άρρωστος. Σ’ αγαπώ αδελφέ».

Η πρώην σύντροφός του και τραγουδίστρια Μελάνι Μαρτίνες δήλωσε ότι κατέρρευσε ψυχολογικά όταν έμαθε τα νέα.

Σε ανάρτησή της στο Instagram ανέφερε: «Είναι πολύ δύσκολο να καταλάβεις πώς κάποιος με τον οποίο μοιράστηκες μια τόσο καθοριστική περίοδο της ζωής σου μπορεί ξαφνικά να φύγει. Ήταν απόλυτα αφοσιωμένος στην τέχνη του, κάτι που πάντα θαύμαζα και σεβόμουν βαθιά».

Και πρόσθεσε: «Νομίζω ότι όλοι όσοι τον γνώρισαν θα θυμούνται τις στιγμές γέλιου και χαράς που δημιουργούσε τόσο εύκολα».

Κλείνοντας το μήνυμά της έγραψε: «Αναπαύσου εν ειρήνη, Όλιβερ. Είμαι σίγουρη ότι κάνεις τους αγγέλους να γελούν. Εγώ θα αναρωτιέμαι ποιο νέο τόλμημα και ποιο δημιουργικό σχέδιο ετοιμάζεις εκεί ψηλά».

Ανάμεσα σε όσους τον αποχαιρέτησαν ήταν και ο ράπερ Lil Yachty, ο οποίος έγραψε: «Αναπαύσου εν ειρήνη φίλε».

Η τραγουδίστρια Μπίμπι Ρέξα ανέφερε: «Είμαι σε σοκ. Βρισκόμουν σε εκδήλωση υπογραφής δίσκων στη Νέα Υόρκη όταν έμαθα τα νέα για τον Όλιβερ Τρι. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είχαμε ηχογραφήσει μαζί ένα τραγούδι για το Dirty Blonde. Ήταν τόσο έξυπνος, παθιασμένος, ταλαντούχος και καλοσυνάτος. Είμαι βαθιά λυπημένη. Εύχομαι να αναπαυθεί εν ειρήνη».

Ο Βραζιλιάνος δημιουργός περιεχομένου Ακιχίτο, ο οποίος είχε συναντηθεί με τον Τρι μόλις λίγες ημέρες πριν από το δυστύχημα, έγραψε επίσης: «Λυπάμαι πολύ για την οικογένεια και τους φίλους του Όλιβερ, γιατί ήταν ένας πολύ αγαπητός, απίστευτος και ταλαντούχος άνθρωπος».

Ο Τρι υπέγραψε συμβόλαιο με την Atlantic Records το 2017, όταν το τραγούδι του «When I’m Down» έγινε viral. Το πρώτο του στούντιο άλμπουμ, «Ugly is Beautiful», κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2020.

Στη συνέχεια κυκλοφόρησε ακόμη τρία στούντιο άλμπουμ, με πιο πρόσφατο το «Love You Madly Hate You Badly», το οποίο κυκλοφόρησε στις 24 Απριλίου 2026 και ήταν εξ ολοκλήρου δική του παραγωγή.

Τα μουσικά βίντεο του καλλιτέχνη έχουν ξεπεράσει συνολικά το ένα δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube. Τα δύο δημοφιλέστερα τραγούδια του στην πλατφόρμα, τα «Life Goes On» και «Miss You», έχουν συγκεντρώσει 464 και 382 εκατομμύρια προβολές αντίστοιχα.

Το «Life Goes On» χρησιμοποιήθηκε σε περισσότερα από 3,7 εκατομμύρια βίντεο στο TikTok, ενώ το «Miss You» σε περίπου 1,5 εκατομμύριο, καθιστώντας τη μουσική του ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη ακόμη και σε ανθρώπους που δεν γνώριζαν προσωπικά το έργο του.