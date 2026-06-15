«Δεν μας δεσμεύει η συμφωνία του Τραμπ», «αδρανής ο Νετανιάχου»: Αντιδράσεις στο εσωτερικό του Ισραήλ για το deal ΗΠΑ – Ιράν

Εμφανής με κάθε τρόπο γίνεται η δυσαρέσκεια στο εσωτερικό του Ισραήλ, μετά την ανακοίνωση του Πακιστανού πρωθυπουργού πως ΗΠΑ και Ιράν έφτασαν σε συμφωνία για το τέλος του πολέμου, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή σε σχετική εκδήλωση στη Γενεύη.

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Κρίσιμα ζητήματα, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, δεν επιλύθηκαν άμεσα, ενώ στους όρους της συμφωνίας που διέρρευσαν, δεν γίνεται κάποια αναφορά στο βαλλιστικό πρόγραμμα, το οποίο το Τελ Αβίβ θεωρεί άμεση απειλή.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκιβιρ, δήλωσε σε ανακοίνωσή του πως «η συμφωνία Τραμπ δεν μας δεσμεύει. Το Ισραήλ δεν υποτάσσεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα».

Πρόσθεσε επίσης: «Δεν είμαστε εταίροι αυτής της συμφωνίας, η οποία δεν εξασφαλίζει την ασφάλειά μας. Δεν πρέπει να αποχωρήσουμε από κανένα έδαφος στον Λίβανο που οι μαχητές μας έχουν καταλάβει».

Αντιπολίτευση: Η συμφωνία «διαγράφει» στρατιωτικά επιτεύγματα – Αποτυχία Νετανιάχου

Παράλληλα, ο επικεφαλής του Δημοκρατικού Κόμματος στο Ισραήλ, Γιέρ Γκολάν, χαρακτήρισε τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν ως καταστροφική για το Ισραήλ.

«Τεράστια στρατιωτικά επιτεύγματα που αποκτήθηκαν με το θάρρος των πιλότων μας και το αίμα των μαχητών μας διαγράφηκαν, ενώ ο Νετανιάχου έμεινε αδρανής — αδύναμος, άρρωστος, απομονωμένος και χωρίς επιρροή», δήλωσε.

Ακόμη, την περιέγραψε ως «την κορύφωση πολλών χρόνων αποτυχίας», προσθέτοντας ότι ο πρωθυπουργός, «ο άνθρωπος που υποσχέθηκε “ολική νίκη”», ολοκληρώνει τη θητεία του «με τους εχθρούς του Ισραήλ ισχυρότερους, το Ισραήλ πιο αδύναμο και την αποτροπή που χτίστηκε με το αίμα των μαχητών μας να διαλύεται μπροστά στα μάτια μας».

Νέες ισραηλινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο

Στο μεταξύ, το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA) ανέφερε ότι τις τελευταίες ώρες εκδηλώθηκαν νέες ισραηλινές επιθέσεις σε διάφορα σημεία του νότιου Λιβάνου, παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, περιλάμβανε αναστολή επιθέσεων κατά του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε δύο πλήγματα στην περιοχή Χιάμ και επίθεση με drone σε όχημα στην πόλη Κφαρ Τεμπνίτ, όπου αναφέρθηκαν τραυματισμοί, σύμφωνα με το NNA.

Οι πόλεις Κφαρ Τεμπνίτ και Ναμπατίε αλ-Φαούκα υπέστησαν επίσης ισχυρά πλήγματα.

Το NNA ανέφερε ακόμη ότι ο ισραηλινός στρατός πυροδότησε απομακρυσμένα ένα παγιδευμένο τεθωρακισμένο όχημα M113 στον δρόμο Χάρις-Τίμπνιν, που οδηγεί στην νότια πόλη Τύρος.