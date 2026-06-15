Δημοσκοπική Έρευνα: Η Σχέση των Ελλήνων με τα Βιβλία

Ένας στους τέσσερις Έλληνες αφιερώνει χρόνο στην ανάγνωση βιβλίων αποκλειστικά για διασκέδαση, τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα, χρησιμοποιώντας το βιβλίο ως την προτιμώμενη μέθοδο «αποσύνδεσης» από έναν συνεχώς κινητικό και απαιτητικό κόσμο.

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Αυτό αναδεικνύεται ως ένα από τα κύρια ευρήματα της έρευνας «Το Βιβλίο και ο Κόσμος της Ανάγνωσης στην Ελλάδα», η οποία παρουσιάστηκε σήμερα κατά την εκδήλωση των Public Βραβείων Βιβλίου 2026. Η έρευνα διεξήχθη από την Truberries τον Μάιο του 2026 και υιοθέτησε διπλή μεθοδολογία: ποσοτική έρευνα σε πανελλαδικό δείγμα 816 ατόμων σε επτά μεγάλες αστικές περιοχές, καθώς και ποιοτική διερεύνηση μέσω συλλογής προσωπικών αφηγήσεων και ομαδικών συζητήσεων. Πρόκειται για την πρώτη έρευνα αυτού του εύρους και βάθους σχετικά με την αγορά βιβλίου στη χώρα μας στον τομέα της λιανικής.

Η Ανάγνωση στην Ελλάδα

Τέσσερις στους δέκα Έλληνες ηλικίας 18–59 ετών διαβάζουν βιβλία τακτικά. Ωστόσο, η αλήθεια βρίσκεται στις λεπτομέρειες:

23% θεωρούνται «φανατικοί» (έχουν διαβάσει 11 και άνω βιβλία τον τελευταίο χρόνο — μέσος όρος 19 τίτλοι ετησίως).

48% είναι «συστηματικοί» (έχουν διαβάσει 3 έως 10 βιβλία τον τελευταίο χρόνο).

Κίνητρα Ανάγνωσης των Ελλήνων

Η έρευνα αποκαλύπτει για πρώτη φορά ένα πολυδιάστατο «ψυχογράφημα» των αναγνωστικών συνηθειών. Το βιβλίο δεν περιορίζεται απλώς σε ψυχαγωγία; μπορεί να λειτουργήσει —ανάλογα με την περίπτωση ή την ανάγκη— ως ψυχοθεραπεία, καταφύγιο, πηγή νοητικής ικανοποίησης και φανταστική απόδραση. Το 85% των αναγνωστών δηλώνει ότι διαβάζει για να χαλαρώσει και να απομακρυνθεί από την καθημερινότητα. Επιπλέον, για το 57% των γονέων, το βιβλίο παραμένει ένας από τους πιο ποιοτικούς τρόπους σύνδεσης με τα παιδιά τους.

Ανάλογα αποκαλυπτικό είναι το εύρημα ότι το 85% των αναγνωστών βλέπει το βιβλίο ως μέσο προσωπικής απομόνωσης σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, χωρίς την ανάγκη να δίνει εξηγήσεις. Έτσι, προκύπτουν δύο διαφορετικοί ρόλοι της ανάγνωσης: είτε γίνεται «συντροφικότητα» είτε διαβατήριο για παράλληλη μοναχικότητα.

Που, πότε και πώς Διαβάζουμε

Η στιγμή της ανάγνωσης είναι ιδιαίτερα προσωπική: το 52% διαβάζει πριν κοιμηθεί και το 45% όταν βρίσκει ελεύθερο χρόνο κατά την διάρκεια της ημέρας. Οι διακοπές (49%) και εορταστικές αργίες όπως τα Χριστούγεννα και το Πάσχα (42%) συνδέονται στενά με την ανάγνωση. Ένα μικρότερο ποσοστό αναγνωστών συνδυάζει την ανάγνωση με τα Σαββατοκύριακα (37%) και κάποιοι άλλοι διαβάζουν κατά τις ημερήσιες μετακινήσεις τους (22%).

Ανάγκη Αποσύνδεσης από τις Οθόνες

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι αφοσιωμένοι αναγνώστες δεν έχουν εγκαταλείψει τις οθόνες προς όφελος της ανάγνωσης: το 42% από αυτούς χρησιμοποιεί κοινωνικά δίκτυα πάνω από 3 ώρες την ημέρα, επιβεβαιώνοντας ότι το βιβλίο και ο ψηφιακός κόσμος συνυπάρχουν.

Παράγοντες που Επηρεάζουν την Απόφαση Αγοράς Βιβλίου

Το θέμα ή η υπόθεση του βιβλίου παραμένει ο πιο σημαντικός παράγοντας στην απόφαση αγοράς (73%), ακολουθούμενος από την περίληψη στο οπισθόφυλλο (47%). Ο συγγραφέας, η τιμή και οι εκπτώσεις ακολουθούν, ισοψηφώντας στο 37%.

Πού Ανακαλύπτουμε Βιβλία

Σε μια εποχή που το διαδίκτυο θεωρείται κυρίαρχο, τα δεδομένα είναι εκπληκτικά: το καινούργιο βιβλίο «ανακαλύπτεται» στο φυσικό κατάστημα (29%) όσο και μέσω ψηφιακών καναλιών (31%).

Τεχνητή Νοημοσύνη: Ο Νέος Συγγραφέας;

Η έρευνα αγγίζει και το πιο σύγχρονο ερώτημα του εκδοτικού κλάδου. Το 54% των αναγνωστών έχει ήδη χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) για την εξήγηση λέξεων ή εικόνων σε βιβλία, το 41% για κατανόηση κειμένων και το 29% για περίληψη. Παρ’ όλα αυτά, μόνο το 31% θα εξέταζε την αγορά βιβλίου που έχει γραφτεί εξ ολοκλήρου από ΤΝ, ποσοστό που σχεδόν διπλασιάζεται (60%) όταν η συγγραφή προβάλλεται ως αποτέλεσμα συνεργασίας ανθρώπου και ΤΝ. Η ανθρώπινη παρέμβαση παραμένει αδιαπραγμάτευτη για την αξία της πνευματικής δημιουργίας; οι αναγνώστες επιθυμούν την παρουσία ή τουλάχιστον τη συνύπαρξη του συγγραφέα με την ΤΝ, έστω και ως «εγγύηση».

Audiobooks: Η Νέα Τάση

Εννέα στους δέκα τακτικούς αναγνώστες γνωρίζουν τι είναι το audiobook και το 82% εξ αυτών επιθυμεί να τα χρησιμοποιήσει στο μέλλον — ένας αριθμός που αποκαλύπτει μια αναπτυσσόμενη αγορά με μεγάλο δυναμικό.

Ο ρόλος τους διαφέρει από αυτόν του έντυπου βιβλίου: παρόλο που και οι δύο μορφές μπορούν να συνυπάρχουν σε πλοία και αεροπλάνα, το audiobook υπερισχύει σε δραστηριότητες όπως το περπάτημα (47%), στις δημόσιες συγκοινωνίες (43%) και στο αυτοκίνητο (31%) — καθίσταται δηλαδή «συντροφιά εν κινήσει». Το έντυπο βιβλίο διατηρεί για τον εαυτό του τις πιο ήρεμες στιγμές: το ταξίδι (68%), τις αίθουσες αναμονής (37%) και τον ελεύθερο χρόνο στο σπίτι (8%).

Το Βιβλίο ως Δώρο

Κατά μέσο όρο, κάθε αναγνώστης αποκτά 9,7 βιβλία ετησίως, εκ των οποίων 6,75 βιβλία προορίζονται για προσωπική χρήση και 2,95 βιβλία αγοράζονται ως δώρο. Η πιο συνηθισμένη περίσταση για δώρο είναι τα γενέθλια ή η γιορτή (74%), ακολουθούμενη από τα Χριστούγεννα (52%) και τα παιδικά δώρα (45%).

Στα παιδικά βιβλία, ο συγγραφέας δεν είναι τόσο καθοριστικός παράγοντας επιλογής. Αξιολογώντας τη σημασία σε κλίμακα 1–5, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο (4,4) και η πλοκή ή εικονογράφηση (4,2) υπερισχύουν της φήμης του συγγραφέα (3,3).

Ξένες Γλώσσες και το Βιβλίο ως Γλωσσικό Ταξίδι

Το 32% των Ελλήνων αναγνωστών διαβάζει στα αγγλικά, ποσοστό που αυξάνεται στο 41% για τις ηλικίες 18–34 ετών. Οι λόγοι περιλαμβάνουν την προτίμηση στο αυθεντικό γλωσσικό ύφος του συγγραφέα (60% των αγοραστών) και την αίσθηση ότι η ανάγνωση ξένης γλώσσας συνδυάζει ευχαρίστηση και μάθηση (52%). Ένα εύρημα που ανατρέπει τη στερεότυπη αντίληψη ότι οι Έλληνες «δεν αντέχουν» τις ξένες εκδόσεις.

Το Βιβλίο ως Αντικείμενο και Τελετουργία

Το 90% των αναγνωστών αποθηκεύει τα βιβλία του σε βιβλιοθήκες ή ράφια. Αυτό το εύρημα αντικατοπτρίζει τον ρόλο του βιβλίου πέρα από μέσο ανάγνωσης και μεταφοράς μιας αφήγησης: το βιβλίο διατηρεί μια αυτονομία στον χώρο τους και αποτελεί σημείο αναφοράς για την ταυτότητά τους. Από την άλλη πλευρά, οι πιο παθιασμένοι αναγνώστες το καλωσορίζουν παντού στον χώρο, καθώς θεωρούν ότι «το βιβλίο είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να έχει θέση σε οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού, χωρίς να θεωρείται αταξία».

Μετά την ανάγνωση, το 84% των αναγνωστών διατηρεί τα βιβλία, το 38% τα δανείζει και μόλις το 1% τα απορρίπτει. Το 34% αγοράζει μεταχειρισμένα βιβλία, κυρίως επειδή το ζητούμενο βιβλίο είναι δύσκολο να βρεθεί αλλού.