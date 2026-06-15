Δώδεκα-ισραηλινές-εταιρείες-αποκλείστηκαν-από-την-αμυντική-έκθεση-eurosatory-στη-Γαλλία

Δώδεκα περίπτερα ισραηλινών εταιρειών που συμμετείχαν στην αμυντική έκθεση Eurosatory, κοντά στο Παρίσι, έκλεισαν σήμερα, πρώτη ημέρα της λειτουργίας της, περίπου έναν χρόνο έπειτα από ένα παρόμοιο συμβάν στο σαλόνι αεροναυπηγικής του Μπουρζέ.

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Εν μέσω των διπλωματικών εντάσεων μεταξύ Γαλλίας και Ισραήλ, τα περίπτερα αυτών των επιχειρήσεων «έκλεισαν καθώς δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που είχαν καθοριστεί από τις γαλλικές αρχές» ανέφερε η διοργανώτρια εταιρεία Coges Events.

Στην ανακοίνωσή της, που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο και υπογράφεται από τον Επίτροπο της διετούς έκθεσης Σαρλ Μπουντουέν, η εταιρεία αναφέρει ότι «ως διοργανώτρια της Eurosatory, που φιλοξενείται στο Βιλπέντ (Σεν-Σεν-Ντενί) οφείλει να εφαρμόζει τις αποφάσεις και τις οδηγίες των γαλλικών αρχών» και ως εκ τούτου αποφασίστηκε να κλείσουν τα 12 περίπτερα.

🇮🇱 Israel says organizers of the Eurosatory defense exhibition in France boarded up Israeli defense industry pavilions overnight despite companies complying with French restrictions and displaying only defensive systems https://t.co/I23cCyXfOW pic.twitter.com/q5Ai6BRZDb — Anadolu English (@anadoluagency) June 15, 2026

Όπως και στην έκθεση της Μπουρζέ, το 2025, η γαλλική κυβέρνηση απαγόρευσε να παρουσιαστούν ισραηλινά επιθετικά όπλα.

Επέτρεψε τη συμμετοχή μόνο στους Ισραηλινούς εκθέτες που θα παρουσίαζαν «υλικά και προϊόντα αποκλειστικής χρήσης στην αντιαεροπορική και αντιβαλλιστική άμυνα.

Το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ κατήγγειλε τις «εξοργιστικές απαιτήσεις της γαλλικής κυβέρνησης» κάνοντας λόγο για «κυνικό μέτρο» που έχει ως στόχο να αποκλειστεί από μια διεθνή έκθεση η ισραηλινή τεχνολογία «η ποιότητα της οποίας αποδεικνύεται καθημερινά σε όλη τη Μέση Ανατολή».

Ένας δημοσιογράφος του AFP διαπίστωσε ότι τα περίπτερα των τριών μεγαλύτερων αμυντικών βιομηχανιών του Ισραήλ (IAI, Elbit και Rafael) ήταν προσβάσιμα για το κοινό, όμως σε κανένα δεν υπήρχαν εμφανείς μακέτες οπλικών συστημάτων, σε αντίθεση με τους εκθέτες άλλων χωρών. Καμιά δεκαριά άλλα περίπτερα, πιο μικρά, ήταν αποκλεισμένα.

«Είναι ντροπή, είναι απαράδεκτο» κατήγγειλε ο πρεσβευτής του Ισραήλ στη Γαλλία Τζόσουα Ζάρκα μπροστά σε ένα από αυτά. «Δεν παρουσιάζονται εδώ επιθετικά συστήματα. Κάθε φορά, εμφανίζουν μια άλλη ιδέα, έναν άλλο λόγο» είπε.

«Βλέπω τις εταιρείες που έχουν κλείσει και ορισμένες από αυτές διαθέτουν τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από τη Γαλλία», συνέχισε, κάνοντας λόγο για «μια τεχνολογία που προστατεύει το αεροσκάφος του προέδρου Μακρόν και τα περισσότερα αεροσκάφη ηγετών σε όλον τον κόσμο και σήμερα αυτή η τεχνολογία δεν επιτρέπεται να παρουσιαστεί λόγω των περιορισμών που αποφάσισε να εφαρμόσει η γαλλική κυβέρνηση στις ισραηλινές βιομηχανίες».

Ο πρέσβης αναφερόταν στο αντιπυραυλικό σύστημα της εταιρείας Elbit, με το οποίο είναι εξοπλισμένο το γαλλικό προεδρικό αεροσκάφος A330.

Για τον Τζόσουα Ζάρκα «στο επίκεντρο αυτής της απόφασης βρίσκεται κυρίως ο φόβος ανταγωνισμού με το Ισραήλ».

Το 2025 το Ισραήλ έκανε ρεκόρ εξαγωγής αμυντικού υλικού, φτάνοντας τα 19,2 δισεκ. δολάρια (16,5 δισεκ. ευρώ), ανταγωνιζόμενο τη Γαλλία, οι εξαγωγές της οποίας αναμένεται να φτάσουν περίπου τα 20 δισεκ. ευρώ, σύμφωνα με την υπουργό Άμυνας Κατρίν Βοτρέν.

Στο πλέον κλειστό περίπτερό του, ο Αμίτ Μάνορ, ιδιοκτήτης της Amit Industries, μιας εταιρείας που απασχολεί 50 εργαζομένους, δήλωσε «αιφνιδιασμένος», διευκρινίζοντας ότι παράγει μόνο ηλεκτρικές μπαταρίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σε συστήματα επικοινωνιών ή σε ρομπότ, όχι όμως και σε οπλικά συστήματα. Το περίπτερό του ελέγχθηκε τις προηγούμενες ημέρες και δεν διαπιστώθηκε κάποιο πρόβλημα, υποστήριξε. Μόλις σήμερα τα ξημερώματα ενημερώθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι το περίπτερο δεν θα λειτουργήσει.

«Δεν καταλαβαίνω» είπε στο AFP, εξηγώντας ότι αποφάσισε πριν από οκτώ μήνες να συμμετάσχει στην έκθεση αλλά η γαλλική κυβέρνηση υπαγόρευσε τους όρους της μόλις πριν από δύο εβδομάδες.