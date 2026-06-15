Εθνική Τράπεζα και Π.Ο.Ξ. στηρίζουν τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Η Εθνική Τράπεζα και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, Π.Ο.Ξ., προχωρούν σε στρατηγική συνεργασία με στόχο τη χρηματοοικονομική ενδυνάμωση, τη λειτουργική ευελιξία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων-μελών της Ομοσπονδίας. Το νέο πλαίσιο αφορά περισσότερες από 10.000 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, η πλειονότητα των οποίων ανήκει στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Η συνεργασία βασίστηκε σε διάλογο με τους ίδιους τους ξενοδόχους και στην κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις του κλάδου.

Αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου λύσεων και υπηρεσιών Business Banking, προσαρμοσμένου στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Το πακέτο υπηρεσιών καλύπτει ανάγκες καθημερινής λειτουργίας, χρηματοδότησης, ρευστότητας, συναλλαγών και ασφάλισης προσωπικού.

Τα βασικά προνόμια

Τα μέλη της Π.Ο.Ξ. αποκτούν πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες με προνομιακούς όρους.

Στις παροχές περιλαμβάνονται προνομιακή τιμολόγηση στις χρηματοδοτήσεις, χρηματοδοτήσεις με περίοδο χάριτος έως 18 μήνες και διάρκεια έως 20 έτη, καθώς και ενίσχυση ρευστότητας έως 70.000 ευρώ μέσω «Χρηματοδότησης POS», χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Προβλέπονται επίσης ειδικές εκπτώσεις στα έξοδα αξιολόγησης χρηματοδοτήσεων, μείωση τιμολόγησης 50% στα εισερχόμενα και εξερχόμενα εμβάσματα μέσω Internet Banking, καθώς και προνομιακή εκκαθάριση συναλλαγών POS από 0,60%.

Το πλαίσιο περιλαμβάνει ακόμη ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα με δυνατότητα περιόδου χάριτος, έκπτωση 30% στις προμήθειες έκδοσης εγγυητικών επιστολών και προνομιακά προγράμματα μισθοδοσίας και ομαδικής ασφάλισης εργαζομένων.

Ειδικός κόμβος επικοινωνίας για τα μέλη

Για την άμεση και πιο στοχευμένη υποστήριξη των μελών της Π.Ο.Ξ., η Εθνική Τράπεζα έχει δημιουργήσει ειδικό κόμβο επικοινωνίας αποκλειστικά για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Μέσω του κόμβου αυτού παρέχεται εξατομικευμένη συμβουλευτική προσέγγιση και καθοδήγηση, από την καθημερινή λειτουργία έως τον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση επενδύσεων.

Η υποστήριξη συνεχίζεται μέσα από το δίκτυο καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας σε όλη την Ελλάδα, με στόχο μια ενιαία και αδιάλειπτη εμπειρία εξυπηρέτησης για κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση.

Η πρόσβαση σε χρηματοδότηση ως κρίσιμη ανάγκη

Η συνεργασία έρχεται σε μια περίοδο όπου οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν αυξημένες ανάγκες ρευστότητας, λειτουργικό κόστος, επενδύσεις αναβάθμισης και απαιτήσεις βιώσιμης ανάπτυξης.

Για μεγάλο μέρος του κλάδου, και ειδικά για τις μικρομεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, η πρόσβαση σε σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία παραμένει κρίσιμος παράγοντας για την ανταγωνιστικότητα και την επενδυτική τους δυνατότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η τραπεζική υποστήριξη δεν αφορά μόνο τη χρηματοδότηση νέων έργων, αλλά και την καθημερινή διαχείριση ρευστότητας, το κόστος συναλλαγών, την κάλυψη εγγυητικών αναγκών και την υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού.

«Απαντά σε ένα χρόνιο εμπόδιο»

Ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Ιωάννης Χατζής, δήλωσε: «Η συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα αποτελεί μια στρατηγική κίνηση που απαντά με αποφασιστικότητα σε ένα χρόνιο εμπόδιο για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις: την ανεπαρκή πρόσβαση σε σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, με σταθερό προσανατολισμό στις πραγματικές ανάγκες των μελών της, επιδιώκει λύσεις που ενισχύουν τη ρευστότητα, αυξάνουν τη χρηματοοικονομική ευελιξία και δημιουργούν πραγματικές προϋποθέσεις ανάπτυξης. Ο ξενοδοχειακός κλάδος αποτελεί πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και η ενίσχυση της χρηματοδοτικής του βάσης δεν είναι απλώς ανάγκη, αλλά προϋπόθεση για να συνεχίσει να εξελίσσεται, να επενδύει και να στηρίζει την ανάπτυξη της χώρας».

«Πελατοκεντρική φιλοσοφία για τον κλάδο»

Από την πλευρά της Εθνικής Τράπεζας, ο Κωνσταντίνος Καναβός, Επικεφαλής Business Banking & Key Accounts Segments, δήλωσε: «Στην Εθνική Τράπεζα προσεγγίζουμε τον ξενοδοχειακό κλάδο με καθαρά πελατοκεντρική φιλοσοφία. Μέσα από ένα σύγχρονο, εξωστρεφές και συμβουλευτικό μοντέλο Business Banking και με τη στήριξη των Επαγγελματικών μας Συμβούλων, προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ξενοδοχειακής επιχείρησης, με ιδιαίτερη έμφαση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις».

Τι σημαίνει για τον τουρισμό

Η στρατηγική συνεργασία της Εθνικής Τράπεζας με την Π.Ο.Ξ. στοχεύει να δημιουργήσει ένα πιο οργανωμένο πλαίσιο χρηματοοικονομικής υποστήριξης για έναν κλάδο κομβικής σημασίας για την ελληνική οικονομία.

Ο ξενοδοχειακός τομέας βρίσκεται στο κέντρο της τουριστικής δραστηριότητας, αλλά και μπροστά σε σημαντικές προκλήσεις: ανάγκη αναβάθμισης υποδομών, ενεργειακή και ψηφιακή προσαρμογή, αυξημένο λειτουργικό κόστος, πίεση για καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών και διατήρηση προσωπικού.

Για τις μικρομεσαίες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, η πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις, ρευστότητα και συμβουλευτική τραπεζική υποστήριξη μπορεί να επηρεάσει άμεσα την ικανότητά τους να επενδύσουν, να ανανεώσουν τις υπηρεσίες τους και να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η συνεργασία επιχειρεί να συνδέσει την τραπεζική χρηματοδότηση με τις πραγματικές ανάγκες του ξενοδοχειακού κλάδου, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην παροχή κεφαλαίων, αλλά και στη λειτουργική υποστήριξη των επιχειρήσεων σε καθημερινό και στρατηγικό επίπεδο.