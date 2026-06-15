Εθνική Τράπεζα: Νέα συνεργασία με ΠΟΞ για τραπεζικές υπηρεσίες στον τομέα του τουρισμού

Η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.) προχωρούν σε μια στρατηγική συνεργασία που έχει στόχο την οικονομική ενίσχυση, την ευελιξία στη λειτουργία και την βιώσιμη ανάπτυξη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων-μελών της Ομοσπονδίας.

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Η συνεργασία αυτή προήλθε μέσα από έναν εποικοδομητικό διάλογο με τους ξενοδόχους και σε βάθος κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις του κλάδου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για αξιόλογες λύσεις με μακροχρόνια επίδραση. Ως αποτέλεσμα, έχει δημιουργηθεί ένα ενιαίο πλαίσιο λύσεων και υπηρεσιών Business Banking, το οποίο είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις περισσότερων από 10.000 ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, εκ των οποίων οι περισσότερες ανήκουν στη Μικρομεσαία Επιχειρηματικότητα.

Κύρια οφέλη της συνεργασίας

Συγκεκριμένα, τα μέλη της Π.Ο.Ξ. αποκτούν πρόσβαση σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο τραπεζικών υπηρεσιών με προνομιακούς όρους, σχεδιασμένο με βάση τις πραγματικές ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του κλάδου. Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει λύσεις για την καθημερινή λειτουργία, χρηματοδότηση, ρευστότητα και ασφάλιση προσωπικού, όπως:

Προνομιακή τιμολόγηση στις χρηματοδοτήσεις

Χρηματοδοτήσεις με περίοδο χάριτος έως 18 μήνες και διάρκεια έως 20 έτη

Ενίσχυση ρευστότητας έως €70.000 μέσω “Χρηματοδότησης POS”, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις

Ειδικές εκπτώσεις στα έξοδα αξιολόγησης χρηματοδοτήσεων

Μείωση 50% στη χρέωση για εισερχόμενα και εξερχόμενα εμβάσματα μέσω Internet Banking

μέσω Internet Banking Προνομιακή εκκαθάριση συναλλαγών POS από 0,60%

Ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα με δυνατότητα περιόδου χάριτος

Έκπτωση 30% στις προμήθειες έκδοσης εγγυητικών επιστολών

Προνομιακά προγράμματα μισθοδοσίας και ομαδικής ασφάλισης εργαζομένων

Επιπλέον, για την άμεση και στοχευμένη υποστήριξη των μελών της Π.Ο.Ξ., η Εθνική Τράπεζα έχει δημιουργήσει ειδικό κόμβο επικοινωνίας, αποκλειστικά για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, παρέχοντας εξατομικευμένη συμβουλευτική και καθοδήγηση – από την καθημερινή λειτουργία έως τον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση επενδύσεων. Η υποστήριξη αυτή επεκτείνεται και εξειδικεύεται μέσω ενός εκτενούς Δικτύου Καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, διασφαλίζοντας συνεχόμενη και ομαλή εμπειρία εξυπηρέτησης για κάθε ξενοδοχειακή επιχείρηση.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, κ. Ιωάννης Χατζής, αυτή η συνεργασία καλύπτει σημαντικές ανάγκες του κλάδου:

«Η συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα είναι μια στρατηγική κίνηση που αντιμετωπίζει αποφασιστικά ένα χρόνιο πρόβλημα για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις: την περιορισμένη πρόσβαση σε σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, με σταθερό προσανατολισμό στις ανάγκες των μελών της, αναζητά λύσεις που ενισχύουν τη ρευστότητα, βελτιώνουν τη χρηματοοικονομική ευελιξία και δημιουργούν πραγματικές προϋποθέσεις ανάπτυξης. Ο ξενοδοχειακός τομέας είναι θεμελιώδης για την ελληνική οικονομία και η ενίσχυση της χρηματοδοτικής του βάσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέλιξή του, τις επενδύσεις και την υποστήριξη της ανάπτυξης της χώρας».

Αναφερόμενος στη φιλοσοφία της συνεργασίας, ο κ. Κωνσταντίνος Καναβός, Επικεφαλής Business Banking & Key Accounts Segments της Εθνικής Τράπεζας, δήλωσε:

«Στην Εθνική Τράπεζα προσεγγίζουμε τον ξενοδοχειακό κλάδο με μια πελατοκεντρική φιλοσοφία. Μέσω ενός σύγχρονου, εξερχόμενου και συμβουλευτικού μοντέλου Business Banking και με τη στήριξη των Επαγγελματικών Συμβούλων μας, προσφέρουμε εξειδικευμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε ξενοδοχειακής επιχείρησης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις».

Με αυτή τη στρατηγική συνεργασία, η Εθνική Τράπεζα επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως βασικού θεσμικού εταίρου της ελληνικής επιχειρηματικότητας, υποστηρίζοντας τις ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που είναι κρίσιμης σημασίας για την εθνική οικονομία.