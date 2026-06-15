ΕΝΟΤΗΤΑ:-Πάνω-από-27%-η-παραβατικότητα-στην-εφαρμογή-της-ψηφιακής-κάρτας-εργασίας

Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα εξακολουθούν να καταγράφονται τα φαινόμενα παραβατικότητας στην εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, όπως επισημαίνει η συνδικαλιστική παράταξη ΕΝΟΤΗΤΑ, τονίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των ελέγχων για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Όπως αναφέρει η συνδικαλιστική παράταξη, η ψηφιακή κάρτα εργασίας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, καθώς συμβάλλει στην καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης, στην προστασία των εργαζομένων και στη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Η παρέμβαση της ΕΝΟΤΗΤΑΣ έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Υπουργείο Εργασίας προωθεί την επέκταση του μέτρου σε νέους κλάδους της οικονομίας, καλύπτοντας περίπου 476.000 επιπλέον εργαζόμενους.

Πρακτικές που «κρύβουν» τον πραγματικό χρόνο εργασίας

Σύμφωνα με την παράταξη, ωστόσο, η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας δεν έχει εξαλείψει τα φαινόμενα καταστρατήγησης της εργατικής νομοθεσίας. Αντίθετα, υποστηρίζει ότι σε αρκετές περιπτώσεις εξακολουθούν να εφαρμόζονται πρακτικές που οδηγούν στην απόκρυψη του πραγματικού χρόνου εργασίας, παρά την ύπαρξη των σχετικών ελεγκτικών μηχανισμών.

Η ΕΝΟΤΗΤΑ επικαλείται στοιχεία για το 2026, σύμφωνα με τα οποία η παραβατικότητα υπερβαίνει το 27%, υποστηρίζοντας ότι περισσότερες από μία στις τέσσερις επιχειρήσεις παραβιάζουν συστηματικά διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

Οι κλάδοι με τις συχνότερες παραβάσεις

Όπως αναφέρει, μεταξύ των κλάδων όπου εντοπίζονται συχνότερα παραβάσεις συγκαταλέγονται το λιανεμπόριο, ο τουρισμός, η εστίαση, οι εταιρείες φύλαξης και ο τραπεζικός τομέας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις πρακτικές που, κατά την παράταξη, έχουν ως αποτέλεσμα την απόκρυψη του πραγματικού χρόνου εργασίας, ανεξάρτητα από τη μορφή που αυτές λαμβάνουν.

Η τηλεργασία

Παράλληλα, εκφράζεται προβληματισμός για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας στην τηλεργασία, όπου -όπως σημειώνει η ΕΝΟΤΗΤΑ- οι δυνατότητες ελέγχου είναι πιο περιορισμένες σε σχέση με την εργασία με φυσική παρουσία.

Η παράταξη υποστηρίζει ότι απαιτούνται πιο αποτελεσματικοί έλεγχοι και αυστηρότερη εφαρμογή του υφιστάμενου πλαισίου, ενώ καλεί τη ΓΣΕΕ να αναδείξει το ζήτημα και να αναλάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των φαινομένων παραβατικότητας στην αγορά εργασίας.

«Η ψηφιακή κάρτα εργασίας μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο προστασίας των εργαζομένων, αρκεί να συνοδεύεται από αποτελεσματικούς ελέγχους και πραγματική βούληση εφαρμογής της νομοθεσίας», αναφέρει η ΕΝΟΤΗΤΑ.

--