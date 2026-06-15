Ευρωαγορές: Σε «πανηγυρικούς» ρυθμούς κινήθηκαν οι συνεδριάσεις μετά την συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Με άνοδο έκλεισαν σήμερα Δευτέρα (15/6/26), οι μετοχές στις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, μια εξέλιξη που βελτιώνει το επενδυτικό κλίμα.

Η επανεκκίνηση των εξαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου από τον Περσικό Κόλπο αναμένεται να αυξήσει την προσφορά, περιορίζοντας τις ανησυχίες για την επάρκεια εφοδιασμού. «Καλό νέο» χαρακτήρισε τη συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ιράν η πρόεδρος της Ευρωπαΐκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,19% στις 634,44 μονάδες, ενώ στη διάρκεια της συνεδρίασης είχε καταγράψει νέο ιστορικό υψηλό και υπερβαίνοντας τα επίπεδα που είχαν σημειωθεί πριν από την έναρξη της πρόσφατης γεωπολιτικής κρίσης.

Στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, ο DAX ενισχύθηκε κατά 1,09% στις 24.903,42 μονάδες, στο Παρίσι, ο βασικός δείκτης CAC 40 παρουσίασε άνοδο 0,40% στις 8.384,01 μονάδες, στη Μαδρίτη, ο κύριος δείκτης ΙΒΕΧ κινήθηκε υψηλότερα κατά 1,43% στις 19.032,00 μονάδες και το Μιλάνο κατέγραψε άνοδο κατά 0,66% στις 51.835,95 μονάδες, ενώ, στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, ο FTSE 100 ήταν ο μόνος δείκτης που κινήθηκε αρνητικά κατά 0,39% στις 10.430,62 μονάδες.

Πτωτικές τάσεις καταγράφουν σήμερα οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης. Η απόδοση του 10ετούς γερμανικού, δείκτης αναφοράς της ευρωζώνης, κινείται καθοδικά κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώνεται στο 2,95%. Παράλληλα, η απόδοση του 10ετούς γαλλικού ομολόγου παρουσιάζει μείωση κατά 5 μονάδες βάσης, στο 3,69%. Στο μεταξύ, η απόδοση του 10ετούς ιταλικού ομολόγου κινείται χαμηλότερα κατά 6 bps στο 3,66%, του αντίστοιχου Ισπανικού τίτλου εμφανίζει μείωση κατά 5 μονάδες βάσης, στο 3,37% και της Πορτογαλίας κυμαίνεται στο 3,30%, με πτώση κατά 5 μονάδες βάσης, ενώ, η απόδοση του 10ετούς ελληνικού παρουσιάζει μείωση κατά 6 μονάδες βάσης, στο 3,61%.

Ισχυρές πτωτικές τάσεις παρουσιάζουν έως αυτή την ώρα, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου.Το αμερικανικό αργό εμφανίζει μεγάλες απώλειες κατά 5,22%, στα 80,45 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το μπρεντ, με αντίστοιχη πτώση κατά 4,97%, διαμορφώνεται στα $83,04.

Σημαντικές ανοδικές τάσεις εμφανίζει ο χρυσός, με τα συμβόλαια παράδοσης Αυγούστου να διαπραγματεύονται στα 4.380,70 δολ./ουγκιά.