Η «ΜΑΝΝΑ-Τσατσαρωνάκη» επενδύει 14,3 εκατ. για επέκταση της παραγωγής της

Η κρητική βιομηχανία «ΜΑΝΝΑ-Ν. Τσατσαρωνάκης» εισέρχεται σε νέα φάση ανάπτυξης, καθώς έχει εξασφαλίσει έγκριση επένδυσης ύψους 14,3 εκατ. ευρώ για την ίδρυση νέας μονάδας παραγωγής παξιμαδιών και αρτοποιημάτων στην Αττική, επεκτείνοντας έτσι το παραγωγικό της αποτύπωμα.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Το συγκεκριμένο σχέδιο, το οποίο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» του αναπτυξιακού νόμου, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές επενδύσεις που εγκρίθηκαν πρόσφατα.

Η επένδυση αυτή αφορά την ανάπτυξη νέας παραγωγικής μονάδας στην περιοχή «Λούτρο» του Δήμου Αχαρνών. Με συνολικό επιλέξιμο κόστος 14,31 εκατ. ευρώ, η εταιρεία έχει εξασφαλίσει κρατική ενίσχυση ύψους 4,01 εκατ. ευρώ μέσω φορολογικής απαλλαγής, ποσοστό που αντιστοιχεί περίπου στο 28% του συνολικού επενδυτικού κόστους.

Για την οικογενειακή επιχείρηση από τον Πλάτανο Κισσάμου, η οποία κατέχει ηγετική θέση στην αγορά των παξιμαδιών και παραδοσιακών αρτοσκευασμάτων, η συγκεκριμένη επένδυση είναι μέρος μίας ευρύτερης στρατηγικής ενίσχυσης της παραγωγικής της βάσης. Αυτή η πρωτοβουλία ξεκίνησε πέντε χρόνια πριν με την απόκτηση των εγκαταστάσεων της πρώην κραταιάς Κατσέλης και επισφραγίστηκε με τις υπογραφές που έγιναν πριν από περίπου δύο χρόνια.

Άλλες σημαντικές εγκρίσεις

Μεταξύ των επενδυτικών σχεδίων που έλαβαν έγκριση τις τελευταίες ημέρες, περιλαμβάνεται και εκείνο της ISOMAT. Η βιομηχανία δομικών υλικών θα επενδύσει 11,03 εκατ. ευρώ για την επέκταση της μονάδας παραγωγής δομικών χημικών, κονιαμάτων και χρωμάτων στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης. Η κρατική ενίσχυση ανέρχεται σε 4,41 εκατ. ευρώ μέσω φορολογικής απαλλαγής και το σχέδιο συνδέεται με τη δημιουργία 30 νέων θέσεων εργασίας.

Στη ΒΙΠΕ Σίνδου, η «Κυριακίδης Βασίλειος ΑΒΕΕ» έχει λάβει έγκριση για επένδυση 8,62 εκατ. ευρώ με στόχο την επέκταση της μονάδας μορφοποίησης και κατεργασίας γυαλιού. Το έργο θα υποστηριχθεί με επιχορήγηση 4,14 εκατ. ευρώ και προβλέπει τη δημιουργία δύο νέων θέσεων εργασίας.

Επιπλέον, η Πατραϊκή Βιομηχανία Πλαστικών Α.Ε. εντάχθηκε στον Αναπτυξιακό νόμο για επένδυση ύψους 776 χιλ. ευρώ που αφορά την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας πλαστικών συσκευασιών στη ΒΙΠΕ Πατρών, με κρατική ενίσχυση 543 χιλ. ευρώ μέσω φορολογικής απαλλαγής.