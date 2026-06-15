Η-fox-εξαγοράζει-την-roku-με-συμφωνία-αξίας-22-δισεκ.-δολαρίων

Η Fox υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά της Roku σε μια συμφωνία αξίας περίπου 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανέφεραν οι εταιρείες.

Η Roku είναι μια από τις πρώτες εταιρείες που έφερε πλατφόρμες streaming όπως το Netflix και το YouTube στην τηλεόραση μέσω συνδεδεμένων συσκευών και έξυπνων τηλεοράσεων.

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Η επιχεΙρηματική της δραστηριότητα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις διαφημίσεις και τα έσοδα από συνδρομές από εφαρμογές streaming στην πλατφόρμα της. Η διαφήμιση είναι το μεγαλύτερο συστατικό, με έσοδα 613 εκατομμυρίων δολαρίων το πρώτο τρίμηνο, αυξημένα κατά 27% σε ετήσια βάση.

Η Fox θα εξαγοράσει την Roku έναντι 160 δολαρίων ανά μετοχή σε μια συμφωνία μετρητών και μετοχών, η οποία αντιπροσωπεύει ένα premium 11,4% σε σχέση με το τελευταίο κλείσιμο της Roku.

Η συμφωνία αναμένεται να κλείσει κατά το πρώτο εξάμηνο του ημερολογιακού έτους 2027.

- Reuters