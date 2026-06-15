Η-fox-εξαγοράζει-την-roku-σε-deal-ύψους-22-δισ.-δολαρίων

Συμφωνία για την εξαγορά της Roku υπέγραψε η Fox, σε ένα deal ύψους περίπου 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων,

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Συμφωνία για την εξαγορά της Roku υπέγραψε η Fox, σε ένα deal ύψους περίπου 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Βάση της συμφωνίας η Fox θα αποκτήσει την Roku έναντι 160,00 δολαρίων ανά μετοχή, σε συνδυασμό με μετρητά και κοινές μετοχές κατηγορίας Α της Fox, αποτιμώντας την Roku σε περίπου 22 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιχειρηματική αξία, μία τιμή premium 11,4% σε σχέση με το τελευταίο κλείσιμο της Roku.

Η συνδυασμένη εταιρεία θα γίνει ο τρίτος μεγαλύτερος παίκτης στην αμερικανική τηλεόραση βάσει μεριδίου τηλεθέασης, «με ένα ελκυστικό μείγμα αθλητικού, ειδησεογραφικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου της Fox, παράλληλα με τις υπηρεσίες streaming Tubi και The Roku Channel», όπως ανακοίνωσαν οι δύο εταιρείες.

Η Roku είναι μια από τις πρώτες εταιρείες που έφερε πλατφόρμες streaming όπως το Netflix και το YouTube στην τηλεόραση μέσω συνδεδεμένων συσκευών και έξυπνων τηλεοράσεων. Η επιχειρηματική της δραστηριότητα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις διαφημίσεις και τα έσοδα από συνδρομές από εφαρμογές streaming στην πλατφόρμα της. Η διαφήμιση είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας, με έσοδα 613 εκατομμυρίων δολαρίων το πρώτο τρίμηνο, αυξημένα κατά 27% σε ετήσια βάση.

Η συμφωνία αναμένεται να κλείσει το πρώτο εξάμηνο του ημερολογιακού έτους 2027.