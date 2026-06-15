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    Κάγια-Κάλας:-Η-ΕΕ-προσθέτει-άτομα-και-οντότητες-στον-κατάλογο-κυρώσεων-της-Ρωσίας
    Κάγια Κάλας: Η ΕΕ προσθέτει άτομα και οντότητες στον κατάλογο κυρώσεων της Ρωσίας

    Κάγια Κάλας: Η ΕΕ προσθέτει άτομα και οντότητες στον κατάλογο κυρώσεων της Ρωσίας

    By Ευρώπη No Comments1 Min Read

    Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε τη Δευτέρα μια σειρά νέων περιοριστικών μέτρων κατά ατόμων και οντοτήτων που υποστηρίζουν την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας.

    Η ΕΕ πρόσθεσε συνολικά 34 άτομα και 47 οντότητες που σχετίζονται με το στρατιωτικό και βιομηχανικό σύμπλεγμα της Ρωσίας, τον σκιώδη στόλο των δεξαμενόπλοιων πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και άλλα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες πολιτικής παρέμβασης της Ρωσίας, δήλωσε το Συμβούλιο της ΕΕ τη Δευτέρα.

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    Οι νέοι περιορισμοί εγκρίθηκαν, ενώ ένα 21ο πακέτο ευρύτερων κυρώσεων συζητείται από τους υπουργούς των κρατών μελών της ΕΕ, δήλωσε η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ, Κάγια Κάλας.

    - Reuters 

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