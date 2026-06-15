Κάζιμιρ:-Η-ΕΚΤ-πρέπει-να-κάνει-περισσότερα-απέναντι-στις-πληθωριστικές-πιέσεις

Οι δευτερογενείς επιπτώσεις των αυξήσεων των τιμών της ενέργειας θα αποτυπωθούν σε όλο το φάσμα της οικονομίας χωρίς δράση και παρέμβαση της ΕΚΤ, προειδοποίησε.

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθέστε το sofokleous10.gr στο Google

Την άποψή του πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έκανε το πρώτο βήμα για τον περιορισμό των πιέσεων στις τιμές, εξέφρασε ο Πέτερ Κάζιμιρ, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου πως γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα.

«Δεν είναι ώρα για εφησυχασμό και δισταγμό», τόνισε ο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Σλοβακίας σύμφωνα με το Reuters τη Δευτέρα.

Λαγκάρντ (ΕΚΤ): Οι υψηλές τιμές ενέργειας εξαπλώνονται στην οικονομία της Ευρωζώνης

«Το υψηλότερο ενεργειακό κόστος είναι πιθανό να παραμείνει μαζί μας περισσότερο από ό,τι ήλπιζαν πολλοί. Ακόμα και με το μόλις ανακοινωθέν ειρηνευτικό πλαίσιο ΗΠΑ-Ιράν, η ζημιά στη Μέση Ανατολή δεν μπορεί να διορθωθεί από τη μια μέρα στην άλλη» πρόσθεσε.

Οι δευτερογενείς επιπτώσεις των αυξήσεων των τιμών της ενέργειας θα αποτυπωθούν σε όλο το φάσμα της οικονομίας χωρίς δράση και παρέμβαση της ΕΚΤ, προειδοποίησε.

«Έχουμε κάνει ένα πρώτο βήμα προς τον περιορισμό των μεσοπρόθεσμων πιέσεων στις τιμές. Αλλά η αποστολή δεν έχει ολοκληρωθεί. Με τις σημερινές πληροφορίες, γίνεται ολοένα και πιο προφανές ότι η νομισματική πολιτική έχει περισσότερη δουλειά να κάνει» κατέληξε.

Νάγκελ (ΕΚΤ) πληθωρισμό: Και να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, δεν θα υπάρξει άμεση ανακούφιση

Η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά μετά από σχεδόν τρία χρόνια την Πέμπτη, σε μια προσπάθεια να τιθασεύσει τον πληθωρισμό πριν η αύξηση του ενεργειακού κόστους που προκλήθηκε από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν εξαπλωθεί ευρύτερα σε ολόκληρη την Ευρωζώνη.