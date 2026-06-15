Κλ. Ναυπάκτου: Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για μεταβίβαση ακινήτων αξίας 1,95 εκατ. ευρώ

Η ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 99 και επόμενα του Ν. 4548/2018, το Διοικητικό Συμβούλιο της, στη συνεδρίαση της 15.06.2026, ενέκρινε τη σύναψη σύμβασης μεταβίβασης ακινήτων μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων που συνδέονται με αυτήν, ήτοι των βασικών μετόχων, κ. Βασιλείου Πολύχρονου (Πρόεδρος Δ.Σ., συμμετοχή 23,37%) και κ. Δημητρίου Πολύχρονου (Διευθύνων Σύμβουλος, συμμετοχή 24,94%).

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Επισημαίνεται ότι είχε ληφθεί προηγούμενη απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο τον Ιούλιο του 2025, η οποία δεν υλοποιήθηκε εντός της προβλεπόμενης εξαμηνιαίας προθεσμίας και κατέστη άκυρη, προκειμένου να διευθετηθούν απαραίτητες πολεοδομικές εκκρεμότητες των ακινήτων που θα μεταβιβαστούν.

Μετά την επιτυχή επίλυση αυτών των εκκρεμοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε νέα απόφαση για την παροχή της σχετικής άδειας.

Η συναλλαγή περιλαμβάνει την πώληση των παρακάτω οριζοντίων ιδιοκτησιών:

– Υπογείου αποθήκης, επιφάνειας 682,35 τ.μ.

– Ισογείου επαγγελματικής στέγης, επιφάνειας 614 τ.μ.

– Πρώτου ορόφου καταστήματος, επιφάνειας 678,20 τ.μ.

Οι προαναφερόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται στο Κτήριο 1 ενός συγκροτήματος δύο κτιρίων, στην οδό Αγίου Γεωργίου 40-44, στη Δημοτική Ενότητα Πεύκης του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης, στην Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αττικής.

Η μεταβίβαση θα πραγματοποιηθεί κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου για καθένα από τα δύο προαναφερόμενα συνδεδεμένα πρόσωπα, με συνολικό τίμημα €1.950.000.

Για την απόφαση του, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη:

– την έκθεση εκτίμησης της εταιρείας «SOLUM PROPERTY SOLUTIONS» από Μάρτιο 2024, και – την έκθεση της ελεγκτικής εταιρείας «MPI HELLAS S.A.» από 15.06.2026, η οποία συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018 και εκτιμά τη συναλλαγή ως δίκαιη και εύλογη για την Εταιρεία και τους μη συνδεδεμένους μετόχους.

Το τίμημα θεωρείται εύλογο και δίκαιο βάσει των τιμών πώλησης ανά τ.μ. παρόμοιων ακινήτων στην περιοχή. Σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης, ο μέσος όρος της αγοράς ανέρχεται σε €1.061/τ.μ. για το ισόγειο και τον πρώτο όροφο και €318/τ.μ. για το υπόγειο, ενώ η προγραμματισμένη συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί με σημαντικά υψηλότερο τίμημα, δηλαδή €1.298/τ.μ. για το ισόγειο και τον πρώτο όροφο και €400/τ.μ. για το υπόγειο.

Η Εταιρεία θα ωφεληθεί άμεσα από την πώληση των ακινήτων, τα οποία παραμένουν ανεκμετάλλευτα, καθώς η μεταβίβαση θα οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση φόρων, τελών και εξόδων συντήρησης, ενισχύοντας παράλληλα τη ρευστότητά της χωρίς την ανάγκη τραπεζικού δανεισμού.

Η παρούσα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ισχύει για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήψης της, δηλαδή έως 15.12.2026, σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ.1 του Ν. 4548/2018. Σημειώνεται ότι εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης, μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση της σχετικής άδειας. Εφόσον η προθεσμία παρέλθει χωρίς αίτηση ή χορηγηθεί η άδεια από τη Γενική Συνέλευση, η μεταβίβαση μπορεί να ολοκληρωθεί έγκυρα.