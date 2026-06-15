Λαγκάρντ: «Καλό νέο» η συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν, εφόσον επιβεβαιωθεί – Προειδοποίηση ότι το ενεργειακό κόστος επηρεάζει ευρύτερα την οικονομία

Η πρόεδρος της Ευρωπαΐκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε σήμερα ότι η συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ιράν είναι ένα «καλό νέο».

Εφόσον βεβαίως επιβεβαιωθεί από τις εξελίξεις των ερχόμενων ημερών «και την υπογραφή μνημονίου κατανόησης… είναι καλό νέο. Μπορούμε μόνο να καλωσορίσουμε» την είδηση, είπε χαρακτηριστικά μιλώντας στον γαλλικό σταθμό France Culture,

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«Δεν μπορούμε παρά να είμαστε ικανοποιημένοι, αν η συμφωνία αυτή συνοδευτεί από το άνοιγμα και την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ», ανέφερε επίσης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι κατά το παρελθόν είχαν επίσης αν ακυρωθεί συμφωνίες οι οποίες στη συνέχεια δεν επαληθεύτηκαν.

«Ωστόσο αυτή τη φορά φαίνεται πως τα πράγματα κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση» είπε, σημειώνοντας όμως εκ παραλλήλου ότι «παραμένουν ακόμα ανοικτά ζητήματα, όπως είσαι είναι το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου». «Το όλο ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου πρέπει να συζητηθεί, να συμφωνηθεί και να ολοκληρωθεί με τη συμφωνία», είπε.

Προειδοποίηση

Στην ίδια συνέντευξη, η πρόεδρος της ΕΚΤ προειδοποίησε ότι οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας αρχίζουν πλέον να επηρεάζουν ευρύτερα την οικονομία.

«Έχουμε αρχίσει να βλέπουμε έμμεσες επιπτώσεις του πληθωρισμού λίγο πολύ παντού τις τελευταίες εβδομάδες», όπως ανέφερε.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΤ αύξησε την περασμένη εβδομάδα τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τις πληθωριστικές πιέσεις. Οι αξιωματούχοι μάλιστα δεν αποκλείουν και δεύτερη αύξηση, ακόμη και στη συνεδρίαση του Ιουλίου, αν και οι αγορές έχουν περιορίσει τις προσδοκίες τους καθώς φαίνεται να προχωράμε σε επίλυση της σύγκρουσης. Η ανακοίνωση της συμφωνίας άλλωστε της συμφωνίας προκάλεσε ήδη σημαντική πτώση στις τιμές της ενέργειας.

«Όταν αρχίζουμε να νιώθουμε ότι οι δευτερογενείς επιπτώσεις διογκώνονται, οι οποίες αφορούν ιδίως τον κίνδυνο αύξησης των μισθών, πρέπει αναγκαστικά να λάβουμε μέτρα», είπε η Λαγκάρντ. «Υπάρχει ένας δείκτης που εξετάζουμε ιδιαίτερα, ο οποίος είναι ο υποκείμενος πληθωρισμός».