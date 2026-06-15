ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ:-Χρηματικά-βοηθήματα-σε-τρίτεκνες-και-πολύτεκνες-οικογένειες

Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε 2.300 τρίτεκνες και 600 πολύτεκνες μητέρες, ή μονογονείς τρίτεκνους και πολύτεκνους πατέρες αντίστοιχα, δικαιούχους των παροχών της Αγροτικής Εστίας, υλοποιεί και φέτος ο ΛΑΕ /ΟΠΕΚΑ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την άμεσα δικαιούχο των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ μητέρα ή μονογονέα πατέρα στην ειδική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ, από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου και ώρα 15:00 έως και την Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 23:59.

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Δικαιούχοι της παροχής είναι 2.300 τρίτεκνες και 600 πολύτεκνες μητέρες, ή μονογονείς τρίτεκνοι και πολύτεκνοι πατέρες αντίστοιχα, άμεσα δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, εφόσον είναι:

Ασφαλισμένες/οι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) και είναι ασφαλιστικά ενήμερες/οι την 31η/12/2025 – ειδικώς οι εργάτριες/ες γης απαιτείται να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 150 ημέρες εργασίας κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, ή

Συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), ή

Συνταξιούχοι του Λογαριασμού Ανασφάλιστων Υπερηλίκων του άρθρου 1 του ν. 1296/1982 (Α’ 128), όπως ισχύει, ή

Υπάλληλοι ή/και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΟΠΕΚΑ, εφόσον καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές, ή

Υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ που μεταφέρθηκαν από τον ΟΓΑ και ήταν εγγεγραμμένες/οι στο Μητρώο Δικαιούχων του ΛΑΕ, εφόσον καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές και παραμένουν υπάλληλοι του e-ΕΦΚΑ,

και επιπλέον έχουν τρία ή περισσότερα τέκνα τα οποία και αυτά είναι δικαιούχοι των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα που απορρέει από τον άμεσα δικαιούχο γονέα τους.

Τα τέκνα που λαμβάνονται υπόψη για τη χορήγηση της παροχής πρέπει να είναι άγαμα και άνεργα και να μην υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, ή το 19ο έτος εφόσον συνεχίζουν τη φοίτησή τους στη μέση εκπαίδευση, ή το 24ο έτος εφόσον σπουδάζουν σε Ίδρυμα Ανώτατης ή Ανώτερης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ή φοιτούν στο «Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας» των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) ή σε ΣΑΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), ή είναι παιδιά με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω.

Ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 18ου, 19ου και 24ου έτους ηλικίας θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2026, ανεξάρτητα από το μήνα γέννησης.

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