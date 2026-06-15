Μια-πλημμύρα-πετρελαίου-έτοιμη-να-κατακλύσει-τον-κόσμο

Εξήντα εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και προϊόντων διύλισης, που είναι αποθηκευμένα, αυτή τη στιγμή σε πλωτές δεξαμενές στον Κόλπο, πρόκειται να μεταφερθούν τις επόμενες ημέρες στον υπόλοιπο κόσμο, μετά το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Περισσότερα από 2000 δεξαμενόπλοια περιμένουν την επίσημη υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν, για να φορτώσουν και να αποπλεύσουν προς κάθε κατεύθυνση.

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Στόχος θα είναι η επιστροφή στην αγορά, το συντομότερο δυνατό, ενός όγκου προσφοράς ισοδύναμου με περίπου το 15% της συνολικής παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

Όλη αυτή η κίνηση, με τη σειρά της, πρέπει να συντονιστεί με το άνοιγμα χιλιάδων πετρελαιοπηγών και εγκαταστάσεων που είχαν παραμείνει αδρανείς για μήνες ή εβδομάδες, επειδή δεν είχε νόημα να συνεχιστεί η εξόρυξη αργού που δεν μπορούσε να εξαχθεί ή που δεν χωρούσε πλέον στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

«Η συμφωνία επιτεύχθηκε πριν εξαντληθούν τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, περιορίζοντας την οικονομική ζημία του πολέμου», λέει ο Πολ Ντόνοβαν, επικεφαλής οικονομολόγος της UBS.

Μεταφορά κατά κύματα

«Το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ θα προκαλέσει μια πολυφασική προσαρμογή στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές. Το πρώτο κύμα θα προέλθει από τον ίδιο τον Κόλπο. Τα δεξαμενόπλοια που είχαν αποκλειστεί κατά τη θα αρχίσουν να σαλπάρουν σχεδόν αμέσως για να τροφοδοτήσουν τις αγορές, κυρίως προς την Ασία», λένε παράγοντες της αγοράς ενέργειας. «Τα επόμενα κύματα θα κατευθυνθούν προς την Ευρώπη, η οποία, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, μπόρεσε να αντισταθμίσει τη μείωση των ροών του Ορμούζ με πετρέλαιο από άλλες περιοχές».

Τώρα, με την επιστροφή στην «κανονικότητα», η αγορά θα πρέπει σταδιακά να επιστρέψει στην προπολεμική της κατάσταση, όπου υπήρχε καθημερινό πλεόνασμα πετρελαίου λόγω της αυξημένης προσφοράς από την Αμερική και ορισμένες χώρες μέλη του ΟΠΕΚ, που είχαν αποστασιοποιηθεί από τις ποσοστώσεις του καρτέλ. κηρύξει επανάσταση.

Τέλος στο δυσμενές σενάριο

Ενεργειακοί αναλυτές της Société Générale τονίζουν μάλιστα ότι το επικείμενο άνοιγμα του Ορμούζ εξαλείφει το πιο επιζήμιο σενάριο: «Μια παρατεταμένη διαταραχή του Στενού του Ορμούζ, η οποία θα ωθούσε τις τιμές του πετρελαίου προς τα 100-160 δολάρια ανά βαρέλι και θα έφερνε την Ευρώπη, την Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο πιο κοντά στον στασιμοπληθωρισμό», εξηγούν οι αναλυτές της Société Générale.

Με το άνοιγμα του Ορμούζ, «η πετρελαϊκή κρίση μετατρέπεται σε μια επίμονη κρίση τιμών, όχι σε μια συνολική φυσική κρίση εφοδιασμού», διευκρίνισε η γαλλική τράπεζα.

Η επιχείρηση αποναρκοθέτησης

Ειδικοί στον τομέα της ασφάλειας εκτιμούν πάντως ότι ακόμη και αν το Στενό του Ορμούζ ανοίξει ξανά κάποια εμπόδια θα παραμείνουν, καθώς θα χρειαστούν έξι μήνες για να απομακρυνθούν οι νάρκες που ποντίστηκαν από το Ιράν.

«Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται βέβαιο ότι έχουν διατηρηθεί κάποιοι ασφαλείς θαλάσσιοι διάδρομοι, επιτρέποντας στα πλοία να περνούν σε ένα είδος νηοπομπής.

Ο Λαρς Μπάρσταντ, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας δεξαμενόπλοιων Frontline, δήλωσε ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες προετοιμάζονταν ήδη για αυτή τη στιγμή, η οποία θα επιτάχυνε τις μεταφορές.

Τι θα γίνει με τα διόδια

«Πολύ πετρέλαιο θα αρχίσει να μεταφέρεται μέσω θαλάσσης», υποστήριξε ο Μπάρσταντ. Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι θα υπάρξουν ορισμένες υλικοτεχνικές προκλήσεις κατά τη φόρτωση του πετρελαίου που επιθυμούν να εξάγουν τα κράτη του Κόλπου.

Ο Πολ Ντόνοβαν, επικεφαλής οικονομολόγος της UBS, εκτιμά ότι τελικά, το Ιράν δεν θα χρεώνει διόδια στα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ για 60 ημέρες. Μετά από αυτή την περίοδο, δεν είναι σαφές, αλλά είναι απίθανο τα διόδια να αντιπροσωπεύουν σημαντικό οικονομικό κόστος».